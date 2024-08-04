1 день

Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, мечеть «Сердце матери»

13:00-13:30 Встреча группы в аэропорту г. Грозный.

Рекомендуемое время прилета до 13:30.

Обед.

Отъезд в Аргунское ущелье, где вы полюбуетесь самыми живописными горными пейзажами Чечни. «Ворота в Аргунское ущелье» — так называют место, где сливаются реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.

Далее нас ждут Нихалойские водопады. Это место собирает в себе каскад из трех водопадов. Самый высокий из них достигает 33 метров, в то время как самый низкий – всего 2 метра.

После мы отправимся к древним Ушкалойским башням-близнецам, которые находятся рядом с водоемами.

После экскурсии, нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек». Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери». Особенно красива мечеть вечером. Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель в г. Грозный.