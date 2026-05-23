Мои заказы

Загадочный некрополь Цой-Педе и Аргунское ущелье

А также Нихалоевские водопады, музей «Пхахоч» и Ушкалойские башни-близнецы - старт из Грозного
На один день вы отправитесь в горную Чечню, чтобы увидеть Аргунское ущелье — место, которое веками помогало чеченцам выживать и сохранять свободу.

Вас ждут башенные комплексы, древние петроглифы, экспозиция старинного горского быта в музее, могучие водопады и Цой-Педе — загадочный «город мёртвых» почти на границе с Грузией.
Загадочный некрополь Цой-Педе и Аргунское ущелье
Загадочный некрополь Цой-Педе и Аргунское ущелье
Загадочный некрополь Цой-Педе и Аргунское ущелье

Описание экскурсии

Мы стартуем в 9:00 из Грозного и целый день проведём в горах, делая остановки в самых знаковых местах Аргунского ущелья. Темп маршрута выстроен так, чтобы успеть и посмотреть, и спокойно насладиться видами.

9:30 — остановка у родника

Небольшая пауза у горного источника: можно набрать воды и почувствовать, как меняется воздух по мере приближения к ущелью.

10:00–11:00 — Нихалоевские водопады

Самые известные водопады Чечни: шум воды, отвесные скалы, сочная зелень вокруг. Здесь будет время пройтись по тропе, сделать фото и просто посмотреть на нерукотворную красоту этого места.

11:15 — смотровая площадка с видом на Аргунское ущелье

Вы окинете взглядом всё ущелье и поймёте, почему оно было ключевым местом в обороне и сохранении чеченского народа. Увидите потрясающие панорамы горных склонов и дорог, проложенных по серпантину.

11:30 — Ушкалойские башни-близнецы

Один из символов Чечни: древние боевые башни, встроенные прямо в скалу. Здесь можно представить, как жили и оборонялись горцы, и рассмотреть детали башенной архитектуры.

12:00–13:00 — обед в одном из местных заведений

Можно попробовать национальные блюда и немного отдохнуть перед продолжением поездки.

13:30–14:00 — музейный комплекс «Пхахоч»

Здесь показано, как был устроен чеченский дом в Средние века: посуда, одежда, утварь, оружие, предметы быта. Экспозиция помогает почувствовать повседневную жизнь горцев, а не только военную историю.

15:00–16:00 — некрополь Цой-Педе

«Город мёртвых» высоко в горах, недалеко от границы с Грузией. Древние склепы, в которых до сих пор покоятся останки людей, создают особую атмосферу — одновременно загадочную и притягательную.

По желанию любители экстрима смогут пройти по подвесному мосту над ущельем — ещё один способ почувствовать высоту и масштаб гор.

18:00 — возвращение в Грозный

По дороге можно ещё раз посмотреть на горные пейзажи и задать любые вопросы гиду.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Toyota Camry, Volkswagen Polo или Kia Rio
  • Обязательно возьмите с собой паспорт (для взрослых) и свидетельство о рождении (для детей)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет на Нихалоевские водопады — 200 ₽ за чел.
  • Входной билет в замковый комплекс «Пхахоч» — 200 ₽ за чел.
  • Обед (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 359 туристов
Я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Начала изучать их историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру,
читать дальшеуменьшить

с каждым днём увлекаясь всё больше. Захотелось делиться этой любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Со временем у меня набралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведённое с нами, оставит самые приятные воспоминания о вашем путешествии по этой прекрасной земле.

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии на «Загадочный некрополь Цой-Педе и Аргунское ущелье»

Из Грозного - в Аргунское ущелье
На машине
6.5 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:30
6 июн в 08:30
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Архитектура горной Чечни: в Аргунское ущелье - из Грозного
На машине
7 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Архитектура горной Чечни: в Аргунское ущелье - из Грозного
Подняться на боевую башню, полюбоваться водопадами и изучить обустройство чеченского дома
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
На машине
5 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: У места по договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Начало: В Грозном
Завтра в 09:00
25 мая в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном
от 14 000 ₽ за экскурсию