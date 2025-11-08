В этом путешествии вы увидите всё, чем гордится Чечня: самые большие мечети Европы, горные перевалы, озеро Кезеной-Ам, родник «Девичья коса» и древний аул Хой. Вас ждёт погружение в историю, традиции и легенды, а также обед по старинным рецептам.

Описание экскурсии

9:00 — встреча в Грозном

9:30 — мечеть «Сердце матери»

Вы увидите самую большую люстру в мире в виде полумесяца и рассмотрите роспись натуральными красками и золотом.

10:20 — мечеть «Гордость мусульман»

Самая большая мечеть Европы из белого греческого мрамора. В интерьерах — кристаллы Swarovski!

11:20 — родник «Девичья коса»

Остановка у горного источника с целебной водой, богатой минералами.

12:10 — Императорская дорога и смотровые площадки

Поездка по легендарной дороге с остановками для фото на панорамных точках с видами на Харачой и Веденское ущелье.

12:50 — озеро Кезеной-Ам

Жемчужина гор на высоте 1870 м. Вы узнаете легенды озера и сделаете потрясающие фото.

14:00 — село стражников Хой

Прогулка по аулу с башенными комплексами, где в 1871 году бывал император Александр II.

15:00 — обед в горах (по желанию)

Традиционные чеченские блюда из местных продуктов по старинным рецептам.

16:00 — возвращение в Грозный

Вы узнаете:

кто строил мечети, откуда привозили материалы и как создавались уникальные интерьеры

почему село Харачой называют хранителем традиций и какая легенда связана с родником «Девичья коса»

какие тайны хранит озеро Кезеной-Ам и почему до его дна никто не смог добраться

зачем в горах появился аул стражников.

а также обычаи и традиции чеченцев — от древних времён до наших дней

Организационные детали