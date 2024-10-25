2 день

Программа на выбор

Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 5:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 19:00.

Ужин в отеле.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия в Домбай в 05:30.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

По программе экскурсии:

остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату;

в 8:45 за доп. плату; горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки;

— одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки; домбайская поляна — остановка на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.

Свободное время.

Возвращение в Пятигорск в 19:30.

Ужин в отеле.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант III Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20.

По программе экскурсии:

живописнейшее Чегемское ущелье , где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;

, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа; обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;

из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату; село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;

в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен; Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;

— остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу; Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);

— самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное); купание в горячем источнике возле села Аушигер.

Возвращение в отель в 19:00.

Ужин в отеле.

Свободное время.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант IV Экскурсия «Кисловодск» в 13:00.

Завтрак в гостинице.

Обед в гостинице в 12:00.

По программе экскурсии:

Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, главная нарзанная галерея, Курортный бульвар, главные нарзанные ванны.

Вариант V Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.

Завтрак в гостинице.

Обед в гостинице в 12:00.

По программе экскурсии:

гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;

— одно из Лермонтовских мест Кисловодска; чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);

(бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости); Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Доп. расходы 100 руб. — экологический сбор на территории турбазы.

Возвращение в Пятигорск в 18:30.

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант VI Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.

Завтрак в гостинице.

Обед в гостинице в 12:00.

По программе экскурсии:

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.

Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Окончание экскурсии в 17:30.

Вариант VII «Суворовские бани» в 14:00.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Окончание в 17:30.

Внимание! Дополнительные расходы.