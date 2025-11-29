Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать об обычаях чеченского народа
Экскурсия станет полноценным знакомством с Грозным.
Вы увидите не только своевременный центр, но и тихий частный сектор, узнаете о советском прошлом и восстановлении города после 90-х годов.
Мы поговорим о нефтяной промышленности, традициях вайнахов и развитии столицы, заглянем в Английский замок и завершим маршрут там, где лучше всего готовят национальную кухню.
Описание экскурсии
Панорамы и история
Экскурсия начнётся на смотровой площадке «Лестница в небеса». Отсюда открывается вид на Грозный и можно сделать первые фотографии. По пути вы проедете через частный сектор — бывший Октябрьский, ныне Байсангуровский район. Здесь мы расскажем, кто был Байсангур и почему его именем назвали часть города.
Память и традиции
Далее — в центр! Мы посетим Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, а затем отправимся на главные улицы Грозного: бульвар Махмуда Эсамбаева и проспект Владимира Путина. Вы узнаете, в честь кого названа центральная площадь города, услышите истории о возрождении столицы после войны.
Символы Чечни
Следующая остановка — мечеть «Сердце Чечни». Мы войдём внутрь, полюбуемся убранством и поговорим о том, как строился этот грандиозный храм. После этого поднимемся на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити» на высоте 32 этажа. Сверху город предстанет во всей полноте — от старых районов до современных кварталов.
Прогулка и новые открытия
После спуска мы отправимся в Цветочный парк, созданный ко Дню чеченской женщины. Здесь находится аллея сердец и храм Архангела Михаила. Отдельным акцентом станет «Английский замок» — новая достопримечательность Грозного. Вы услышите историю этого здания и пройдёте по залам с интересными деталями.
Вкусное завершение
Финалом экскурсии станет ужин. Мы отвезём вас в один из лучших ресторанов национальной кухни или на знаменитую среди местных улицу шашлыков, где готовят самые сочные шашлыки на Кавказе!
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Volkswagen, Hyundai Grand Starex или Dodge Grand Caravan (в зависимости от количества человек)
Отдельно оплачиваются входные билеты: Мемориальный комплекс — 200 ₽ за чел., смотровая — 200 ₽ за чел., обед — по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мансур — ваша команда гидов в Грозном
Я коренной житель г. Грозного. Являюсь аккредитованным гидом Чеченской Республики. Застал немного времена СССР, трагические годы военных действий в республике и нынешний расцвет Чечни. Мне есть с чем сравнить и читать дальше
что рассказать моим гостям. Люблю путешествия и свою прекрасную Чеченскую Республику!
Много раз побывал практически во всех уголках родного края, но каждый раз отправляясь в поездку по уже хорошо известному мне маршруту с новыми гостями ловлю себя на мысли: «Как же это здорово делится красотами Северного Кавказа и рассказывать о своей любимой Родине!»
Хочется закончить отрывком из моего личного стихотворения, который я часто читаю для своих гостей на своей экскурсии: «Чечня — ты дом родимый и прекрасный! России регион сегодня — безопасный! Лазурный берег с тобою не сравнится! Раз побывавший жаждет возвратиться!»