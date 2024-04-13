Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Обзорная экскурсия по Грозному
13:10 Встреча в аэропорту г. Грозный.
Трансфер, размещение в отеле.
Обед (оплачивается отдельно).
14:00 Обзорная, авто-пешеходная экскурсия по г. Грозному.
Мы увидим следующие достопримечательности:
- церковь Архангела Михаила;
- Цветочный парк;
- комплекс высоток «Грозный-Сити» (со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони);
- духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни»;
- проспект М. Эсамбаева;
- аллея Славы;
- посещение музея имени Кадырова (в музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев).
Свободное время.
Можно провести это время на концерте у ёлки или забронировать заранее места в ресторане с концертной программой за доплату.
Свободный день
Отдыхаем, высыпаемся, гуляем по городу и наслаждаемся видами!
Экскурсия на озеро Кезеной-Ам
9.00 Экскурсия на озеро Кезеной-Ам.
Путь от Грозного до озера занимает около 3 часов.
Остановка в с. Ведено рядом с рынком (можно купить местные продукты) и Веденской крепостью.
Далее аул Харачой — через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.
Остановка у памятника Абрека Зелимхана, и здесь же водопад Девичья Коса.
Чтобы подъехать к озеру, мы преодолеем Андийский хребет. Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.
Обед в ресторане на территории комплекса Кезеной-Ам (не входит в стоимость тура).
Экскурсия в древнее селение — город-крепости «Хой». Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем. Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.
Свободное время. По желанию — катание на тюбингах за доплату.
Возвращение в город.
Экскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни
9.00 Экскурсия в Аргунское ущелье.
Часть этой экскурсии проходит по маршруту всесоюзного значения. Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурного Чанты-Аргуна через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.
Дорога в Итум-Кале вырублена в известняковых скалах. Она поражает туристов своим величием и красотой.
Далее остановка у Нихалойских водопадов.
Обед (не входит в стоимость тура).
В Ушкалое вам предстоит увидеть знаменитые Ушкалойские башни, которые были отреставрированы в 2011 году.
Также по программе посещение Краеведческого музея. В нём хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.
Окончание тура ориентировочно в 18.00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах туристического класса 3*-4*: “Тийналла”, “Беркат”, “Городок”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение про программе тура стандарт
|Цена
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|44 300
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|43 300
|Стандартный одноместный номер (большая кровать)
|Взрослый на основном месте
|41 300
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|43 300
|Стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|44 300
|Одноместное размещение
|50 600
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|43 300
Варианты проживания
Отель «Тийналла»
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. Стойка регистрации работает круглосуточно. Желающие могут воспользоваться камерой хранения багажа. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
Отель «Беркат»
Номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с биде. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. По утрам сервируют завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
Отель «Городок»
Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсионная программа
- Входные билеты на тур. объекты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Грозного и обратно
- Обеды и ужины
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
- Доп. ночь перед туром - 5000 руб
- Доп. ночь после тура - 5000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Стоимость обедов в комплексах
Стоимость обедов может меняться в связи с новогодним сезоном и будет известна на месте. В любом случае мы рекомендуем вам взять с собой наличные средства на дополнительные расходы.
Есть ли возможность приехать на день раньше начала программы и уехать на день позже окончания программы?
Есть: доп. ночь перед туром – 5000 руб, доп. ночь после тура – 5000 руб.
Может ли меняться маршрут тура?
Есть ли на территории Чеченской Республики ограничения на продажу алкогольной продукции?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Предложения:
1. При переездах в микроавтобусе можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях
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