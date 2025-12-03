Ощутить прохладу горных высот и провести день среди живописных мест Чечни
Приглашаем вас в поездку к самому крупному высокогорному озеру Северного Кавказа.
По пути вы увидите две знаменитые мечети и древнее селение Хой, полюбуетесь красивыми пейзажами и горными серпантинами, услышите о традициях и истории Чечни.
У самого озера вас ждут тишина, ярко-голубая гладь воды и ресторан-музей, где подают вкусные блюда вайнахской кухни.
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
9:00 — выезд из Грозного
9:30 — посещение мечети «Сердце Матери» в Аргуне. Это ультрасовременный храм в стиле хай-тек
10:15 — прибытие в Шали и посещение самой крупной мечети Европы «Гордость мусульман»
11:15 — остановка у родника Девичья коса и памятника абреку Зелимхану
11:45 — посещение смотровой площадки с видами на горные окрестности
12:30 — прибытие на озеро Кезеной-Ам: прогулка, свободное время, обед
14:30 — посещение древнего селения Хой: прогулка по селу, знакомство с бытом горных чеченцев, подъём на боевую башню
По пути — посещение Шира-Юрта, этнографического музея под открытым небом, где воссоздано традиционное равнинное чеченское село
Дополнительно по желанию — остановка у музея советских автомобилей под открытым небом
15:30 — выезд в Грозный
17:30 — примерное прибытие
Можем завершить экскурсию на знаменитой шашлычной улице в Грозном. Мы покажем вам, где готовят, пожалуй, самый вкусный шашлык.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Хой — 200 ₽ за чел., обед — по желанию, в тёплое время года зиплайн — 1000 ₽ за чел., катамаран/лодки — от 300 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 320 туристов
Я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Начала изучать их историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру, читать дальше
с каждым днём увлекаясь всё больше. Захотелось делиться этой любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Со временем у меня набралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведённое с нами, оставит самые приятные воспоминания о вашем путешествии по этой прекрасной земле.