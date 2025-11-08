Мои заказы

Лучшие локации Чечни за 1 день

Город стражников, озеро Кезеной-Ам, мечети "Сердце матери" и "Гордость мусульман" - из Грозного
В этом путешествии вы увидите всё, чем гордится Чечня: самые большие мечети Европы, горные перевалы, озеро Кезеной-Ам, родник «Девичья коса» и древний аул Хой. Вас ждёт погружение в историю, традиции и легенды, а также обед по старинным рецептам.
Описание экскурсии

9:00 — встреча в Грозном

9:30 — мечеть «Сердце матери»

Вы увидите самую большую люстру в мире в виде полумесяца и рассмотрите роспись натуральными красками и золотом.

10:20 — мечеть «Гордость мусульман»

Самая большая мечеть Европы из белого греческого мрамора. В интерьерах — кристаллы Swarovski!

11:20 — родник «Девичья коса»

Остановка у горного источника с целебной водой, богатой минералами.

12:10 — Императорская дорога и смотровые площадки

Поездка по легендарной дороге с остановками для фото на панорамных точках с видами на Харачой и Веденское ущелье.

12:50 — озеро Кезеной-Ам

Жемчужина гор на высоте 1870 м. Вы узнаете легенды озера и сделаете потрясающие фото.

14:00 — село стражников Хой

Прогулка по аулу с башенными комплексами, где в 1871 году бывал император Александр II.

15:00 — обед в горах (по желанию)

Традиционные чеченские блюда из местных продуктов по старинным рецептам.

16:00 — возвращение в Грозный

Вы узнаете:

  • кто строил мечети, откуда привозили материалы и как создавались уникальные интерьеры
  • почему село Харачой называют хранителем традиций и какая легенда связана с родником «Девичья коса»
  • какие тайны хранит озеро Кезеной-Ам и почему до его дна никто не смог добраться
  • зачем в горах появился аул стражников.
  • а также обычаи и традиции чеченцев — от древних времён до наших дней

Организационные детали

  • Поедем на Honda Illusion, Hyundai Grand Starex, Volkswagen Polo, Toyota Corolla или Mercedes Sprinter. Есть детские кресла и бустеры
  • Отдельно оплачивается вход в село стражников — 200 ₽ за чел., детям до 14 лет бесплатно. А также обед — по желанию
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3510 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 175 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Мерзлякова
8 ноя 2025
8.11.2026 побывали на экскурсии "Лучшие локации Чечни". Название соответствует на 100%! Экскурсовод Руслан очень интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии.Было достаточно времени на каждой остановке сделать большое количество фото, никто
читать дальше

не подгонял и не ограничивал по времени! Узнали много интересного. Машина очень комфортная для поездок, Руслан внимателен к каждому участнику экскурсии. От себя рекомендую запастись таблетками от укачивания, т.к. извилистая дорога в горах не всем подходит))).От души рекомендую данную экскурсию!👍 🔥🔥🔥

Дата посещения: 8 ноября 2025
Любовь
Любовь
7 окт 2025
Интересная насыщенная экскурсия. Действительно лучшие и красивые места. ГИД Ильяс много рассказал о жизни и традициях Чеченского народа. Опыт бесценен.

