Мои заказы

Групповая Вечерняя прогулка по трём главным мечетям Чечни, Лестница в небеса

Вечером, когда зажигаются сотни разноцветных фонарей и ламп, все достопримечательности выглядят иначе. Предлагаю именно в тёмное время суток оценить красоту главных мечетей Чечни.

Мы побываем в трёх святынях, расположенных в Грозном, Аргуне и Шали, — они покорят вас своей красотой с первого взгляда.
5
4 отзыва
Групповая Вечерняя прогулка по трём главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
Групповая Вечерняя прогулка по трём главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
Групповая Вечерняя прогулка по трём главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? В вечернее время любые архитектурные объекты, освещаемые тысячами подсветок, приобретают совсем другой вид. Особенно прекрасны в это время величественные мечети в Чеченской республике. Начнётся наша экскурсия с главной мечети «Сердце Чечни». Это величественное сооружение находится в самом центре Грозного. Далее мы посетим самую большую мечеть Европы — «Гордость мусульман», расположенную в городе Шали. Эта удивительная мечеть, выполненная из белоснежного мрамора, привезённого с греческого острова Тасос, покоряет с первого взгляда. Завершающая мечеть нашего тура — это самая уютной мечеть «Сердце матери» в городе Аргун, которая имеет необыкновенный успокаивающий вид и необычную архитектуру в стиле хай-тек. Завершим нашу прогулку посещением смотровой площадки «Лестница в небеса», с которого открывается потрясающий вид на ночной Грозный.

Каждый день в 17:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Смотровая площадка «Лестница в небеса»
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Дополнительные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 17:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
Юлия
10 июл 2025
07 июля 2025 года для нас была организована данная прекраснейшая, очень наполненная информацией, фактами, традициями, обычаями и любовью к родному городу, религии, стране прогулка-путешествие. Спасибо огромное Тимуру за отношение к
читать дальше

гостям, желание и умение рассказать так, что ты проникаешься красотой и величием мечетей, понимаешь традиции прекрасного народа. Мы получили ответы на многие вопросы, побывали внутри красивейших мечетей, любовались настолько активно развивающимся городом Грозный, его красотой. Спасибо Тимуру огромное за тёплую встречу, глубочайшие знания и умение всё понятно рассказать, при этом подкрепляя рассказ даже сравнениями с фактами истории других народов, собственным жизненным опытом, что крайне важно и нужно.

Л
Лариса
18 июн 2025
Доброе утро, мы из Санкт Петербурга в Вашем городе впервые и мы просто в Восторге! Не зря Ваш город называют Российский Дубай! Он прекрасен! Нам повезло с гидом Тимуром, он показал и рассказал очень много интересного(Вечерняя прогулка по трем главным мечетям Чечни. Лестница в небеса)Рекомендуем, узнаете и увидите много интересного и красивого!!!
Е
Елена
16 июн 2025
Экскурсия прекрасная!!! Пожалуй самые яркие впечатления за неделю путешествия! Очень повезло с гидом, Азнаур вежливый, обаятельный и грамотный. Спасибо
Д
Дарья
11 мая 2025
Т к летом темнеет позже, то гид специально предупредил и попросил о возможности переноса экскурсии на 1 ч, за что ему огромное спасибо!!!! нужный эффект от ночных видов мечетей произведен!!!
Комфортно, интересно, гид Тимур-прекрасный собеседник и,конечно же, знает свое дело!
Экскурсию рекомендую!

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии из Грозного

Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
На машине
5 часов
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
Увидеть святыни республики в новом свете
Начало: В центре Грозного
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
2900 ₽ за человека
Ослепительные огни Чечни
На машине
На микроавтобусе
5 часов
35 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Ослепительные огни Чечни
Великолепные мечети, лестница в небо и английский замок в насыщенной экскурсии по трём городам
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Расписание: ежедневно в 18:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:30
2900 ₽ за человека
Вечерние мечети Чечни
На машине
3 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6600 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном