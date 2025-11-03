Виктор Идеальный выезд к Озеру Кезеной-Ам. Гид Аслан не только погружен в темы истории и культуры родной республики и России в целом, танцует лезгинку но ещё мастерски и с выражением наизусть читает поэму Лермонтова Мцыри. Это удивительной широты души человечище

Ю Юрий Первый раз в великолепном городе Грозный. Нас сопровождал гид Тимур - отличный знаток истории как Чечни, так и России, знаток местных традиции. Было очень интересно, время пролетело незаметно. Хороший комфортабельный автомобиль, уверенная езда. Чувствовали себя в надежных руках и с удовольствием рекомендуем!

Е Екатерина читать дальше перегружая датами, интересно рассказывал про традиции и быт Чечни. Узнали много нового о Чечне и Грозном, обычаях и традициях местных народов. Конечная точка в горах - озеро Казеной Ам и селение Хой были для нас солнечным подарком. После тумана и мелкого дождика по дороге мы оказались над облаками, где светило солнце. Пейзажи потрясающие! Вкуснейший обед в кафе Харачой дополнил прекрасный день! С чистым сердцем рекомендую Руслана, как профессионального гида и опытного водителя, экскурсия прошла на отлично!!!! Поездка с Русланом очень понравилась. Это образованный и приятный во всех отношениях гид. Природа Чечни и мечети Шали и Аргуна запомнятся надолго. Про каждый объект Руслан давал историческую справку, не

А Ангелина Спасибо Руслану за интересную и познавательную экскурсию. Остались довольны и под приятным впечатлением.

Марина Это была чудесная экскурсия: продуманный маршрут, погружение в историю и, конечно, невероятные виды 🥰👍. Очень заботливое отношение к туристам, мастерское вождение на горном серпантине. Только слова благодарности Руслану за этот день!

Даниил читать дальше нашему вниманию были представлены многочисленные достопримечательности, сопровождаемые живыми и интересными рассказами Руслана. Видно было, насколько глубоко он погружён в историю своей Родины, как искренне гордится её культурным наследием! Каждый этап маршрута сопровождался подробными комментариями, помогающими глубже понять местные реалии и проникнуться очарованием края! Безумно рад, что моё знакомство с Чечнёй началось именно с этой экскурсии! Рекомендую всем, кто планирует приехать в Грозный! Мы посетили все места, которые указаны в описании. По пути следования

А Алексей Отличная экскурсия и отличный гид!!! Все интересно и красиво! Советую!

М Мария Отличный гид!!! Очень позитивный и рассказ был живой, от которого не устанешь. Рекомендую!

В Василий Отличный гид! Замечательный маршрут. Всем рекомендую данную экскурсию!

ТАТЬЯНА Нам все понравилось, даже погода), все посмотрели, получили нужную информацию, маршрут красивый. От самой большой мечети в Европе вообще в восторге. В общем, обязательно езжайте с Русланом и все увидите, и услышите сами👍❤️

М Мурат Изумительно потраченные 8 часов!

Полностью удовлетворены.

Руслан прекрасно описывал природу, историю, быт местного народа. Останавливался везде, где мы бы не просили для красивых фото, покупок у местных торговцев (купил папаху и домашний сыр).

На обратном пути остановились у кафе в горах,очень вкусно поели, а после довезли до отеля.

Руслан если вы это читаете, ещё раз огромное спасибо и до встречи!!! 🤝

Анна Забронировали тур накануне вечером, со мной сразу связался Руслан, утром нас забрали из отеля. Все было отлично, экскурсия шикарная, сам Руслан очень интересно рассказывал. Отвез нас в аэропорт:) всячески рекомендую

М Мария Экскурсия нам очень и очень понравилась! Руслан прекрасный отзывчивый человек и профессиональный гид, который очень хорошо знает свой регион и может ответить на любые вопросы. С ним было очень приятно общаться, слушать его истории, был комфортный тайминг и автомобиль, все четко организовано, все наши пожелания учитывались. В общем, впечатления крайне положительные!! Спасибо огромное, Руслан! 🤗