Чеченские каникулы. Осеннее путешествие

В течение трех дней тура вы окунетесь в красоту Чечни: от живописных водопадов и горных ущелий до величественных озер и современного Грозного.

Познакомьтесь с национальной культурой и архитектурой, насладитесь национальной кухней и обзором города с высоты птичьего полета.
5
3 отзыва
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, мечеть «Сердце матери»

13:00-13:30 Встреча группы в аэропорту г. Грозный.

Рекомендуемое время прилета до 13:30.

Обед.

Отъезд в Аргунское ущелье, где вы полюбуетесь самыми живописными горными пейзажами Чечни. «Ворота в Аргунское ущелье» — так называют место, где сливаются реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.

Далее нас ждут Нихалойские водопады. Это место собирает в себе каскад из трех водопадов. Самый высокий из них достигает 33 метров, в то время как самый низкий – всего 2 метра.

После мы отправимся к древним Ушкалойским башням-близнецам, которые находятся рядом с водоемами.

После экскурсии, нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек». Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери». Особенно красива мечеть вечером. Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель в г. Грозный.

Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, мечеть «Сердце матери»Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, мечеть «Сердце матери»Аргунское ущелье, Нихалойские водопады, мечеть «Сердце матери»
2 день

Кезеной-Ам, Хой и мечеть «Гордость мусульман»

Завтрак в гостинице.

Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы.

По дороге будет сделана остановка в селе Харачой, где мы сможем посмотреть на памятник знаменитому Чеченскому Робин Гуду – абреку Зелимхану Харачоевскому. Рядом с памятником также расположен родник Девичья Коса.

Кезеной-Ам – изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана. Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь волшебным лазурным цветом воды и вдохнете аромат окружающих озеро субальпийских лугов.

Далее нас ждет сытный обед из национальных блюд.

Следующая экскурсия предстоит в древний город «Хой», который находится недалеко от озера. Этот «город стражников» был основан в IX веке и являлся форпостом восточных рубежей Чечни. Вы увидите образцы зодчества древних вайнахов, развалины жилых и боевых чеченских башен.

После мы отправимся любоваться архитектурой мечети «Гордость мусульман». Это самая большая мечеть в Европе. Облицованная белоснежным мрамором с греческого острова Тасос и украшенная яркими витражами, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.

Возвращение в гостиницу.

Кезеной-Ам, Хой и мечеть «Гордость мусульман»Кезеной-Ам, Хой и мечеть «Гордость мусульман»Кезеной-Ам, Хой и мечеть «Гордость мусульман»Кезеной-Ам, Хой и мечеть «Гордость мусульман»
3 день

Грозный: мемориальный комплекс «Аллея Славы», Грозный Сити, храм Михаила Архангела

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров

Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.

Нам предстоит исследовать самые интересные места столицы.

Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников.

Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале «Грозный Сити» и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.

В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Михаила Архангела, основанный в конце XIX века терскими казаками.

Обед в кафе города из блюд национальной чеченской кухни.

Трансфер в аэропорт в 15:30.

Грозный: мемориальный комплекс «Аллея Славы», Грозный Сити, храм Михаила АрхангелаГрозный: мемориальный комплекс «Аллея Славы», Грозный Сити, храм Михаила АрхангелаГрозный: мемориальный комплекс «Аллея Славы», Грозный Сити, храм Михаила АрхангелаГрозный: мемориальный комплекс «Аллея Славы», Грозный Сити, храм Михаила Архангела

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Грозного.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Размещение2-3-местное1-местноеДетям до 12 лет
Стоимость тура225002850020250
Доп. ночь в отеле6000/70005500

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Тийналла» 4

2 ночи

Отель находится в спокойном районе города Грозный. Для своих гостей он предоставляет комфортабельные условия размещения и широкий спектр услуг, таких как прачечная, тренажерный-зал, фитнес-центр, камера хранения багажа, спа и трансфер.

В светлых и просторных номерах имеются удобные двуспальные кровати или две раздельные. В ванных комнатах имеются полотенца. Комнаты оборудованы современной техникой.

Завтраки подаются сытные и вкусные. На обед и ужин по меню можно заказать блюда чеченской кухни.

Для проведения деловых переговоров, презентаций, тренингов и семинаров подойдет вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Ближайшие достопримечательности: церковь Михаила Архангела, Грозный Сити, мечеть Сердце Чечни, драматический театр им. Нурадилова. Расстояние до аэропорта Грозного составляет 14 км, до железнодорожного вокзала - 5 км.

«Тийналла» 4«Тийналла» 4«Тийналла» 4«Тийналла» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в Грозном: 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Грозного и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.

Какие рестораны стоит посетить в Чечне?

Grill House Грозный – пр. Эсамбаева, 9

Жижиг & Galnash – пр. Путина, 5

Прайм тайм – ул. Лорсанова, 25А

Patio Pizza – ул. Полярников, 49 – есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля «Городок».

Ресторан отеля «Городок» – ул. Назарбаева, 122

Ресторан «Купол» – единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа. Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
4 авг 2024
Мне понравилось. Доступно. Ненавязчиво и деликатно.
О
31 июл 2024
Индира — чудесный и очень красивый гид 🤭⛰️
Всю информацию преподносит интересно, доступно «новичкам» и не скучно. Хотелось слушать и слушать) С пониманием относилась к нашим просьбам где-то немножко задержаться, чтобы всё посмотреть и попробовать. С удовольствием взяли бы с ней ещё туры 💚
Индира — чудесный и очень красивый гид 🤭⛰️Индира — чудесный и очень красивый гид 🤭⛰️Индира — чудесный и очень красивый гид 🤭⛰️Индира — чудесный и очень красивый гид 🤭⛰️
О
29 июл 2024
Впечатления самые лучшие! Их просто невозможно описать. Всем рекомендую. Хочу вернуться!

Тур входит в следующие категории Грозного

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные турыАргунское ущельеПопулярные местаОзеро Кезеной-амПрирода и пейзажи

Похожие туры из Грозного

Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Конные прогулки
1 отзыв
4 дня
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Начало: Грозный, 09:00. Заберём вас из вашего отеля либо и...
9 сен в 08:00
7 окт в 08:00
39 500 за человека
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
На автобусе
3 отзыва
5 дней
В гостях у горцев. Летнее путешествие в Чечню
Начало: Чеченская Республика, Грозный
20 сен в 10:00
от 48 500 за человека
Чеченская классика. Тур выходного дня
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Начало: Г. Грозный
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 34 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Грозном
Все туры из Грозного
ХорошоТам