Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
Я приглашаю вас в путешествие по Чечне, где история оживает, а природа поражает своей красотой. Более 115 км маршрута, десятки живописных мест и бессчётное количество фактов о регионе.
Мы посетим древний аул в Шали, город стражников Хой, горное озеро Кезеной-Ам и увидим главные мечети Чечни: «Сердце матери» и «Гордость мусульман».
Описание экскурсии
В городе Шали вы окажетесь в чеченском ауле 19–20 веков и узнаете о быте предков.
Посетите мечеть «Сердце матери» в Аргуне и крупнейшую мечеть Европы «Гордость мусульман». Услышите подробности об их строительстве.
Двигаясь к селу Ведено — бывшей столице Кавказского Имамата — вы увидите остатки крепостных сооружений и поймёте историческую роль этой территории.
Подъём по серпантину к перевалу Харами приведёт к роднику Девичья Коса. Обсудим легенду о его происхождении и историю абрека Зелимхана Харачоевского.
На высоте 2177 м вы остановитесь на смотровой площадке: здесь откроются панорамы гор и появится время для фотографий.
Кульминация маршрута — горное озеро Кезеной-Ам с ландшафтами, похожими на швейцарские.
Финальная часть — древний город Хой, основанный в 9–10 веках и восстановленный в наши дни.
На обратном пути заглянем в туристический комплекс «Кезеной», где сможем отдохнуть и обсудить впечатления за чашкой кофе, сваренного в турке. Для тех, кто не пьёт кофе, предусмотрен чай из горных трав.
Во время поездки:
вы узнаете, как чеченцы сохраняют национальную идентичность
познакомитесь с семейным укладом и свадебными традициями
услышите истории о национальных героях и Героях Советского Союза
увидите локации, известные только местным жителям
узнаете о современных достижениях республики и выдающихся личностях родом из Чечни
Примерный тайминг
9:30 — выезд из Грозного 10:00 — мечеть «Сердце матери» в Аргуне 11:00 — мечеть «Гордость мусульман» в Шали 11:30 — выезд в горную часть 12:30 — Ведено, рынок 13:00 — родник Девичья Коса 13:40 — смотровая площадка 14:30 — озеро Кезеной-Ам, фотопауза 15:00 — город стражников Хой 15:45 — туристический центр «Кезеной» 16:30 — выезд из горной части 17:00 — обед (по желанию) 17:30 — выезд в Грозный
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex
Предусмотрены кофе-паузы с перекусом на фоне потрясающих пейзажей — бесплатно
Дополнительные расходы
Билеты в музей — 200 ₽ за чел., дети до 14 лет бесплатно
Обед (по желанию), средний чек — 600–700 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Аслан — ваш гид в Грозном
Я имею два высших образования — экономическое и техническое. Вся моя жизнь связана с родной республикой: я прошёл вместе с ней все этапы — от развитого социализма до военного времени, читать дальше
восстановления и дальнейшего развития. Почти 30 лет проработал на руководящих должностях в финансовой системе и органах исполнительной власти республики, что позволяет мне в цифрах и фактах раскрывать для гостей самые интересные темы.
С 2021 года являюсь членом Русского географического общества.
Провожу экскурсии с 2020 года. Иногда меня подменяет сын, также гид-водитель.