2 день

Чечня. Казеной-Ам. Ночной Грозный

Завтракаем национальной абрикосовой кашей, такая есть только в Дагестане;)

Дальше за впечатлениями отправимся в мемориальный комплекс Ахульго, где прикоснемся к истории и воочию увидим могущество Великой России.

И прощаясь на этой ноте с Дагестаном отправляемся к чарующему озеру Казеной-Ам. Здесь, под самым небом, мы наберем полные ладони здоровья, спокойствия и легкости, которых многим так не хватает там, на земле, в суете больших городов!

Высоко в горах, близ озера Казеной-Ам, посмотрим визитную карточку того места, село Хой, где можно будет полежать на тахте, прикоснуться к быту тех времен, да и просто окунуться в добрую сельскую жизнь и таки в прямом смысле притронутся рукой к истории.

Ближе к вечеру,мы отправимся за новой порцией впечатлений, а они будут еще ого-го какими, ведь следующая локация это самая крупная мечеть Европы и Гордость Мусульман - уникальная Шали. В этих стенах вы не просто увидите красоту (хотя здесь она захватывает дух: огромные территории, мрамор, благородный металл и эксклюзивный декор), а словно прикоснетесь к неприкосновенному душе Кавказа!

Торопиться мы не станем, здесь это неуместно. Погуляем, насладимся, приобретем сувениры и сделаем такие фотографии, которые с восторгом будут рассматривать даже наши внуки!

А уже потом отправимся смотреть Амбициозный Грозный!

Начнем мы нашу экскурсию со смотровой в Грозный-Сити с высоты птичьего полета! Нам же важно охватить своим вниманием Все, верно?

Теперь же, когда вы познакомились с городской жизнью, пора идти глубже к духовному. И это может быть только одно место бело-золотая красавица мечеть Сердце Чечни. С виду напоминающая цветок, она завораживает своей грацией, утонченностью и спокойствием. Здесь время замедляется, а мы замедляем шаг вместе с ним

Финишной точкой Чеченской республики станет знаменитая Центральная площадь, с которой видна практически каждая достопримечательность Чечни!

Восхитившись, удивившись и нагулявшись, отправимся кушать в национальное

чеченское кафе, где готовят изумительные традиционные блюда!

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