Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного

Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
Я приглашаю вас в путешествие по Чечне, где история оживает, а природа поражает своей красотой. Более 115 км маршрута, десятки живописных мест и бессчётное количество фактов о регионе.

Мы посетим древний аул в Шали, город стражников Хой, горное озеро Кезеной-Ам и увидим главные мечети Чечни: «Сердце матери» и «Гордость мусульман».
Описание экскурсии

В городе Шали вы окажетесь в чеченском ауле 19–20 веков и узнаете о быте предков.

Посетите мечеть «Сердце матери» в Аргуне и крупнейшую мечеть Европы «Гордость мусульман». Услышите подробности об их строительстве.

Двигаясь к селу Ведено — бывшей столице Кавказского Имамата — вы увидите остатки крепостных сооружений и поймёте историческую роль этой территории.

Подъём по серпантину к перевалу Харами приведёт к роднику Девичья Коса. Обсудим легенду о его происхождении и историю абрека Зелимхана Харачоевского.

На высоте 2177 м вы остановитесь на смотровой площадке: здесь откроются панорамы гор и появится время для фотографий.

Кульминация маршрута — горное озеро Кезеной-Ам с ландшафтами, похожими на швейцарские.

Финальная часть — древний город Хой, основанный в 9–10 веках и восстановленный в наши дни.

На обратном пути заглянем в туристический комплекс «Кезеной», где сможем отдохнуть и обсудить впечатления за чашкой кофе, сваренного в турке. Для тех, кто не пьёт кофе, предусмотрен чай из горных трав.

Во время поездки:

  • вы узнаете, как чеченцы сохраняют национальную идентичность
  • познакомитесь с семейным укладом и свадебными традициями
  • услышите истории о национальных героях и Героях Советского Союза
  • увидите локации, известные только местным жителям
  • узнаете о современных достижениях республики и выдающихся личностях родом из Чечни

Примерный тайминг

9:30 — выезд из Грозного
10:00 — мечеть «Сердце матери» в Аргуне
11:00 — мечеть «Гордость мусульман» в Шали
11:30 — выезд в горную часть
12:30 — Ведено, рынок
13:00 — родник Девичья Коса
13:40 — смотровая площадка
14:30 — озеро Кезеной-Ам, фотопауза
15:00 — город стражников Хой
15:45 — туристический центр «Кезеной»
16:30 — выезд из горной части
17:00 — обед (по желанию)
17:30 — выезд в Грозный

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex
  • Предусмотрены кофе-паузы с перекусом на фоне потрясающих пейзажей — бесплатно

Дополнительные расходы

  • Билеты в музей — 200 ₽ за чел., дети до 14 лет бесплатно
  • Обед (по желанию), средний чек — 600–700 ₽

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — ваш гид в Грозном
Я имею два высших образования — экономическое и техническое. Вся моя жизнь связана с родной республикой: я прошёл вместе с ней все этапы — от развитого социализма до военного времени,
читать дальше

восстановления и дальнейшего развития. Почти 30 лет проработал на руководящих должностях в финансовой системе и органах исполнительной власти республики, что позволяет мне в цифрах и фактах раскрывать для гостей самые интересные темы. С 2021 года являюсь членом Русского географического общества. Провожу экскурсии с 2020 года. Иногда меня подменяет сын, также гид-водитель.

Входит в следующие категории Грозного

