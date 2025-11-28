Вас ждёт путешествие к самым истокам Чечни. На маршруте — старинные поселения, боевые и жилые башни, таинственное озеро и заколдованное войско.
Самые монументальные горы, самые красивые серпантины, самые потрясающие виды! И много-много историй и легенд, которые хранят память седых времён.
Описание экскурсии
- Смотровая площадка у священной горы, на вершине которой собирался совет старейшин
- Галанчожская природная арка, внесённая в реестр особо охраняемых природных объектов ещё в СССР
- Смотровая площадка у горы Нашхой-Лам
- Галанчожское озеро — место, к которому горцы относились с опаской и суевериями
- Старинное селение Акха-Бас — центр бывшего галанчожского района
- Селение Хайбах, где случилась одна из больших трагедий 20 века
- Крепость Шамсуддина, откуда открываются шикарные виды на кавказский хребет
- Окаменевшее войско, заколдованное прекрасной девушкой
- Много красивых пейзажей и горных серпантинов
Во время путешествия:
- вы узнаете о местах, где чеченцы держали последнюю оборону, спасаясь от очередных завоевателей
- услышите о собраниях на священной горе, которые проводились ещё с языческих времён
- узнаете легенду о возникновении Галанчожского озера
- воочию увидите боевые и жилые башни чеченцев
- узнаете о меценате, построившем крепость в горах Пешха
Примерный тайминг
- Смотровые — по 15 мин
- Каменное войско — 20 мин
- Крепость Шамсуддина — 40 мин
- Хайбах — 30 мин
- Ака-Басс — 30 мин
- Арка — 20 мину
- Озеро — 60 мин
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться по вашему запросу
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Pajero
- На территории Галанчожского района нет магазинов и кафе, поэтому берите лёгкий перекус с собой
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азнаур — ваша команда гидов в Грозном
Меня зовут Азнаур. По образованию юрист, женат, двое детей. Живу в Грозном, провожу экскурсии по самым популярным и интересным местам Чеченской Республики, Ингушетии, Осетии и Дагестана. В моей команде: Тимерлан — журналист, автор множества передач про Чеченскую Республику Умар — человек, который давно работает в сфере туризма. Специалист по Галанчожскому району, экономист по образованию.
Входит в следующие категории Грозного
