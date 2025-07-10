Вечером, когда зажигаются сотни разноцветных фонарей и ламп, все достопримечательности выглядят иначе. Предлагаю именно в тёмное время суток оценить красоту главных мечетей Чечни.
Мы побываем в трёх святынях, расположенных в Грозном, Аргуне и Шали, — они покорят вас своей красотой с первого взгляда.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? В вечернее время любые архитектурные объекты, освещаемые тысячами подсветок, приобретают совсем другой вид. Особенно прекрасны в это время величественные мечети в Чеченской республике. Начнётся наша экскурсия с главной мечети «Сердце Чечни». Это величественное сооружение находится в самом центре Грозного. Далее мы посетим самую большую мечеть Европы — «Гордость мусульман», расположенную в городе Шали. Эта удивительная мечеть, выполненная из белоснежного мрамора, привезённого с греческого острова Тасос, покоряет с первого взгляда. Завершающая мечеть нашего тура — это самая уютной мечеть «Сердце матери» в городе Аргун, которая имеет необыкновенный успокаивающий вид и необычную архитектуру в стиле хай-тек. Завершим нашу прогулку посещением смотровой площадки «Лестница в небеса», с которого открывается потрясающий вид на ночной Грозный.
Каждый день в 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Мечеть «Сердце матери»
- Смотровая площадка «Лестница в небеса»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Дополнительные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 17:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
10 июл 2025
07 июля 2025 года для нас была организована данная прекраснейшая, очень наполненная информацией, фактами, традициями, обычаями и любовью к родному городу, религии, стране прогулка-путешествие. Спасибо огромное Тимуру за отношение к
Л
Лариса
18 июн 2025
Доброе утро, мы из Санкт Петербурга в Вашем городе впервые и мы просто в Восторге! Не зря Ваш город называют Российский Дубай! Он прекрасен! Нам повезло с гидом Тимуром, он показал и рассказал очень много интересного(Вечерняя прогулка по трем главным мечетям Чечни. Лестница в небеса)Рекомендуем, узнаете и увидите много интересного и красивого!!!
Е
Елена
16 июн 2025
Экскурсия прекрасная!!! Пожалуй самые яркие впечатления за неделю путешествия! Очень повезло с гидом, Азнаур вежливый, обаятельный и грамотный. Спасибо
Д
Дарья
11 мая 2025
Т к летом темнеет позже, то гид специально предупредил и попросил о возможности переноса экскурсии на 1 ч, за что ему огромное спасибо!!!! нужный эффект от ночных видов мечетей произведен!!!
Комфортно, интересно, гид Тимур-прекрасный собеседник и,конечно же, знает свое дело!
Экскурсию рекомендую!
Входит в следующие категории Грозного
