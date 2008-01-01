Что вас ждет

Цветочный парк

Знакомство с городом начнется в самой яркой части Грозного — Цветочном парке. Это уникальный своего рода ботанический сад под открытым небом, который гармонично объединил в себе более 150 тысяч цветов, 18 тысяч кустарников и около 500 деревьев.

Комплекс из семи высотных зданий «Грозный-Сити»

Отсюда мы плавно перейдем в комплекс высотных зданий Грозный-Сити, расположенный в центре чеченской столицы и более детально рассмотрим город с открытой смотровой площадки, которая располагается на крыше одного из зданий на 32 этаже. Здесь более наглядно познакомимся с архитектурным стилем города, основными, значимыми здания столицы, расскажем историю Грозного.

Мечеть «Сердце Чечни»

После, перейдя по мосту через реку Сунжу, окажемся в парковой зоне общей площадью более 14 гектаров, на которой располагаются здания Духовного управления мусульман, Российского Исламского Университета и символ возрождения Чеченской Республики мечеть «Сердце Чечни», которая была признана лучшим архитектурным проектом Евразии 2008 года.

Центральный проспект имени Махмуда Эсамбаева и национальный музей

Дальше пройдя через центральную городскую площадь совершим небольшую прогулку по центральному проспекту им. Махмуда Эсамбаева к Национальному музею, в котором посетим этнографический зал и познакомимся с традициями и обычаями народа.

Арт-объект под открытым небом «Лестница в небеса»

После музея гостям предлагается проехать к арт-объекту «Лестница в небеса», который находится в 5 км от центра города и насладится видом на Грозный с высоты птичьего полета.