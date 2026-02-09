Прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Атмосфера во время экскурсии была очень дружелюбной и располагающей к общению. С лёгкостью отвечала на

все мои вопросы, делилась дополнительными интересными деталями. Также посоветовала место, где можно попробовать национальное блюдо и разновидности чая. Рекомендую, как высококлассного профессионала своего дела. Ваша экскурсия с таким гидом подарит массу положительных эмоций.

Сегодня я провела волшебные 3 часа с прекрасной девушкой и гидом Евой! Ева очень интересное рассказывала о самых ярких моментах

в истории очаровательного города Грозный. О его истории , интересные факты о городе , культуре , менталитете населения. Грозный - очень современный, гостеприимный живой город ! Мы поднимались на смотровую площадку - это что-то нереально красивое ! Мечеть - сердце Чечни поражает своим богатым убранством . И в то же время простотой. Ева очень профессионально подчеркивала красоту города, его уникальность ! Ева - благодарю вас за чудесную прогулку ! За вашу открытость и профессионализм!

Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.

Добрый день. Экскурсия прошла замечательно! Профессиональный гид Алина интересно рассказала о достопримечательностях Грозного, о обычаях и культуре чеченского народа. Нам очень понравилось!Однозначно рекомендую данную экскурсию

Огромное спасибо гиду за экскурсию. Много узнала про историю Чеченской республики. Гид грамотный . Интересный и увлекательный маршрут.

Были с сестрой на экскурсии 1 мая в Грозном.Э.Гид Хамсад очень хорошо обо всём рассказал,показал самые красивые места,делал фото с лучших точек.Мы в восторге. Мы из Краснодара.

Ослепительные огни Чечни Дата посещения: 20 апреля 2025

Хотели бы поблагодарить Муслима за интересную и познавательную экскурсию! С самой брони заказа был на связи, во время экскурсии рассказал все подробно, все показал, на вопросы ответил, дал время пофотографироваться. Все как надо!