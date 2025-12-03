Мои заказы

Из Грозного - к высокогорному озеру Кезеной-Ам

Ощутить прохладу горных высот и провести день среди живописных мест Чечни
Приглашаем вас в поездку к самому крупному высокогорному озеру Северного Кавказа.

По пути вы увидите две знаменитые мечети и древнее селение Хой, полюбуетесь красивыми пейзажами и горными серпантинами, услышите о традициях и истории Чечни.

У самого озера вас ждут тишина, ярко-голубая гладь воды и ресторан-музей, где подают вкусные блюда вайнахской кухни.
Из Грозного - к высокогорному озеру Кезеной-Ам© Анастасия
Из Грозного - к высокогорному озеру Кезеной-Ам© Анастасия
Из Грозного - к высокогорному озеру Кезеной-Ам© Анастасия

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

9:00 — выезд из Грозного

9:30 — посещение мечети «Сердце Матери» в Аргуне. Это ультрасовременный храм в стиле хай-тек

10:15 — прибытие в Шали и посещение самой крупной мечети Европы «Гордость мусульман»

11:15 — остановка у родника Девичья коса и памятника абреку Зелимхану

11:45 — посещение смотровой площадки с видами на горные окрестности

12:30 — прибытие на озеро Кезеной-Ам: прогулка, свободное время, обед

14:30 — посещение древнего селения Хой: прогулка по селу, знакомство с бытом горных чеченцев, подъём на боевую башню

По пути — посещение Шира-Юрта, этнографического музея под открытым небом, где воссоздано традиционное равнинное чеченское село

Дополнительно по желанию — остановка у музея советских автомобилей под открытым небом

15:30 — выезд в Грозный

17:30 — примерное прибытие

Можем завершить экскурсию на знаменитой шашлычной улице в Грозном. Мы покажем вам, где готовят, пожалуй, самый вкусный шашлык.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Хой — 200 ₽ за чел., обед — по желанию, в тёплое время года зиплайн — 1000 ₽ за чел., катамаран/лодки — от 300 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 320 туристов
Я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Начала изучать их историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру,
читать дальше

с каждым днём увлекаясь всё больше. Захотелось делиться этой любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Со временем у меня набралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведённое с нами, оставит самые приятные воспоминания о вашем путешествии по этой прекрасной земле.

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии из Грозного

Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
На машине
12 часов
-
10%
189 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Кезеной-Ам и Аргунское ущелье - за один день
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии из Грозного
3 дек в 07:00
4 дек в 07:00
12 600 ₽14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
На машине
8 часов
-
30%
135 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
3 дек в 08:00
4 дек в 08:00
7000 ₽10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
На автобусе
6.5 часов
10 отзывов
Групповая
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
3400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном