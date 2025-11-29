Наше путешествие погрузит вас в историю, религию, культуру и быт чеченского народа, а также откроет самые выразительные природные и исторические места трёх горных районов Чеченской Республики.
Мы посетим селения Дай и Нохчи-Келой, Нихалойские водопады, крепость в Шарое, музей в крепости Пхакоч в Итум-Кали и Ушкалойские башни-близнецы.
Описание экскурсии
- Отправление из Грозного в Шаро-Аргунское ущелье — 8:30.
- Придорожный родник — 5 мин.
- Боевая башня близ села Асланбека Шарипово — 30 мин.
- Подвесной мост через реку Аргун и прогулка к водопаду у селения Дай — 30 мин.
- 55-метровый водопад в Нохчи-Келой, обед-пикник (по согласованию, оплачивается дополнительно) — 40 мин.
- Шаройский башенный комплекс (семь боевых и два десятка жилых башен) — 40 мин.
- Дорога в Итум-Кали — 1 ч 20 мин.
- Итум-Кали: комплекс Пхакоч, башни, краеведческий музей им. Хусейна Исаева — 40 мин.
- Ушкалойские боевые башни-близнецы — 15 мин.
- Обзорная площадка — 10 мин.
- Нихалойские водопады — 1 ч.
- Отправление из села Нихалой в Грозный — 1 ч 10 мин.
- Прибытие в Грозный — 21:00.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Lada Priora.
- Походы на водопады предусматривают ходьбу по горным тропам, подъемы и спуски по лестницам.
Дополнительные расходы
- Музей им. Хусейна Исаева (Итум-Кали) — 200 ₽.
- Нихалойские водопады — 200 ₽.
- Обед-пикник или обед в кафе — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Апти — ваш гид в Грозном
Провёл экскурсии для 1352 туристов
Люблю дарить людям хорошее настроение, люблю историю своего народа, культуру и обычаи, а также практиковать их. Как и все местные жители, я влюблен в горы и природу. Я стараюсь проводить экскурсию так, как если бы проводил её для самого себя — на высшем уровне.
