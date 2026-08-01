Описание тура
Один день = одна новая Республика! Это вызов самому себе, и,
конечно же, восхитительный экспресс-отдых, который не предоставит ни одно туристическое агентство России!
Каждый день мы продумали до мелочей, чтобы везде успеть, все посмотреть и при
этом чувствовать себя бодрым, а не уставшим!
Готовы трижды воскликнуть Вах!? Тогда врывайтесь в горные
красоты и современный Кавказ прямо сейчас!
- Три лучших республики северного Кавказа;
- Три разных национальных кухни;
- Сулакский каньон;
- Катерная прогулка;
- Горный
- отдых + городская прогулка по Грозному;
- Путешествие
- по канатной дороге;
- Башенный
- комплекс Эрзи;
- Грозный-Сити и Центральный парк;
- Знаменитая
- на весь мир мечеть Сердце Чечни;
- Впечатления,
- гостинцы и незабываемые фотографии!
Программа тура по дням
Дагестан. Лучшее за 24 часа
Я встречаю своих туристов в аэропорту на комфортном автотранспорте, и мы сразу, не теряя времени, отправляемся на первую локацию. Это настоящее место силы - Сулакский каньон. Здесь лазурное небо встречается с задумчивыми горами и переходит в нежную бирюзу реки. Таких видов вам точно раньше не доводилось лицезреть.
Получив первую порцию впечатлений, мы отправимся подкрепиться.
Хотите узнать, каким угощением встретят вас местные жители? Дымящаяся шурпа, шашлык, пряный горячий хинкал, золотистые чуду с разными начинками. Обед мы традиционно закончим горячим ароматным чаем с местными травами, который так вкусно умеют заваривать только здесь, в Дагестане!
После сытного обеда вас ждет прогулка к Тещин Язык, где вы сможете загадать желание на суслика и сделать впечатляющие фото. Потом мы сможем расслабиться на катерной прогулке с ветерком, под национальную музыку, а самые смелые смогут искупаться и попрыгать с катера)
Следующая локация, как будто специально была создана для инстаграмных фото, это молодое Ирганайского водохранилище, чарующее своим лазурно-бирюзово-голубым цветом
Разумеется, после насыщенного дня, вас уже будет ждать горячий национальный ужин и уютная гостиница, чтобы хорошенько отдохнуть и подготовиться ко второму дню тура по Северному Кавказу.
Чечня. Казеной-Ам. Ночной Грозный
Завтракаем национальной абрикосовой кашей, такая есть только в Дагестане;)
Дальше за впечатлениями отправимся в мемориальный комплекс Ахульго, где прикоснемся к истории и воочию увидим могущество Великой России.
И прощаясь на этой ноте с Дагестаном отправляемся к чарующему озеру Казеной-Ам. Здесь, под самым небом, мы наберем полные ладони здоровья, спокойствия и легкости, которых многим так не хватает там, на земле, в суете больших городов!
Высоко в горах, близ озера Казеной-Ам, посмотрим визитную карточку того места, село Хой, где можно будет полежать на тахте, прикоснуться к быту тех времен, да и просто окунуться в добрую сельскую жизнь и таки в прямом смысле притронутся рукой к истории.
Ближе к вечеру,мы отправимся за новой порцией впечатлений, а они будут еще ого-го какими, ведь следующая локация это самая крупная мечеть Европы и Гордость Мусульман - уникальная Шали. В этих стенах вы не просто увидите красоту (хотя здесь она захватывает дух: огромные территории, мрамор, благородный металл и эксклюзивный декор), а словно прикоснетесь к неприкосновенному душе Кавказа!
Торопиться мы не станем, здесь это неуместно. Погуляем, насладимся, приобретем сувениры и сделаем такие фотографии, которые с восторгом будут рассматривать даже наши внуки!
А уже потом отправимся смотреть Амбициозный Грозный!
Начнем мы нашу экскурсию со смотровой в Грозный-Сити с высоты птичьего полета! Нам же важно охватить своим вниманием Все, верно?
Теперь же, когда вы познакомились с городской жизнью, пора идти глубже к духовному. И это может быть только одно место бело-золотая красавица мечеть Сердце Чечни. С виду напоминающая цветок, она завораживает своей грацией, утонченностью и спокойствием. Здесь время замедляется, а мы замедляем шаг вместе с ним
Финишной точкой Чеченской республики станет знаменитая Центральная площадь, с которой видна практически каждая достопримечательность Чечни!
Восхитившись, удивившись и нагулявшись, отправимся кушать в национальное
чеченское кафе, где готовят изумительные традиционные блюда!
Ингушетия. Башенный комплекс Эрзи. Канатная дорога
Утром третьего дня после, плотного завтрака отправимся на Военно-Грузинскую дорогу. Это живописное место со своей историей, ведь это древнейший исторический путь и единственная трасса, соединяющая Россию с Грузией, Арменией и Турцией. Обязательно сделаем несколько фото на память!
Нам понадобятся паспорта Рф(мы будем заезжать на приграничную территорию с Грузией), чтобы отправиться в Ингушетию, смотреть Башенный комплекс Эрзи.
Эрзи — один из крупнейших средневековых башенных поселков замкового типа. У каждого башенного комплекса в Ингушетии есть своя легенда. Название комплекс Эрзи получил благодаря своей схожести с орлиным гнездом его башни расположены на оконечности горного кряжа. Однако, существует и фольклорная легенда, согласно которой основатели Эрзи срубили на этом месте дерево, в котором находилось орлиное гнездо с птенцами. Юные орлы стали символом их новой жизни, в честь чего строящемуся башенному комплексу было дано название Эрзи. Именно здесь в Xix веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый Viii веком.
Тут точно интересно и тем, кто желает почувствовать себя кавказской княжной, и тем, кому по духу ближе давние сражения.
Обед точно станет незабываемым, ведь путь к нему лежит через канатную дорогу! Эффектное путешествие на вершину горы, где из экологических продуктов и чистейшей родниковой воды для нас уже будет готовится что-то вкусненькое. Надеюсь, вы успеете хорошенько нагулять аппетит, ведь застолья на Кавказе всегда проходят с большим размахом)
Вторую половину дня посвятим Джейрахскому ущелью. По дороге к нему заглянем во все аулы, реки, водопады и старинные Башни. А приблизившись к би лятта моттиг (так называют селенье Джейрах местные, что переводится как здесь стояло войско), остановимся и увидим, как солнце падает за горы.
Эта локация идеальна для фотосессии, но больше ее любят за другое возможность прикоснуться к вечному и почувствовать, что все проблемы, на самом деле такой пустяк
А после, уставшие, но счастливые отправимся в аэропорт города Владикавказ.
А по возвращению домой Вы еще не раз будете вспоминать про это удивительное мини - путешествие по Кавказу.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все наши туры это 100% all inclusive
- Полноценное 3-х разовое питание + вкусные Бонусы
- Проживание в горной гостинице
- Трансфер (встречаем и провожаем в аэропорт, поездки по маршруту)
- Развлечения (входные билеты, оплата катера и прочее)
- Душевное общение (бесценно)
Что не входит в цену
- Вам остается лишь добраться до аэропорта и позаботиться о билетах домой, все остальное мы берем на себя