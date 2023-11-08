Приглашаю вас на однодневную индивидуальную экскурсию по топовым достопримечательностям Чечни, включающую в себя самые красивые города и самые живописные горы. В наш край нельзя не влюбиться, и вы убедитесь в этом лично!
Ближайшие даты:
8
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9
ноя
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10
ноя
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11
ноя
ноя
12
ноя
ноя
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ноя
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14
ноя
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даты
Что вас ожидает:
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Родник «Девичья коса»
- Памятник Абреку Зелимхану
- Императорская дорога со смотровыми площадками
- Озеро Кезеной-ам
- Древний город Хой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Вы увидите единственную в мире мечеть «Сердце матери», самую большую мечеть в Европе — «Гордость мусульман», содержащий минералы родник «Девичья коса», памятник чеченскому Робин Гуду — Абреку Зелимхану и узнаете его историю, императорскую дорогу со смотровыми площадками, самое большое высокогорное озеро на Кавказе — Кезеной-ам, древний город Хой и строения 14-го века.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты по программе
- Катание на лодке
- Зип-лайн
- Конные прогулки
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте! Вы увидите топовые достопримечательности Чечни за один день.
- С нами вы можете ни о чем не беспокоиться, мы профессионалы своего дела
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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