Экскурсии со скидкой в Грозном до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Грозном, цены от 10 350 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
На машине
скидка
10%
23 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1150010 350 за всё до 4 чел.
Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
На машине
скидка
20%
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
Побывать среди живописных мест с древнейшей историей в компании «охотников за горами»
Завтра в 08:00
27 июл в 08:00
1600012 800 за всё до 4 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
На машине
скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
Восхититься сказочным Сулакским каньоном, увидеть Чиркейскую ГЭС и отдохнуть в Дубках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
27 июл в 08:00
1290011 610 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентин
    22 июля 2024
    Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
    Экскурсия понравилась очень! Мы ездили с супругой в июле 2024г. и остались в восторге от захватывающих видов и исторических построек. Маршрут проложен
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    по местам, еще не тронутым большим количеством туристов, в горных труднодоступных местах. Из экскурсии много узнали о чеченском народе, его истории, обычаях и традициях. Сайд-Магомед - спокойный и приятный гид, который исследует эти горы уже несколько лет. Он отвечал на все интересующие вопросы, рассказывал историю и легенды о местах, у которых мы делали остановки. Сама поездка проходила на большом и комфортном внедорожнике, а езда была плавной и аккуратной, что важно для перемещения по горным дорогам. Еще один интересный момент заключается в том, что многие чеченцы, кому мы рассказывали, что побывали в Галанчожском районе, сами там еще не успели побывать и только планируют поездку в эти места. В итоге, 12 часов программы пролетели, а у нас остались только самые положительные впечатления. Всем рекомендую.

  • В
    Вячеслав
    8 июля 2024
    Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
    Маршрут проходит по заповедной территории "не затоптанной туристами". Дух захватывает от красоты гор. Не смотря на то, что мы много
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    путешествовали по горам, в том числе по Кавказу, эти места совершенно самобытны и их обязательно стоит посмотреть - не зря Сайд-Магомед и его друзья называют себя "охотниками за горами". Отдельная признательность за рассказы об истории чеченского народа, легенды и предания которого связаны с Галанчожским районом. Есть в этой истории светлые и темные страницы, обо всем этом было интересно услышать от человека, чьи предки жили в здешних горах. Спойлерить не хочется, но те, кто выберет данную экскурсию, получат возможность увидеть уникальный природный ландшафт ("каменное войско"), вдохнуть медовый запах цветущих лугов на склонах гор, посетить древние (восстановленные) сторожевые башни, медвежью пещеру, оборудованную для отдыха путников, отдохнуть и перекусить на берегу озера в кратере спящего вулкана, а также посетить другие знаковые места. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике NISSAN TERRA. Приятно удивило то, что Сайд-Магомед предложил нам завтрак, узнав, что позавтракать в гостинице мы не успели. Экскурсию однозначно рекомендуем. Сайд-Магомеду выражаем сердечную благодарность.

  • В
    Виктория
    7 июля 2024
    Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
    Были проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, без отзывов, было волнительно по
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    ожиданиям, но все прошло на 100 из 10! Саид учел наши пожелания по времени начала и окончания экскурсии, когда наши планы немного изменились (попросили на 20 минут пораньше за нами заехать)- оперативно подстроился. Вся поездка проходила в комфортном внедорожнике Nissan, было просторно и не трясло на горных дорогах. Программа очень насыщенная, маршрут круговой, поэтому не пришлось возвращаться по тому же маршруту, что обычно бывает на таких экскурсиях. Саид очень много рассказывал про историю чеченского народа, обычаях и традициях. Помимо просто красоты гор, мы успели посетить и памятники архитектуры, выпили травяной чай с видом на ущелье, забрались в сторожевую башню и получили невероятный праздничный стейк с видом на озеро в кратере бывшего вулкана. Мы - достаточно опытные путешественники и достаточно много посещали мест на Кавказе, но это - однозначно один из лучших маршрутов и точно лучшее сопровождение)

    Были проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, безБыли проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, безБыли проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, безБыли проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, безБыли проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, безБыли проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, без
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
    Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
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    горных дорог, водопадов, от созданного настроения, дружеского расположения и приятных сюрпризов. Все четко организовано, с вниманием и учетом наших пожеланий. Рассказы с большой любовью к уникальным по красоте местам, с юмором и колоритом. Путешествие с полным комфортом и вся наша компания очень довольна!!! Шикарные эмоции обеспечены. Экскурсия замечательная -маленькое путешествие когда совсем не хочется прощаться ни с горами ни с нашим сопровождающим!

    Очень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсия
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
    Приятный и общительный гид. Легко находит общий язык с каждым. Литературный язык))) интересное путешествие. Готов помочь в любой непростой ситуации) профессионализм и разносторонние знания

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Скидки»

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  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Аргунское ущелье
  5. Грозный-Сити
  6. Озеро Кезеной-ам
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июле 2024
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