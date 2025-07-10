Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вечером, когда зажигаются сотни разноцветных фонарей и ламп, все достопримечательности выглядят иначе. Предлагаю именно в тёмное время суток оценить красоту главных мечетей Чечни.



Мы побываем в трёх святынях, расположенных в Грозном, Аргуне и Шали, — они покорят вас своей красотой с первого взгляда.

Описание экскурсии Что вас ждёт? В вечернее время любые архитектурные объекты, освещаемые тысячами подсветок, приобретают совсем другой вид. Особенно прекрасны в это время величественные мечети в Чеченской республике. Начнётся наша экскурсия с главной мечети «Сердце Чечни». Это величественное сооружение находится в самом центре Грозного. Далее мы посетим самую большую мечеть Европы — «Гордость мусульман», расположенную в городе Шали. Эта удивительная мечеть, выполненная из белоснежного мрамора, привезённого с греческого острова Тасос, покоряет с первого взгляда. Завершающая мечеть нашего тура — это самая уютной мечеть «Сердце матери» в городе Аргун, которая имеет необыкновенный успокаивающий вид и необычную архитектуру в стиле хай-тек. Завершим нашу прогулку посещением смотровой площадки «Лестница в небеса», с которого открывается потрясающий вид на ночной Грозный.

