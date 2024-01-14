В рамках тура вы познакомитесь с регионом в короткий срок — 4 дня и 3 ночи — и составите мощное впечатление
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд. Грозный
Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики — города Грозного или ж/д вокзал.
Рекомендуем время прибытия до 14 часов.
Групповой трансфер в отели.
Размещение в отелях возможно только после экскурсионной программы.
Обед с национальными блюдами чеченской кухни.
Во время пешеходной экскурсии вы посетите:
Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов; площадь Дружбы народов; проспект Путина; бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни, уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.
Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год).
Посещение высотного комплекса «Грозный-Сити»: панорамная площадка позволяет полюбоваться городскими окрестностями с высоты в 33 этажа (в часы работы).
Трансфер в гостиницу.
Ужин — самостоятельно.
Экскурсия на высокогорное озеро Кезеной-Ам, г. Аргун и Шали
Завтрак в отеле.
Встреча с местным гидом.
Путешествие с экскурсией к высокогорному озером Кезеной-Ам.
Озеро Кезеной-Ам по размерам и глубине можно поставить в один ряд с оз. Рица в Абхазии или Голубым озером в Кабардино-Балкарии.
Озеро находится на территории сразу двух республик.
Остановка в с. Ведено, где увидите стены крепости, возраст которой — более 200 лет.
Обед в кафе в пути — самостоятельно.
Подъем на транспорте (около 24 км.) к перевалу Харами (2400 м. над уровнем моря).
После остановки на перевале, где от увиденных красот закружится голова, начнется спуск к озеру (около 11 км) на транспорте.
Далее, ваш путь пройдёт через аул Харачой — село, известное своим месторасположением и историей.
Далее, вас посетите руины древнего селения «Хой».
Посещение шестиэтажной боевую башни, петроглифов, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.
Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».
Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.
Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.
Возвращение в Грозный.
Свободное время в городе.
Аргунское ущелье
Завтрак в отеле.
Ваш путь пройдёт через Аргунское ущелье.
Проезжая по узкой извилистой дороге, вы насладитесь красотой первозданной природы.
Посещение краеведческого музея имени Хусейна Исаева на территории замкового комплекса Пхакоч.
В самом узком месте Аргунского ущелья вы увидите Ушкалойские башни, расположенные на берегу реки и встроенные в выемку скалы.
Посещение Нихалойских водопадов — каскада из нескольких водопадов.
Самый маленький из них имеет высоту 2 метра, самый высокий — 32 метра.
Обед в Грозном.
17:00 Ориентировочное время возвращения в Грозный.
Свободное время в городе, ужин самостоятельно.
При наличии рейсов в 3-й день тура после 20:00 возможно сокращение программы до 3 дней/2 ночей с пересчетом стоимости тура.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Оператор имеет право менять очередность экскурсий.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
Двухместный номер
Одноместный номер
Дополнительная ночь в отеле,
цена за двухместный номер
Отель Городок 3*
Стандарт
32 000
Стандарт
38 000
Стандарт
4 500
Стандарт
Отель Городок 3*
Комфорт
34 000
Комфорт
39 000
Комфорт
4 800
Комфорт
Отель Эдельвейс 4*
Стандарт, бассейн в отеле
35 000
4 2000
6 200
Варианты проживания
Отель «Городок»
Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель «Эдельвейс»
«EDELWEISS Grozny Hotel» находится в Ахматовском районе Грозного, рядом со «Стадионом им. С. Г. Билимханова».
К размещению представлены одноместные и двухместные номера категории «Стандарт» и «Делюкс». Среди удобств кабельное телевидение, скоростной Wi-Fi, сейф, кондиционер и ванная комната с душем, мягкими полотенцами и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. В кафетерии «Shpinat» гостей кормят вкусными завтраками, обедами и ужинами из блюд европейской кухни.
На втором этаже расположен конференц-зал с современным оснащением, он вмещает до 15 человек.
В распоряжении постояльцев тренажерный зал, игровой центр и массажный кабинет. Рядом располагается «Театр им. Ханпаши Нурадилова» - 1 км, торговый центр «Беркат» - 970 м и «Комсомольский сквер» - 850 м. До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: аэропорт Грозный - отель
- Размещение в выбранном отеле (3 ночи) с завтраком
- Завтрак в отеле "Городок" - выбор по меню горячего блюда, в отеле "Эдельвейс" - шведский стол
- Услуги местного гида
- Входные билеты на смотровую площадку, Мемориальный комплекс, Нихайлойские водопады, древнее селение Хой
- Питание: завтрак в отеле и обеды на маршруте по программе тура
- Посещение бассейна в часы работы для гостей отеля «Эдельвейс»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты г. Грозного и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Питание, не указанное в программе тура
- Сувениры
- Трансфер в аэропорт в день отъезда
- Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.
Женщинам не рекомендуется носить мини-юбки, облегающие джинсы, просвечивающие вещи, глубокое декольте, короткие майки, обтягивающие кофты. Длина юбки должна быть не выше голени, предпочтительно по щиколотку. Если Вы все же решили надеть брюки или джинсы, то сверху нужно надеть длинную тунику или рубашку ниже колена.
Также женщинам стоит иметь с собой платок, поскольку в некоторых заведениях без него могут не пустить.
Для мужчин также существует несколько правил: не стоит надевать шорты и майки без рукавов. Длина брюк должна достигать щиколотки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что попробовать из еды в Чечне?
Чеченская кухня одна из древнейших, она многообразна и полна разнообразных рецептов.
Из традиционных чеченских блюд обязательно попробуйте: нохчийнчорп (чеченская шурпа), сискал (лепешки из кукурузной муки), жжижиг-галнаш (галушки с мясом), ахаргалнаш (галушки из кукурузной муки), хингалш (лепешки с тыквенной начинкой), чепалгш (чеченские блины), то-берам (творог со сметаной), хьонк (черемша).
В Чеченской Республике крайне не приветствуется курение на глазах у старших, а женщинам курить нельзя совсем.
Если привычку сложно сдержать, то лучше отойти в укромное место, где Вас никто не увидит.
Строже дела обстоят с алкоголем: употребление алкогольных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах невозможны!
Алкоголь можно купить два часа в день с 08.00 до 10.00.
Однако, есть заведение, где предлагают спиртные напитки: ресторан «Купол» (отель «Грозный Сити», г. Грозный, пр. Кадырова 1/16).
Какие есть правила посещения Мечети?
Перед входом в мечеть необходимо снять обувь, её можно положить в пакет и взять с собой или оставить на специально предусмотренных для этого полках. Для посещения мечети следует соответственным образом одеться. Мусульманам запрещено посещать мечеть в легкой одежде — рубашках с короткими рукавами или шортах. Женщина, проявляющая уважение к мусульманским обычаям, перед посещением мечети облачится в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову наденет платок. Одежда мусульманок всегда скромна — прозрачные, обтягивающие или слишком короткие одежды совершенно неуместны, так же, как и макияж и парфюмерия. Некоторые мечети имеют два входа — один для мужчин, другой для женщин. Нет ничего удивительного в том, что в мечети мужчины и женщины молятся раздельно. В зависимости от внутреннего архитектурного устройства мечети, женщинам предоставляется для совершения молитвы балкон или же определенное место в глубине мечети, отделенное от остального пространства ширмой. Мусульмане, совершающие омовение пять раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам!
Какая сотовая связь и интернет в Чечне?
МТС, Мегафон, Билайн, Вайнах Телеком.
Какие рестораны можно порекомендовать в Грозном?
Рекомендуемые рестораны, кафе Грозного:
- Grill House Грозный- пр. Эсамбаева 9
- Жижиг & Galnash – пр. Путина 5
- Прайм тайм - ул. Лорсанова 25А
- Patio Pizza – ул. Полярников 49 – есть и национальная кухня, очень вкусно и недалеко от отеля Городок.
- Ресторан отеля Городок – ул. Назарбаева 122
- Ресторан “Купол” - единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа. Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут Вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.
Когда и сколько длится?
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