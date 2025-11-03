Изюминка этой поездки — озеро с чистейшей водой, спрятанное в горах. Но и сама дорога будет красочной и богатой на интересные достопримечательности.
Вы увидите старую крепость и город стражников Хой, побываете в ущелье реки Хулхулау и рассмотрите боевую башню и крепость. А мы поделимся интересными историями и легендами!
Описание экскурсии
- Отправимся в Аргун и Шали и посмотрим мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман»
- Проедем по живописному ущелью реки Хулхулау
- Посмотрим старую крепость в Ведено
- Посетим родник Девичья Коса и увидим боевую башню в селе Харачой
- С остановками на смотровых площадках доберёмся до озера Кезеной-Ам и спустимся к нему
- Заглянем в древний город стражников Хой
По дороге мы расскажем:
- о строительстве мечетей и о том, как был основан город Хой
- как образовалось озеро Кезеной-Ам, какие виды рыб в нём обитают, кто из известных спортсменов тут тренировался
- и многое другое!
Примерный тайминг
- Дорога до первой локации — 25 мин
- Аргун — 20 мин
- Шали — 20 мин
- Крепость в Ведено — 20 мин
- Родник и боевая башня — 20–30 мин
- Озеро Кезеной-Ам — 30–40 мин
- Город стражников Хой — 30–40 мин
- Обратный путь — 2 ч 20 мин
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Honda Elysion
- Дополнительно по желанию оплачивается обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 40 туристов
Я — историк по образованию, диссертант Российской академии наук, изучаю исторические связи народов Европы и Кавказа. С детства ходил в походы с отцом краеведом-любителем в горы, изучал родные места и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктор
3 ноя 2025
Идеальный выезд к Озеру Кезеной-Ам. Гид Аслан не только погружен в темы истории и культуры родной республики и России в целом, танцует лезгинку но ещё мастерски и с выражением наизусть читает поэму Лермонтова Мцыри. Это удивительной широты души человечище
Ю
Юрий
2 ноя 2025
Первый раз в великолепном городе Грозный. Нас сопровождал гид Тимур - отличный знаток истории как Чечни, так и России, знаток местных традиции. Было очень интересно, время пролетело незаметно. Хороший комфортабельный автомобиль, уверенная езда. Чувствовали себя в надежных руках и с удовольствием рекомендуем!
Е
Екатерина
17 окт 2025
Поездка с Русланом очень понравилась. Это образованный и приятный во всех отношениях гид. Природа Чечни и мечети Шали и Аргуна запомнятся надолго. Про каждый объект Руслан давал историческую справку, не
А
Ангелина
7 окт 2025
Спасибо Руслану за интересную и познавательную экскурсию. Остались довольны и под приятным впечатлением.
Марина
29 сен 2025
Это была чудесная экскурсия: продуманный маршрут, погружение в историю и, конечно, невероятные виды 🥰👍. Очень заботливое отношение к туристам, мастерское вождение на горном серпантине. Только слова благодарности Руслану за этот день!
Даниил
25 сен 2025
Безумно рад, что моё знакомство с Чечнёй началось именно с этой экскурсии! Рекомендую всем, кто планирует приехать в Грозный! Мы посетили все места, которые указаны в описании. По пути следования
А
Алексей
24 сен 2025
Отличная экскурсия и отличный гид!!! Все интересно и красиво! Советую!
М
Мария
24 сен 2025
Отличный гид!!! Очень позитивный и рассказ был живой, от которого не устанешь. Рекомендую!
В
Василий
23 сен 2025
Отличный гид! Замечательный маршрут. Всем рекомендую данную экскурсию!
ТАТЬЯНА
20 сен 2025
Нам все понравилось, даже погода), все посмотрели, получили нужную информацию, маршрут красивый. От самой большой мечети в Европе вообще в восторге. В общем, обязательно езжайте с Русланом и все увидите, и услышите сами👍❤️
М
Мурат
20 сен 2025
Изумительно потраченные 8 часов!
Полностью удовлетворены.
Руслан прекрасно описывал природу, историю, быт местного народа. Останавливался везде, где мы бы не просили для красивых фото, покупок у местных торговцев (купил папаху и домашний сыр).
На обратном пути остановились у кафе в горах,очень вкусно поели, а после довезли до отеля.
Руслан если вы это читаете, ещё раз огромное спасибо и до встречи!!! 🤝
Анна
17 сен 2025
Забронировали тур накануне вечером, со мной сразу связался Руслан, утром нас забрали из отеля. Все было отлично, экскурсия шикарная, сам Руслан очень интересно рассказывал. Отвез нас в аэропорт:) всячески рекомендую
М
Мария
16 сен 2025
Экскурсия нам очень и очень понравилась! Руслан прекрасный отзывчивый человек и профессиональный гид, который очень хорошо знает свой регион и может ответить на любые вопросы. С ним было очень приятно общаться, слушать его истории, был комфортный тайминг и автомобиль, все четко организовано, все наши пожелания учитывались. В общем, впечатления крайне положительные!! Спасибо огромное, Руслан! 🤗
Г
Галина
14 сен 2025
Группа на экскурсию не набралась, так как обещали дождь, но экскурсия состоялась. Экскурсию провели для меня одной. Машина приехала к отелю где я проживала, вовремя, большая, удобная. Экскурсовод Руслан, вежливый,
