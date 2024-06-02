1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Аргунскому ущелью и отдых на курорте Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
11 335₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 июня 2024На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
- ИИрина30 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
- ААлександр14 мая 2024Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
- ААйрат10 мая 2024Сегодня ездили на экскурсию, рекомендую посещение данной экскурсии, все удобно забрали из отеля, рассказали об истории города, об исторических местах,
- ГГалина9 мая 2024Очень понравилось, очень крутая экскурсия. Спасибо большое!
- ННаталья2 мая 2024Отличная, интересная экскурсия! Потрясающая природа, виды! Наш гид Умар- интересный экскурсовод, отличный водитель. Всё очень понравилось!
- ЕЕлена19 марта 2024Вот уже как 3 дня мы вернулись домой, но мысли все вновь и вновь возвращают меня в наш незабываемый отдых
- ЕЕлена20 августа 2023Природа умеет удивить! А с грамотным гидом, приятным и вежливым в общении, отвещающем развертнуто на все вопросы, поездка становится вдвойне увлекательной. Вы увидите впечатляющие создания природы и узнаете историю народа, сделаете классные фотографии и познакомитесь с национальной кухней!
- ННаиля20 августа 2023Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром! Мы посетили множество красивых мест, насладились природой и прекрасными горными видами, от которых захватывало дух, познакомились с историей и получили удовольствие от общения с гидом. Большое спасибо!
- ТТатьяна19 мая 2023Мы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которой нам удалось побывать. Во
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Село Итум-Кали»
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