Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии из Грозного
Завтра в 07:00
19 апр в 07:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Начало: В Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: У места по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день! Групповая экскурсия
Озеро Кезеной-Ам, «город стражников» Хой, мечети в Аргуне и Шали на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
19 апр в 12:00
20 апр в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Чечню: Грозный и Аргунское ущелье
Экскурсия, которая объединила столичные достопримечательности и красоту гор
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 17 чел.
Из Грозного - к Аргунскому ущелью и Пхакочу (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Аргунское ущелье - колыбель Чечни (из Грозного)
Побывать в сердце Чёрных гор, где берёт начало история чеченского народа
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:15 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:15
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорогами памяти и красоты: от Улус-Керта до Шали
Высота 776, Нихалоевские водопады, Аргунское ущелье и величественные мечети - из Грозного
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 800 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Природа и история Аргунского ущелья
Посетить Нихалоевские водопады, осмотреть сторожевые башни с замком и погрузиться в прошлое Чечни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Архитектура горной Чечни: в Аргунское ущелье - из Грозного
Подняться на боевую башню, полюбоваться водопадами и изучить обустройство чеченского дома
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Островок счастья в горах Чечни - из Грозного
Погрузиться в культуру горных народов и полюбоваться Кезеной-Ам
Начало: На УЛ.А.А. Кадырова
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный некрополь Цой-Педе и Аргунское ущелье
А также Нихалоевские водопады, музей «Пхахоч» и Ушкалойские башни-близнецы - старт из Грозного
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Галанчож - колыбель чеченского народа
Отправиться из Грозного в исторические места, где началась история республики
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Легенды Шаройского ущелья
Из Грозного - к водопадам, горам, башенным комплексам
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От озера Кезеной-Ам до древних башен Хоя - горная Чечня из Грозного
Увидеть мечети в Аргуне и Шали, насладиться пейзажами и приготовить национальные блюда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 4 чел.
Загадки народа Солнца: из Грозного к петроглифам и легендам Малхисты
Экскурсия-квест для бывалых путешественников, жаждущих открыть заповедные уголки Чечни
Начало: В пределах Грозного
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 марта 2026Аргунское ущелье - колыбель Чечни (из Грозного)Дата посещения: 7 марта 2026Спасибо большое нашему гиду Аслану за экскурсию. Благодаря его увлеченности, искренней любви к своему краю, экскурсия стала незабываемой. Его рассказ
- ЗЗоя5 апреля 2026Сегодняшний день стал для нас возможностью дополнительного образования и искренних непередаваемых эмоций. Благодарим Хамзата за тактичность и предупредительность, умение показать
- ЮЮлия27 марта 2026очень живописный и интересный маршрут, гид Руслан вежливый и внимательный человек
- ЧЧубарь25 марта 2026Отличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задают люди - Муслим с этой задачей справился на ура. Было интересно, познавательно и так как путешествовали семьей с ребенком дошкольником - было комфортно. Рекомендую!
- ВВадим22 марта 2026Проехал по этому маршруту с Хамзатом 15 марта, все очень понравилось. Из явных достоинств:
1. Хамзат работает очень профессионально. Кондиционер в
- ТТатьяна20 марта 2026Добрый день. Посетили с мужем экскурсию, проводил Адам. Нам всё очень понравилось. Виды изумительные, природа шикарная, горный воздух - это что то. Люди очень дружелюбны, места прекрасные, гид профи, и как разказчик и как водитель. Однозначно рекомендуем.
- ААндрей19 марта 2026Очень хотелось посмотреть достопримечательности республики вне пределов Грозного. Выбрали экскурсию с Хамзатов и не пожалели! Отлично провели время, увидели множество природных красот! Хамзат, к тому же, отличный рассказчик! Рекомендуем!
- ААлёна13 марта 2026Муслим прекрасный интересный гид!
Всё было супер, виды шикарные!
Много получилось замечательных фото 🤩
- ТТатьяна4 марта 2026Остались очень теплые впечатления от поездки. У нас было ограниченное время, Муслим услышал все пожелания и подстроился, за что очень
- ЛЛи16 января 2026组织者并没有提前一天通知我，第二天的游览路线有变化，是导游接到我之后，我才知道改变了游览路线。但是导游Сулумбек很热情，负责，也很有耐心，我当天身体不太舒服，也没有睡好，导游知道后，让我自己在最后一排可以休息，还贴心的给我找了抱枕让我可以躺着休息，每到一个景点都会询问我是否好些了，是否要去游览这个景点？还贴心的带我们去当地的市场购买当地的食物，真的好便宜，而且还吃到了之前没吃过的当地食物。整体是十分开心的，给导游点赞！
Организаторы не предупредили меня заранее об изменении маршрута на следующий день. Я узнала о новом плане только тогда, когда гид
Сейчас в Грозном в категории "Некрополь Цой-Педе" можно забронировать 24 экскурсии от 3200 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 770 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
