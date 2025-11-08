В этом путешествии вы увидите всё, чем гордится Чечня: самые большие мечети Европы, горные перевалы, озеро Кезеной-Ам, родник «Девичья коса» и древний аул Хой. Вас ждёт погружение в историю, традиции и легенды, а также обед по старинным рецептам.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в Грозном
9:30 — мечеть «Сердце матери»
Вы увидите самую большую люстру в мире в виде полумесяца и рассмотрите роспись натуральными красками и золотом.
10:20 — мечеть «Гордость мусульман»
Самая большая мечеть Европы из белого греческого мрамора. В интерьерах — кристаллы Swarovski!
11:20 — родник «Девичья коса»
Остановка у горного источника с целебной водой, богатой минералами.
12:10 — Императорская дорога и смотровые площадки
Поездка по легендарной дороге с остановками для фото на панорамных точках с видами на Харачой и Веденское ущелье.
12:50 — озеро Кезеной-Ам
Жемчужина гор на высоте 1870 м. Вы узнаете легенды озера и сделаете потрясающие фото.
14:00 — село стражников Хой
Прогулка по аулу с башенными комплексами, где в 1871 году бывал император Александр II.
15:00 — обед в горах (по желанию)
Традиционные чеченские блюда из местных продуктов по старинным рецептам.
16:00 — возвращение в Грозный
Вы узнаете:
- кто строил мечети, откуда привозили материалы и как создавались уникальные интерьеры
- почему село Харачой называют хранителем традиций и какая легенда связана с родником «Девичья коса»
- какие тайны хранит озеро Кезеной-Ам и почему до его дна никто не смог добраться
- зачем в горах появился аул стражников.
- а также обычаи и традиции чеченцев — от древних времён до наших дней
Организационные детали
- Поедем на Honda Illusion, Hyundai Grand Starex, Volkswagen Polo, Toyota Corolla или Mercedes Sprinter. Есть детские кресла и бустеры
- Отдельно оплачивается вход в село стражников — 200 ₽ за чел., детям до 14 лет бесплатно. А также обед — по желанию
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мерзлякова
8 ноя 2025
8.11.2026 побывали на экскурсии "Лучшие локации Чечни". Название соответствует на 100%! Экскурсовод Руслан очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии.Было достаточно времени на каждой остановке сделать большое количество фото, никто
Дата посещения: 8 ноября 2025
Любовь
7 окт 2025
Интересная насыщенная экскурсия. Действительно лучшие и красивые места. ГИД Ильяс много рассказал о жизни и традициях Чеченского народа. Опыт бесценен.
