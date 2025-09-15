На экскурсии гости познакомятся с историей одного из самых протяженных ущелий Северного Кавказа — Аргунского. Мы посетим Нихалойские водопады и услышим рассказ о знаменитых Ушкалойских башнях-близнецах.
Также побываем в башенном комплексе Пхакоч и Краеведческом музее имени Хусейна Исаева, где узнаем о быте горцев и их жизни в древности. Посетим мечеть "Гордость мусульман" и мечеть "Сердце матери".
Описание экскурсииПервая остановка будет у Чанты — Аргунского родника, где гости смогут насладиться целебной водой этого источника и услышать истории, связанные с ним. В течение дня участники экскурсии увидят великолепие кавказских гор, услышат авторские стихи экскурсовода, посвященные красотам Чечни, а также познакомятся с самой большой мечетью Европы —"Гордостью мусульман" и ультрасовременной мечетью "Сердце матери". Гости смогут насладиться видами каскада водопадов в Аргунском ущелье. Кроме того, они посетят два города Чеченской Республики — Аргун и Шали, где смогут попробовать национальную кухню чеченцев. На обратном пути их ждет потрясающий арт-объект "Песочные часы", а также по желанию будет возможность сделать фото у памятника ветеранам Афганистана. При въезде в город будет возможность остановиться у стелы "Грозный", на которой изображен разрушенный город, старый и современный Грозный, а также сделать фото у главных ворот в Грозный.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Чанты-Аргунский родник
- 2. Нихалойские водопады
- 3. Ушкалойские башни
- 4. Башенный комплекс «Пхакоч» и музей имени Хусейна Исаева
- 5. Мечеть «Гордость мусульман»
- 6. Мечеть «Сердце матери»
- 7. Стела «Грозный» и въездные ворота в город
- 8. Арт-объект «Песочные часы»
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в музей - 200 рублей с человека
- Посещение водопадов - 200 рублей с человека
- Обед - от 400 рублей
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гульнара
15 сен 2025
Два дня под впечатлениями, эмоции зашкаливали. Мансур великолепен, его стихи о родном крае это что-то. Взяли две экскурсии, Грозный и Аргунское ущелье. Благодаря Мансуру Грозный увидели как туристический, так и
