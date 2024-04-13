Новогодний тур в Чеченскую Республику

Горный воздух, потрясающие виды, гостеприимные горцы и много положительных эмоций ждут Вас в этом туре! Вы полюбуетесь на красивые локации Чеченской Республики — мечети, глубокие ущелья и природные озёра, горные аулы, водопады и ультрасовременный Грозный-Сити. Мы приглашаем Вас в настоящую новогоднюю сказку, которая зарядит энергией на весь год!
4.67
3 отзыва
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Новогодний тур в Чеченскую Республику
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Роскошь Грозного
Роскошь Грозного
Полюбуемся на мечети, пройдёмся по Аллее Славы и заглянем в ультрасовременный Грозный-Сити
Водная гладь Кезеной-Ам
Водная гладь Кезеной-Ам
Прогуляемся по берегу живописного озера и сделаем потрясающие фотографии
Древние башни
Древние башни
Увидим встроенные в выемку скал Ушкалойские башни, строительство которых датируется XI-XII веками

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Грозному

13:10 Встреча в аэропорту г. Грозный.

Трансфер, размещение в отеле.

Обед (оплачивается отдельно).

14:00 Обзорная, авто-пешеходная экскурсия по г. Грозному.

Мы увидим следующие достопримечательности:

  • церковь Архангела Михаила;
  • Цветочный парк;
  • комплекс высоток «Грозный-Сити» (со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони);
  • духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни»;
  • проспект М. Эсамбаева;
  • аллея Славы;
  • посещение музея имени Кадырова (в музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев).

Свободное время.

Можно провести это время на концерте у ёлки или забронировать заранее места в ресторане с концертной программой за доплату.

Встреча группы. Обзорная экскурсия по ГрозномуВстреча группы. Обзорная экскурсия по ГрозномуВстреча группы. Обзорная экскурсия по ГрозномуВстреча группы. Обзорная экскурсия по Грозному
2 день

Свободный день

Отдыхаем, высыпаемся, гуляем по городу и наслаждаемся видами!

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Экскурсия на озеро Кезеной-Ам

9.00 Экскурсия на озеро Кезеной-Ам.

Путь от Грозного до озера занимает около 3 часов.

Остановка в с. Ведено рядом с рынком (можно купить местные продукты) и Веденской крепостью.

Далее аул Харачой — через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Остановка у памятника Абрека Зелимхана, и здесь же водопад Девичья Коса.

Чтобы подъехать к озеру, мы преодолеем Андийский хребет. Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.

Обед в ресторане на территории комплекса Кезеной-Ам (не входит в стоимость тура).

Экскурсия в древнее селение — город-крепости «Хой». Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем. Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.

Свободное время. По желанию — катание на тюбингах за доплату.

Возвращение в город.

Экскурсия на озеро Кезеной-АмЭкскурсия на озеро Кезеной-АмЭкскурсия на озеро Кезеной-АмЭкскурсия на озеро Кезеной-Ам
4 день

Экскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни

9.00 Экскурсия в Аргунское ущелье.

Часть этой экскурсии проходит по маршруту всесоюзного значения. Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурного Чанты-Аргуна через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.

Дорога в Итум-Кале вырублена в известняковых скалах. Она поражает туристов своим величием и красотой.

Далее остановка у Нихалойских водопадов.

Обед (не входит в стоимость тура).

В Ушкалое вам предстоит увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были отреставрированы в 2011 году.

Также по программе посещение Краеведческого музея. В нём хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Окончание тура ориентировочно в 18.00.

Экскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башниЭкскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах туристического класса 3*-4*: “Тийналла”, “Беркат”, “Городок”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение про программе тура стандартЦена
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте44 300
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте43 300
Стандартный одноместный номер (большая кровать)
Взрослый на основном месте41 300
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте43 300
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте44 300
Одноместное размещение50 600
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте43 300

Варианты проживания

Отель «Тийналла»

3 ночи

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Желающие могут воспользоваться камерой хранения багажа. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»

Отель «Беркат»

3 ночи

Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

Отель «Беркат»Отель «Беркат»Отель «Беркат»Отель «Беркат»Отель «Беркат»

Отель «Городок»

3 ночи

Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»Отель «Городок»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты на тур. объекты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Грозного и обратно
  • Обеды и ужины
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
  • Доп. ночь перед туром - 5000 руб
  • Доп. ночь после тура - 5000 руб
Место начала и завершения?
Г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Стоимость обедов в комплексах

Стоимость обедов может меняться в связи с новогодним сезоном и будет известна на месте. В любом случае мы рекомендуем вам взять с собой наличные средства на дополнительные расходы.

Есть ли возможность приехать на день раньше начала программы и уехать на день позже окончания программы?

Есть: доп. ночь перед туром – 5000 руб, доп. ночь после тура – 5000 руб.

Может ли меняться маршрут тура?
В случае ухудшения погодных условий туроператор оставляет за собой право изменить маршрут тура в целях безопасности на горных дорогах.
Есть ли на территории Чеченской Республики ограничения на продажу алкогольной продукции?
Продажа и распитие спиртных напитков на территории Чеченской Республики ограничены.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
13 апр 2024
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
А
26 окт 2023
Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.

Предложения:
1. При переездах в микроавтобусе можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях
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и нравах местного населения и др.

В Махачкале (7 день)
1. Экскурсию по «старому» городу убрать – прогулка ни о чем (неинтересно, трата времени).
2. Организовать посещение:
Центральная Джума-мечеть
Исторический парк «Россия – моя история»
Памятник Русской учительнице
Музей Дружбы народов России
рынок

В Дербенте
1. Сменить гостиницу (неудобно, рядом ни кафе, ни магазина). Находится на краю города, выйти в город неудобно, нет тротуара, идти приходится по дороге. Стоимость номера - 4 500р., в городе можно снять. Берут деньги за бассейн, которым никто не пользуется. Обслуживание плохое.
2. Организовать экскурсию в ДЗИВ.

В Гунибе
Организовать экскурсию в кузницу.

6 день
В «Орлиное гнездо» на ночевку не возвращаться, лучше выехать в Махачкалу. Лишние км и трата времени вечером 6 дня и утром 7 дня. Вечером в «Орлином гнезде» делать нечего, кафе нет, «светской» жизни нет.

Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Александр!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв с предложениями коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
25 сен 2023
Очень понравился тур с историческими и природными достопримечательностями Кавказа. Спасибо организаторам за составленную программу и четкую организацию. Отдельное спасибо и благодарность нашему водителю Муслиму, дорога с ним была абсолютно безопасной
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и спокойной, все дни с ним провели в приятном общении и радушии. Уровень гостиниц немного хромает, завтрак в Махачкале был чересчур скромен. Для знакомства с Дагестаном и Чечней достаточно достопримечательностей к осмотру, ну а дальше уже надо приезжать отдельно, что заинтересовало.

Тур входит в следующие категории Грозного

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