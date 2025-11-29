Мои заказы

Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места

Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать об обычаях чеченского народа
Экскурсия станет полноценным знакомством с Грозным.

Вы увидите не только своевременный центр, но и тихий частный сектор, узнаете о советском прошлом и восстановлении города после 90-х годов.

Мы поговорим о нефтяной промышленности, традициях вайнахов и развитии столицы, заглянем в Английский замок и завершим маршрут там, где лучше всего готовят национальную кухню.
Описание экскурсии

Панорамы и история

Экскурсия начнётся на смотровой площадке «Лестница в небеса». Отсюда открывается вид на Грозный и можно сделать первые фотографии. По пути вы проедете через частный сектор — бывший Октябрьский, ныне Байсангуровский район. Здесь мы расскажем, кто был Байсангур и почему его именем назвали часть города.

Память и традиции

Далее — в центр! Мы посетим Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, а затем отправимся на главные улицы Грозного: бульвар Махмуда Эсамбаева и проспект Владимира Путина. Вы узнаете, в честь кого названа центральная площадь города, услышите истории о возрождении столицы после войны.

Символы Чечни

Следующая остановка — мечеть «Сердце Чечни». Мы войдём внутрь, полюбуемся убранством и поговорим о том, как строился этот грандиозный храм. После этого поднимемся на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити» на высоте 32 этажа. Сверху город предстанет во всей полноте — от старых районов до современных кварталов.

Прогулка и новые открытия

После спуска мы отправимся в Цветочный парк, созданный ко Дню чеченской женщины. Здесь находится аллея сердец и храм Архангела Михаила. Отдельным акцентом станет «Английский замок» — новая достопримечательность Грозного. Вы услышите историю этого здания и пройдёте по залам с интересными деталями.

Вкусное завершение

Финалом экскурсии станет ужин. Мы отвезём вас в один из лучших ресторанов национальной кухни или на знаменитую среди местных улицу шашлыков, где готовят самые сочные шашлыки на Кавказе!

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Volkswagen, Hyundai Grand Starex или Dodge Grand Caravan (в зависимости от количества человек)
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: Мемориальный комплекс — 200 ₽ за чел., смотровая — 200 ₽ за чел., обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мансур
Мансур — ваша команда гидов в Грозном
Я коренной житель г. Грозного. Являюсь аккредитованным гидом Чеченской Республики. Застал немного времена СССР, трагические годы военных действий в республике и нынешний расцвет Чечни. Мне есть с чем сравнить и
читать дальше

что рассказать моим гостям. Люблю путешествия и свою прекрасную Чеченскую Республику! Много раз побывал практически во всех уголках родного края, но каждый раз отправляясь в поездку по уже хорошо известному мне маршруту с новыми гостями ловлю себя на мысли: «Как же это здорово делится красотами Северного Кавказа и рассказывать о своей любимой Родине!» Хочется закончить отрывком из моего личного стихотворения, который я часто читаю для своих гостей на своей экскурсии: «Чечня — ты дом родимый и прекрасный! России регион сегодня — безопасный! Лазурный берег с тобою не сравнится! Раз побывавший жаждет возвратиться!»

