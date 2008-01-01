Грозный в прошлом, настоящем и будущем

Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по Грозному, с его современной архитектурой, высотными...

5
9 отзывов
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по Грозному, с его современной архитектурой, высотными зданиями, широкими проспектами, ухоженными парками, великолепными фонтанами, музеями и величественной мечетью «Сердце Чечни».
Грозный в прошлом, настоящем и будущем
Грозный в прошлом, настоящем и будущем
Грозный в прошлом, настоящем и будущем
Грозный в прошлом, настоящем и будущем
Грозный в прошлом, настоящем и будущем
Грозный в прошлом, настоящем и будущем

Что вы увидите 🤩

  • Храм Архангела Михаила
  • Цветочный парк
  • Комплекс из семи высотных зданий «Грозный-Сити»
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Центральный проспект имени Махмуда Эсамбаева
  • Национальный музей
  • Арт-объект под открытым небом «Лестница в небеса»
Что вас ждет
Цветочный парк
Знакомство с городом начнется в самой яркой части Грозного — Цветочном парке. Это уникальный своего рода ботанический сад под открытым небом, который гармонично объединил в себе более 150 тысяч цветов, 18 тысяч кустарников и около 500 деревьев.
Комплекс из семи высотных зданий «Грозный-Сити»
Отсюда мы плавно перейдем в комплекс высотных зданий Грозный-Сити, расположенный в центре чеченской столицы и более детально рассмотрим город с открытой смотровой площадки, которая располагается на крыше одного из зданий на 32 этаже. Здесь более наглядно познакомимся с архитектурным стилем города, основными, значимыми здания столицы, расскажем историю Грозного.
Мечеть «Сердце Чечни»
После, перейдя по мосту через реку Сунжу, окажемся в парковой зоне общей площадью более 14 гектаров, на которой располагаются здания Духовного управления мусульман, Российского Исламского Университета и символ возрождения Чеченской Республики мечеть «Сердце Чечни», которая была признана лучшим архитектурным проектом Евразии 2008 года.
Центральный проспект имени Махмуда Эсамбаева и национальный музей
Дальше пройдя через центральную городскую площадь совершим небольшую прогулку по центральному проспекту им. Махмуда Эсамбаева к Национальному музею, в котором посетим этнографический зал и познакомимся с традициями и обычаями народа.
Арт-объект под открытым небом «Лестница в небеса»
После музея гостям предлагается проехать к арт-объекту «Лестница в небеса», который находится в 5 км от центра города и насладится видом на Грозный с высоты птичьего полета.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Национальный музей — 150 рублей
  • Смотровая площадка — 100 рублей
Где начинаем и завершаем
Начало: Я за вами заеду в отель
Завершение: Я вас отвезу в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное для вас время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в удобное для вас время

Адам С.
Адам С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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