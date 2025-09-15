Мои заказы

Знаменитое Аргунское ущелье и самые красивые мечети за один день

На экскурсии гости познакомятся с историей одного из самых протяженных ущелий Северного Кавказа — Аргунского. Мы посетим Нихалойские водопады и услышим рассказ о знаменитых Ушкалойских башнях-близнецах.

Также побываем в башенном комплексе Пхакоч и Краеведческом музее имени Хусейна Исаева, где узнаем о быте горцев и их жизни в древности. Посетим мечеть "Гордость мусульман" и мечеть "Сердце матери".
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Первая остановка будет у Чанты — Аргунского родника, где гости смогут насладиться целебной водой этого источника и услышать истории, связанные с ним. В течение дня участники экскурсии увидят великолепие кавказских гор, услышат авторские стихи экскурсовода, посвященные красотам Чечни, а также познакомятся с самой большой мечетью Европы —"Гордостью мусульман" и ультрасовременной мечетью "Сердце матери". Гости смогут насладиться видами каскада водопадов в Аргунском ущелье. Кроме того, они посетят два города Чеченской Республики — Аргун и Шали, где смогут попробовать национальную кухню чеченцев. На обратном пути их ждет потрясающий арт-объект "Песочные часы", а также по желанию будет возможность сделать фото у памятника ветеранам Афганистана. При въезде в город будет возможность остановиться у стелы "Грозный", на которой изображен разрушенный город, старый и современный Грозный, а также сделать фото у главных ворот в Грозный.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Чанты-Аргунский родник
  • 2. Нихалойские водопады
  • 3. Ушкалойские башни
  • 4. Башенный комплекс «Пхакоч» и музей имени Хусейна Исаева
  • 5. Мечеть «Гордость мусульман»
  • 6. Мечеть «Сердце матери»
  • 7. Стела «Грозный» и въездные ворота в город
  • 8. Арт-объект «Песочные часы»
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты в музей - 200 рублей с человека
  • Посещение водопадов - 200 рублей с человека
  • Обед - от 400 рублей
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Г
Гульнара
15 сен 2025
Два дня под впечатлениями, эмоции зашкаливали. Мансур великолепен, его стихи о родном крае это что-то. Взяли две экскурсии, Грозный и Аргунское ущелье. Благодаря Мансуру Грозный увидели как туристический, так и
читать дальше

с маленькими тихими улочками. Очень повезло с погодой, Увидели невероятной красоты Аргунское ущелье, посетили краеведческий музей под открытым небом. Посмотрели невероятной красоты Мечеть «Гордость мусульман»и «Сердце Матери».
Спасибо за гостеприимство. Чечня и город Грозный останется навсегда в нашем сердце.

Входит в следующие категории Грозного

