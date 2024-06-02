Село Итум-Кали – экскурсии в Грозном

Найдено 4 экскурсии в категории «Село Итум-Кали» в Грозном, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
🚗 На машине
Групповая
7 часов
4 отзыва
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за человека
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Путешествие по Аргунскому ущелью и отдых на курорте Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
11 335 за всё до 3 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
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    вождения водителя спокойная и безопасная. Что сказать о самой экскурсии, это было просто потрясающе. Места в Грозном и окрестностях очень красивые. Шамиль очень подробно и интересно сопровождал поездку историями, рассказами и своими личными наблюдениями. Кстати сказать Шамиль очень ирудированный и исторически подкованный. В общем было очень приятно и интересно, мы влюбились в Чечню, не хотели уезжать. Поэтому решили обязательно вернуться) и поехать с Шамилем на другие экскурсии!

    На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
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    за простоту оформления и оплаты данной экскурсии. Во-вторых, уже по порядку: 1. Нас сопровождал гид Рустам, отдельное ему спасибо за очень комфортную и аккуратную езду. Рустам ответил на все наши вопросы, рассказал про традиции и обычаи. Осветил исторические факты, рассказ получился очень интересным. Рустам не торопил нас на точках, где можно сделать красивые фото, а спокойно ожидал нас; 2. Маршрут состоит из посещения водопадов. Рустам позаботился о нас и мы надели каски во избежание травмирования из-за возможного камнепада. Рустам помогал преодолеть маршрут, подавал руку и придерживал, где это было необходимо. Совет - обувайте удобную обувь, так как чтобы дойти до конечного пункта необходимо и по лестницам подняться, и через ручеек перепрыгнуть и в некоторых местах были небольшие лужицы, в которых можно поскользнуться; 3. Отдельная история - это приготовление лепешек в настоящей чеченской семье, которая произвела на нас просто неизгладимое впечатление. Таких доброжелательных и гостеприимных людей мы давно не встречали. Приняли нас, как своих друзей. Накормили домашним сыром, домашним медом и черешневым вареньем, напоили чаем. И только после этого мы приступили к приготовлению лепешек. Такой финал экскурсии -это лучшее, что можно было организовать. Мы уехали сытые, удовлетворенные теплым приемом и кулинарными секретами, которые узнали. В общем, экскурсия просто обязательна к посещению. От души рекомендуем организаторов.

  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
    Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
  • А
    Айрат
    10 мая 2024
    Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
    Сегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об истории города, об исторических местах,
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    останавливались на фотосессии. Обедали очень вкусно, водопады не передать словами какая красота, само ущелье завораживает дух. Весь маршрут проложен по живописным местам Чеченской республики. Данна экскурсия must have

    Сегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об историиСегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об историиСегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об историиСегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об историиСегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об историиСегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об истории
  • Г
    Галина
    9 мая 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Очень понравилось, очень крутая экскурсия. Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
    Отличная, интересная экскурсия! Потрясающая природа, виды! Наш гид Умар- интересный экскурсовод, отличный водитель. Всё очень понравилось!
  • Е
    Елена
    19 марта 2024
    Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
    Вот уже как 3 дня мы вернулись домой, но мысли все вновь и вновь возвращают меня в наш незабываемый отдых
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    в Чечне с 15.03.2024 по 17.03.2024. Чечня покорила свой красотой, дружелюбием, обилием исторических мест. Грозный запал в душу, теперь хочется обязательно вернуться туда летом! Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду — Азнауру. Азнаур невероятно интересно рассказывает обо всем!!! Будь то исторический факт, который приукрашивается какой-то интересной легендой, или просто описание природы и быта края! Ненавязчиво подсказывал, где можно приобрести те или иные сувениры. Поездки не изматывали, а проходили на одном дыхании, плюс оставалось время на свободное исследование местности. Мы к вам еще обязательно вернёмся!

    Вот уже как 3 дня мы вернулись домой, но мысли все вновь и вновь возвращают меняВот уже как 3 дня мы вернулись домой, но мысли все вновь и вновь возвращают меняВот уже как 3 дня мы вернулись домой, но мысли все вновь и вновь возвращают меня
  • Е
    Елена
    20 августа 2023
    Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
    Природа умеет удивить! А с грамотным гидом, приятным и вежливым в общении, отвещающем развертнуто на все вопросы, поездка становится вдвойне увлекательной. Вы увидите впечатляющие создания природы и узнаете историю народа, сделаете классные фотографии и познакомитесь с национальной кухней!
  • Н
    Наиля
    20 августа 2023
    Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
    Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром! Мы посетили множество красивых мест, насладились природой и прекрасными горными видами, от которых захватывало дух, познакомились с историей и получили удовольствие от общения с гидом. Большое спасибо!
    Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2023
    Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
    Мы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которой нам удалось побывать. Во
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    многом это заслуга наших замечательных гидов (у нас было 2 экипажа) – харизматичных, эрудированных, отличных рассказчиках. Чечня, как мифическая птица Феникс, возрождается из пепла, восстанавливая разрушенное и создавая новое. Неизгладимое впечатление оставили, как природные ландшафты, так и мечети, башни, музеи Чечни и конечно сам Грозный - красивый город с суровым названием, сочетающий в своей архитектур традиции и современность.

    Мы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которойМы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которой

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Село Итум-Кали»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
  2. Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
  3. Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
  4. Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
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  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Село Итум-Кали" можно забронировать 4 экскурсии от 3 900 до 47 500. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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