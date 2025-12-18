Мы отправимся в один из самых живописных уголков Чечни — к высокогорному озеру Галай-Ам. Вы увидите древние боевые башни, пещеры и гроты возрастом 2000 лет.
Услышите легенды о Каменном войске и колыбели чеченского народа, познакомитесь с обычаями и традициями. А на берегу озера мы устроим пикник, чтобы полюбоваться природой и перезагрузиться.
Услышите легенды о Каменном войске и колыбели чеченского народа, познакомитесь с обычаями и традициями. А на берегу озера мы устроим пикник, чтобы полюбоваться природой и перезагрузиться.
Описание экскурсии
- Галанчожское ущелье — панорамы гор, дикая природа и смотровые площадки
- Теснина Терхи — природный каньон и каменная стела
- Природная арка и «селфи-камень» — необычные формы, ставшие местными символами
- Озеро Галай-Ам на высоте 1550 метров
- Пикник у воды (по желанию) — отдых среди горных лесов и субальпийских лугов
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Грозного
10:30 — смотровая площадка с видом на ущелье Терхи
11:10 — прогулка по теснине Терхи
11:50 — остановка у каменной стелы
12:10 — природная арка
12:40 — «селфи-камень»
13:30 — прибытие на озеро Галай-Ам
14:00 — пикник на берегу озера
14:40 — выезд обратно
17:00 — возвращение в Грозный
Организационные детали
- Поездка проходит на Honda Illusion, Hyundai Grand Starex, Volkswagen Polo, Toyota Corolla или Mercedes Sprinter. Есть детские кресла и бустеры
- Отдельно оплачивается пикник (зависит от количества путешественников, за одного примерно 1000 ₽): сыр, огурцы, помидоры, лаваш, соленья, чай из горных трав, колбаса и т. д. Вы можете купить еду для пикника на своё усмотрение
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Шали, Аргун, Грозный, Урус-Мартан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 179 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Индивидуальная
до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3400 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Легенды бирюзового озера Кезеной-Ам: поездка из Грозного
Прикоснуться к живописной природе, посетить несколько мечетей и увидеть древний город
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за человека