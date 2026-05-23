На один день вы отправитесь в горную Чечню, чтобы увидеть Аргунское ущелье — место, которое веками помогало чеченцам выживать и сохранять свободу. Вас ждут башенные комплексы, древние петроглифы, экспозиция старинного горского быта в музее, могучие водопады и Цой-Педе — загадочный «город мёртвых» почти на границе с Грузией.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы стартуем в 9:00 из Грозного и целый день проведём в горах, делая остановки в самых знаковых местах Аргунского ущелья. Темп маршрута выстроен так, чтобы успеть и посмотреть, и спокойно насладиться видами.

9:30 — остановка у родника

Небольшая пауза у горного источника: можно набрать воды и почувствовать, как меняется воздух по мере приближения к ущелью.

10:00–11:00 — Нихалоевские водопады

Самые известные водопады Чечни: шум воды, отвесные скалы, сочная зелень вокруг. Здесь будет время пройтись по тропе, сделать фото и просто посмотреть на нерукотворную красоту этого места.

11:15 — смотровая площадка с видом на Аргунское ущелье

Вы окинете взглядом всё ущелье и поймёте, почему оно было ключевым местом в обороне и сохранении чеченского народа. Увидите потрясающие панорамы горных склонов и дорог, проложенных по серпантину.

11:30 — Ушкалойские башни-близнецы

Один из символов Чечни: древние боевые башни, встроенные прямо в скалу. Здесь можно представить, как жили и оборонялись горцы, и рассмотреть детали башенной архитектуры.

12:00–13:00 — обед в одном из местных заведений

Можно попробовать национальные блюда и немного отдохнуть перед продолжением поездки.

13:30–14:00 — музейный комплекс «Пхахоч»

Здесь показано, как был устроен чеченский дом в Средние века: посуда, одежда, утварь, оружие, предметы быта. Экспозиция помогает почувствовать повседневную жизнь горцев, а не только военную историю.

15:00–16:00 — некрополь Цой-Педе

«Город мёртвых» высоко в горах, недалеко от границы с Грузией. Древние склепы, в которых до сих пор покоятся останки людей, создают особую атмосферу — одновременно загадочную и притягательную.

По желанию любители экстрима смогут пройти по подвесному мосту над ущельем — ещё один способ почувствовать высоту и масштаб гор.

18:00 — возвращение в Грозный

По дороге можно ещё раз посмотреть на горные пейзажи и задать любые вопросы гиду.

Организационные детали

Едем на автомобиле Toyota Camry, Volkswagen Polo или Kia Rio

Обязательно возьмите с собой паспорт (для взрослых) и свидетельство о рождении (для детей)

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы