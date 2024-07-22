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Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин22 июля 2024Экскурсия понравилась очень! Мы ездили с супругой в июле 2024г. и остались в восторге от захватывающих видов и исторических построек. Маршрут проложен
- ВВячеслав8 июля 2024Маршрут проходит по заповедной территории "не затоптанной туристами". Дух захватывает от красоты гор. Не смотря на то, что мы много
- ВВиктория7 июля 2024Были проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, без отзывов, было волнительно по
- ННаталья21 мая 2024Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
- ААнна11 мая 2024Приятный и общительный гид. Легко находит общий язык с каждым. Литературный язык))) интересное путешествие. Готов помочь в любой непростой ситуации) профессионализм и разносторонние знания
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Скидки»
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