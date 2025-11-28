Мои заказы

Галанчож - колыбель чеченского народа

Отправиться из Грозного в исторические места, где началась история республики
Вас ждёт путешествие к самым истокам Чечни. На маршруте — старинные поселения, боевые и жилые башни, таинственное озеро и заколдованное войско.

Самые монументальные горы, самые красивые серпантины, самые потрясающие виды! И много-много историй и легенд, которые хранят память седых времён.
Описание экскурсии

  • Смотровая площадка у священной горы, на вершине которой собирался совет старейшин
  • Галанчожская природная арка, внесённая в реестр особо охраняемых природных объектов ещё в СССР
  • Смотровая площадка у горы Нашхой-Лам
  • Галанчожское озеро — место, к которому горцы относились с опаской и суевериями
  • Старинное селение Акха-Бас — центр бывшего галанчожского района
  • Селение Хайбах, где случилась одна из больших трагедий 20 века
  • Крепость Шамсуддина, откуда открываются шикарные виды на кавказский хребет
  • Окаменевшее войско, заколдованное прекрасной девушкой
  • Много красивых пейзажей и горных серпантинов

Во время путешествия:

  • вы узнаете о местах, где чеченцы держали последнюю оборону, спасаясь от очередных завоевателей
  • услышите о собраниях на священной горе, которые проводились ещё с языческих времён
  • узнаете легенду о возникновении Галанчожского озера
  • воочию увидите боевые и жилые башни чеченцев
  • узнаете о меценате, построившем крепость в горах Пешха

Примерный тайминг

  • Смотровые — по 15 мин
  • Каменное войско — 20 мин
  • Крепость Шамсуддина — 40 мин
  • Хайбах — 30 мин
  • Ака-Басс — 30 мин
  • Арка — 20 мину
  • Озеро — 60 мин

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по вашему запросу

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Pajero
  • На территории Галанчожского района нет магазинов и кафе, поэтому берите лёгкий перекус с собой
  • Обязательно возьмите с собой паспорт
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азнаур
Азнаур — ваша команда гидов в Грозном
Меня зовут Азнаур. По образованию юрист, женат, двое детей. Живу в Грозном, провожу экскурсии по самым популярным и интересным местам Чеченской Республики, Ингушетии, Осетии и Дагестана. В моей команде: Тимерлан — журналист, автор множества передач про Чеченскую Республику Умар — человек, который давно работает в сфере туризма. Специалист по Галанчожскому району, экономист по образованию.

