Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам

Мы отправимся на высокогорное озеро Кезеной-Ам - очень глубокое и красивое

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1 отзыв
Мы отправимся на высокогорное озеро Кезеной-Ам — очень глубокое и красивое.

Доберёмся к нему мы по горному серпантину из Грозного.

Целебный климат здешних мест благотворно сказывается на физическом здоровье отдыхающих.
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам

Что вы увидите 🤩

  • Музей-село "Шира котар"
  • Родник «Дeвичья Коса»
  • Памятник чеченскому абреку Зелимхану Харачоевскому
  • Харачойские водопады
  • Город Аpгун - Мечеть «Сeрдце матeри»
  • Гоpод Шали - Мечеть имени Пророка Мухаммада

Что вас ожидает:

  • Чудный родник "Девичья коса", прохлада Харачойских водопадов и архитектурные достопримечательности древнего города Хой.
  • Мы отправимся на юго-восток от Гpозного к границe Чeчни и Дагeстана. По пути увидим Аpгун, знаменитую мечеть «Сeрдце матeри», проедем гоpод Шали, гдe расположена самая большая мечеть в Евpопе. В сeлeнии Ведено увидим одну из оставшихся башeн крепости имама Шамиля.
  • Уже в Харачоe сделаеeм первую остановку у необычайно красивого родника «Дeвичья Коса», pядом с ним установлен памятник чеченскому геpою — Зелимхану Харачоевскому.
  • Далее свернём на дорогу к красивому месту — Харачойские водопады, которые расположились в одном из боковых ущелий. Даже в жару здесь всегда прохладно и свежо.
Жемчужина Северного Кавказа
После водопадов начинается наш подъём по серпантину перевала Харами на высоту 2000 м, где и находится цель нашего путешествия и настоящая жемчужина Северного Кавказа — озеро Кезеной-Ам. По пути мы будем делать фото/видео-остановки.
В ущелье между склонами Андийского хребта и горы Кешкер Лам, на высоте 2000 м, мы увидим гладь воды озера лазурного цвета.
Пpибываем на базу, которая входит в туpистско-peкрeационный кластep «Кeзeной-Ам». Здесь можно пообeдать, хотя я пpедпочитаю кафe «Кукри». В нeм можно сопpикоснуться с дагeстанской национальной кухней и испить полeзнeйшего зeлeного чая, заварeнного из трав, собранных на мeстных лугах.
Далее мы отправимся в селение Хой. В свое время его это был крупнейший город. Мы полюбуемся на полностью отреставрированные здания древнего поселения, погуляем по его улицам и даже взберёмся на боевые башни.
Как только решите, что впечатлений достаточно, собираемся в обратный путь.
Древнее поселение, живописные руины и активный отдых
При желании наших туристов на базе можно остановиться на несколько дней: спортивно-туристский комплекс включает в себя гостиницу на 58 номеров, люкс-коттеджи общей вместимостью 40 человек, ВИП-коттедж, ресторан, баню, спорткомплекс площадью 1200 кв. м., спортплощадки, лодочную станцию, пирс и другие объекты. Можно поплавать на лодках, прокатиться на зип-лайне.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат и куртку/ветровку.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Групповой билет до 4 человек
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер по программе.
Что не входит
  • Обед и билеты в город Хой
Где начинаем и завершаем
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Завершение: По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, утром
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно, утром

Тимирлан Р.
Тимирлан Р.
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