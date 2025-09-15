Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На экскурсии гости познакомятся с историей одного из самых протяженных ущелий Северного Кавказа — Аргунского. Мы посетим Нихалойские водопады и услышим рассказ о знаменитых Ушкалойских башнях-близнецах.



Также побываем в башенном комплексе Пхакоч и Краеведческом музее имени Хусейна Исаева, где узнаем о быте горцев и их жизни в древности. Посетим мечеть "Гордость мусульман" и мечеть "Сердце матери". 5 1 отзыв

Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-11 человек На чём проводится На автомобиле 10 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Первая остановка будет у Чанты — Аргунского родника, где гости смогут насладиться целебной водой этого источника и услышать истории, связанные с ним. В течение дня участники экскурсии увидят великолепие кавказских гор, услышат авторские стихи экскурсовода, посвященные красотам Чечни, а также познакомятся с самой большой мечетью Европы —"Гордостью мусульман" и ультрасовременной мечетью "Сердце матери". Гости смогут насладиться видами каскада водопадов в Аргунском ущелье. Кроме того, они посетят два города Чеченской Республики — Аргун и Шали, где смогут попробовать национальную кухню чеченцев. На обратном пути их ждет потрясающий арт-объект "Песочные часы", а также по желанию будет возможность сделать фото у памятника ветеранам Афганистана. При въезде в город будет возможность остановиться у стелы "Грозный", на которой изображен разрушенный город, старый и современный Грозный, а также сделать фото у главных ворот в Грозный.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1. Чанты-Аргунский родник

2. Нихалойские водопады

3. Ушкалойские башни

4. Башенный комплекс «Пхакоч» и музей имени Хусейна Исаева

5. Мечеть «Гордость мусульман»

6. Мечеть «Сердце матери»

7. Стела «Грозный» и въездные ворота в город

8. Арт-объект «Песочные часы» Что включено Услуги гида

Комфортабельный транспорт Что не входит в цену Билеты в музей - 200 рублей с человека

Посещение водопадов - 200 рублей с человека

Билеты в музей - 200 рублей с человека

Посещение водопадов - 200 рублей с человека

Обед - от 400 рублей Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.