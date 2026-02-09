Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова – экскурсии в Грозном

Найдено 23 экскурсии в категории «Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова» в Грозном, цены от 520 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Ослепительные огни Чечни
На машине
На микроавтобусе
5 часов
43 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Ослепительные огни Чечни
Великолепные мечети, лестница в небо и английский замок в насыщенной экскурсии по трём городам
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Расписание: ежедневно в 18:30 и 19:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2900 ₽ за человека
Влюбиться в Грозный за один день
Пешая
3 часа
13 отзывов
Групповая
Влюбиться в Грозный за один день
Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
Начало: У Мечети «Сердце Чечни»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
20 апр в 11:00
2200 ₽ за человека
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
На машине
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Грозный
Пешая
4 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Грозный
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о чеченских традициях и обычаях
Начало: В сквере Журналистов
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Первый день в Грозном
Пешая
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 19 чел.
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 19 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела ПР.А. Кадырова 38 ли...
Завтра в 10:00
21 апр в 10:00
5334 ₽ за всё до 12 чел.
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
На машине
5 часов
15 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Восточная сказка: вечерние огни Грозного и мечетей Чечни
Увидеть святыни республики в новом свете
Начало: В центре Грозного
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2900 ₽ за человека
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Пешая
2 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Старый храм, парк в честь женщины и город с высоты
Начало: В Цветочном парке
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека
Гастрономическая прогулка по Грозному
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по Грозному
Увидеть, услышать и попробовать всё самое лучшее, что может предложить город
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Самобытная Чечня - из Грозного
На машине
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Самобытная Чечня - из Грозного
Познакомиться с культурой, бытом, традициями и национальными ремёслами в музеях, мечетях и этнопарке
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
Завтра в 10:30
19 апр в 10:30
17 700 ₽ за всё до 6 чел.
Грозный, Аргун и Шали - три сердца Чечни
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный, Аргун и Шали - три сердца Чечни
Получить максимум впечатлений о культуре, истории и архитектуре региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Грозному
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Грозному
Познакомиться с городом, рассмотреть современную архитектуру и зайти в знаменитую мечеть
20 апр в 11:00
21 апр в 11:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать об обычаях чеченского народа
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Дорогами памяти и красоты: от Улус-Керта до Шали
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорогами памяти и красоты: от Улус-Керта до Шали
Высота 776, Нихалоевские водопады, Аргунское ущелье и величественные мечети - из Грозного
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 800 ₽ за всё до 3 чел.
Великолепие мечетей Чечни: Грозный, Аргун, Шали
На машине
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Великолепие мечетей Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Увидеть мечети в их эффектном обличии и побывать на смотровой площадке
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8900 ₽ за всё до 20 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
На машине
3 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Грозный - история и современность
Пешая
2 часа
408 отзывов
Индивидуальная
до 19 чел.
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 19 чел.
О Грозном - интересно и с любовью
Пешая
2.5 часа
208 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3999 ₽ за всё до 10 чел.
Гостеприимный Грозный
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного
Пешая
3 часа
1 отзыв
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по центру и необычным уголкам Грозного
Исследовать классические и нетривиальные достопримечательности и узнать их историю
Начало: На аллее Славы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
520 ₽ за человека
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный
Столица Чечни без стереотипов - история, традиции, романтика и открытые сердца
Начало: В районе мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 09:30
19 апр в 09:30
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Шопинг и обзорная экскурсия по Грозному с телеведущей
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Шопинг и обзорная экскурсия по Грозному с телеведущей
Прикоснуться к истории города и увезти с собой его частичку
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 18:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Филаретова
    9 февраля 2026
    Влюбиться в Грозный за один день
    Дата посещения: 9 февраля 2026
    Прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Атмосфера во время экскурсии была очень дружелюбной и располагающей к общению. С лёгкостью отвечала на
    все мои вопросы, делилась дополнительными интересными деталями.
    Также посоветовала место, где можно попробовать национальное блюдо и разновидности чая.
    Рекомендую, как высококлассного профессионала своего дела. Ваша экскурсия с таким гидом подарит массу положительных эмоций.

  • М
    Марина
    16 декабря 2025
    Гастрономическая прогулка по Грозному
    Дата посещения: 16 декабря 2025
    Сегодня я провела волшебные 3 часа с прекрасной девушкой и гидом Евой! Ева очень интересное рассказывала о самых ярких моментах
    в истории очаровательного города Грозный. О его истории , интересные факты о городе , культуре , менталитете населения. Грозный - очень современный, гостеприимный живой город ! Мы поднимались на смотровую площадку - это что-то нереально красивое ! Мечеть - сердце Чечни поражает своим богатым убранством . И в то же время простотой. Ева очень профессионально подчеркивала красоту города, его уникальность ! Ева - благодарю вас за чудесную прогулку ! За вашу открытость и профессионализм!

  • А
    Алексей
    31 октября 2025
    Влюбиться в Грозный за один день
    Дата посещения: 30 октября 2025
    Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.
  • И
    Игорь
    6 октября 2025
    Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
    Дата посещения: 5 октября 2025
    Добрый день. Экскурсия прошла замечательно! Профессиональный гид Алина интересно рассказала о достопримечательностях Грозного, о обычаях и культуре чеченского народа. Нам очень понравилось!Однозначно рекомендую данную экскурсию
  • ю
    юлия
    10 мая 2025
    Ослепительные огни Чечни
    Дата посещения: 9 мая 2025
    Огромное спасибо гиду за экскурсию. Много узнала про историю Чеченской республики. Гид грамотный . Интересный и увлекательный маршрут.
  • И
    Ирина
    4 мая 2025
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Дата посещения: 1 мая 2025
    Были с сестрой на экскурсии 1 мая в Грозном.Э.Гид Хамсад очень хорошо обо всём рассказал,показал самые красивые места,делал фото с лучших точек.Мы в восторге. Мы из Краснодара.
  • Л
    Лилия
    20 апреля 2025
    Ослепительные огни Чечни
    Дата посещения: 20 апреля 2025
    Хотели бы поблагодарить Муслима за интересную и познавательную экскурсию! С самой брони заказа был на связи, во время экскурсии рассказал все подробно, все показал, на вопросы ответил, дал время пофотографироваться. Все как надо!
  • Г
    Гузель
    3 апреля 2026
    Ослепительные огни Чечни
    Замечательная и красочная экскурсия.
    Были в мечетях трёх городов, рассказы Муслима завораживают!
    Благодаря нашему гиду знакомство с Чеченской республикой прошло на высоте.
    Спасибо!
    Замечательная и красочная экскурсияЗамечательная и красочная экскурсияЗамечательная и красочная экскурсияЗамечательная и красочная экскурсияЗамечательная и красочная экскурсия
  • З
    Зоя
    2 апреля 2026
    Грозный: прошлое, настоящее и будущее
    Благодаря Адаму знакомство с Чечней началось в самом позитивном ключе. Встретил нас на вокзале даже раньше положенного времени. Мы спокойно
    посетили всё, что было запланировано. Адам замечательный рассказчик, ответил на все наши вопросы об истории и современности республики. Будем рекомендовать знакомым

    Благодаря Адаму знакомство с Чечней началось в самом позитивном ключе. Встретил нас на вокзале даже раньшеБлагодаря Адаму знакомство с Чечней началось в самом позитивном ключе. Встретил нас на вокзале даже раньше
  • О
    Ольга
    1 апреля 2026
    Ослепительные огни Чечни
    Прекрасная, очень яркая экскурсия. Посмотрели мечети и вечернюю подсветку в трёх городах. Гид очень внимательный, показал много красивых локаций. Спасибо большое Муслиму!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23:
  1. Ослепительные огни Чечни;
  2. Влюбиться в Грозный за один день;
  3. Грозный: прошлое, настоящее и будущее;
  4. Добро пожаловать в Грозный;
  5. Первый день в Грозном.
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Цветочный парк;
  8. Грозный-Сити;
  9. Аргунское ущелье;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова" можно забронировать 23 экскурсии от 520 до 17 700. Туристы уже оставили гидам 1079 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
