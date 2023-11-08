Топовые достопримечательности Чечни за один день

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Приглашаю вас на однодневную индивидуальную экскурсию по топовым достопримечательностям Чечни, включающую в себя самые красивые города и самые живописные горы. В наш край нельзя не влюбиться, и вы убедитесь в этом лично!
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Ближайшие даты:
8
ноя
9
ноя
10
ноя
11
ноя
12
ноя
13
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14
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даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть «Сердце матери»
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Родник «Девичья коса»
  • Памятник Абреку Зелимхану
  • Императорская дорога со смотровыми площадками
  • Озеро Кезеной-ам
  • Древний город Хой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Вы увидите единственную в мире мечеть «Сердце матери», самую большую мечеть в Европе — «Гордость мусульман», содержащий минералы родник «Девичья коса», памятник чеченскому Робин Гуду — Абреку Зелимхану и узнаете его историю, императорскую дорогу со смотровыми площадками, самое большое высокогорное озеро на Кавказе — Кезеной-ам, древний город Хой и строения 14-го века.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты по программе
  • Катание на лодке
  • Зип-лайн
  • Конные прогулки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте! Вы увидите топовые достопримечательности Чечни за один день.
  • С нами вы можете ни о чем не беспокоиться, мы профессионалы своего дела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Горы
Природа и пейзажи
Святые места
На весь день
Мечеть «Сердце матери»
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Озеро Кезеной-ам
Мечеть «Гордость мусульман»

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