2 дня
Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
Увидеть глубочайший каньон Европы, побывать у высокогорного озера Кезеной-Ам и рассмотреть мечети
Начало: Грозный, 8:00, место по договорённости
23 окт в 08:00
31 окт в 08:00
59 500₽ за всё до 4 чел.
3 дня
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: Г. Грозный, место и время по договорённости
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
57 799₽ за всё до 3 чел.
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
74 900₽ за человека
5 дней
Главные достопримечательности Осетии, Ингушетии и Чечни. Всё включено
Полюбоваться ледниками и водопадами, осмотреть древние башни и научиться готовить осетинские пироги
Начало: В аэропорту г. Грозный, встреча с рейсов, приземля...
14 апр в 12:00
30 апр в 12:00
38 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга25 марта 2024Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.
- ЕЕлена28 октября 2022Начнем с самого начала. Желая провести свой юбилей с мужем где-то, случайно наткнулась на информацию о Дагестане. Решила посмотреть, что
- ДДмитрий16 мая 2022Экскурсия очень понравилась. Поражают гостеприимство и радушие, с которыми тебя встречают, а также местные красоты, от которых перехватывает дух. Отличная организация.
- ННадежда11 апреля 2022Не сомневайтесь, что это один из самых классных маршрутов! Я под огромным впечатлением! Чечня и Дагестан поразили меня своей красотой
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «На 9 мая»
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- Индивидуальный тур по Чечне и Дагестану: 2 республики за выходные
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- Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
- Главные достопримечательности Осетии, Ингушетии и Чечни. Всё включено
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