Я приглашаю вас в путешествие по Чечне, где история оживает, а природа поражает своей красотой. Более 115 км маршрута, десятки живописных мест и бессчётное количество фактов о регионе. Мы посетим древний аул в Шали, город стражников Хой, горное озеро Кезеной-Ам и увидим главные мечети Чечни: «Сердце матери» и «Гордость мусульман».

Ваш гид в Грозном

Аслан

Описание экскурсии

В городе Шали вы окажетесь в чеченском ауле 19–20 веков и узнаете о быте предков.

Посетите мечеть «Сердце матери» в Аргуне и крупнейшую мечеть Европы «Гордость мусульман». Услышите подробности об их строительстве.

Двигаясь к селу Ведено — бывшей столице Кавказского Имамата — вы увидите остатки крепостных сооружений и поймёте историческую роль этой территории.

Подъём по серпантину к перевалу Харами приведёт к роднику Девичья Коса. Обсудим легенду о его происхождении и историю абрека Зелимхана Харачоевского.

На высоте 2177 м вы остановитесь на смотровой площадке: здесь откроются панорамы гор и появится время для фотографий.

Кульминация маршрута — горное озеро Кезеной-Ам с ландшафтами, похожими на швейцарские.

Финальная часть — древний город Хой, основанный в 9–10 веках и восстановленный в наши дни.

На обратном пути заглянем в туристический комплекс «Кезеной», где сможем отдохнуть и обсудить впечатления за чашкой кофе, сваренного в турке. Для тех, кто не пьёт кофе, предусмотрен чай из горных трав.

Во время поездки:

вы узнаете, как чеченцы сохраняют национальную идентичность

познакомитесь с семейным укладом и свадебными традициями

услышите истории о национальных героях и Героях Советского Союза

увидите локации, известные только местным жителям

узнаете о современных достижениях республики и выдающихся личностях родом из Чечни

Примерный тайминг

9:30 — выезд из Грозного

10:00 — мечеть «Сердце матери» в Аргуне

11:00 — мечеть «Гордость мусульман» в Шали

11:30 — выезд в горную часть

12:30 — Ведено, рынок

13:00 — родник Девичья Коса

13:40 — смотровая площадка

14:30 — озеро Кезеной-Ам, фотопауза

15:00 — город стражников Хой

15:45 — туристический центр «Кезеной»

16:30 — выезд из горной части

17:00 — обед (по желанию)

17:30 — выезд в Грозный

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex

Предусмотрены кофе-паузы с перекусом на фоне потрясающих пейзажей — бесплатно

Дополнительные расходы