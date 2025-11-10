Высокогорное озеро Кезеной-ам, по нашему направлению мы сможем полюбоваться прекрасными мечетями "Сердце Матери" в городе Аргун, посетим самую большую мечеть в Европе "Гордость мусульман" в городе Шали. Далее нас ждет
Описание экскурсииЭкскурсионный маршрут начинается из столицы ЧР г Грозный в направление третьего по значимости города ЧР –Аргун- посещаем мечеть «Сердце матери» им. А. Н. Кадыровой, построенная в 2014 году современном стиле Хайтек. Далее маршрут пролегает через г. Шали – посещаем самую большую мечеть в Европе - «Гордость мусульман». Въезжаем в Веденское ущелье. Маршрут пролегает через горные села, с живописными пейзажами до с. Харачой. Пологое, очень удобное для проезда ущелье, лесистые невысокие горы(до 1 500м. н. у. м.) -без обрывов, нависающих скал и т. д. Дорога проходит вдоль не большой речки Хулхулау. . Следующая локация на нашем пути,- природный памятник, родник «Девичья краса». Свое романтическое название он получил из-за сходства с женской косой – струи родника с вершины горы стекаются по естественному желобу, которое образовалась, за долгие году своего существования, из отложения солей. Родник имеет свою народную легенду. Помимо этого родника, с. Харачой известна, как родина Абрека Зелимхана. В народе его называют «защитником угнетенных», «народный мститель». Вокруг этого водопада построены две башни, а рядом с ними стоит памятник легендарному Абреку Зелимхану вместе с его конем. В Харачое мы увидим первую на нашем пути древнею боевую башню высотой 24 м, стоящую на утесе. Далее нам предстоит подъем на перевал Харами, по очень красивому серпантину длиной около 24 км. От высоты 960 метров над уровнем моря подымаемся до 2200 метров. Остановка на смотровой площадке на середине перевала. С перевала открываются красивые виды на Веденское ущелье и окрестные горы. Здесь заканчиваются лесистые горы и начинается безлесое пространство – субальпийские луга. Затем спуск 9 км. непосредственно к озеру Кезеной-Ам, который производит сильное впечатление на туристов свое красотой, чистотой водой изумрудного цвета. Самое высокогорное озеро на Кавказе (официально признанная цифра – 1870 м. н. у. м.), окруженное восьмью горами(до 2700 м. н. у. м). Останавливаемся на смотровой площадке. Отсюда открываются красивейшие виды на все озеро и окружающие горы. Заезжаем на территорию спорткомплекса, прогулка по берегу озера. В трех километрах от о. Кезеной-Ам находится этнографический музей под открытым небом, древний город стражников –Хой. Экскурсия по территории музея. Здесь мы с вами сможем прочувствовать быт чеченцев, узнаем как они жили, из чего строили свои дома и многое другое.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть в городе Аргун «Сердце матери»
- Самая большая мечеть в Европе в городе Шали «Гордость мусульман»
- Родник «Девичья коса»
- Смотровая с высоты 2000 метров Н.У. м
- Озеро Кезеной-Ам
- Древнее село - Хой
Что включено
- В стоимость включено услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Билет в музей, обед, дополнительные расходы зиплайн, лодка и т. д
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
