Знакомство с Чеченской Республикой

Групповой тур в Грозном
5
3 отзыва
В Чечне бережно хранят традиции и обычаи, но вместе с тем, не уступают прогрессирующему будущему.

Здесь можно увидеть все: буйство дикой природы, современные архитектурные шедевры, этнические достопримечательности.

Туристов ждет увлекательное путешествие к сказочному горному озеру, экскурсия по прямым улицам обновленного Грозного, и ночлеги в глэмпинге на «Берегу неба».

Глэмпинг построен семьей древнего чеченского рода, на той самой земле, где на протяжении 600 лет жили их предки.
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Знакомство с Чеченской Республикой
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
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даты

Что вас ожидает:

Грозный
Грозный
Познакомимся с сердцем Чечни — городом Грозный
Кезеной-Ам
Кезеной-Ам
Высокогорное озеро Кезеной-Ам — самое большое озеро Чечни
Волшебная природа
Волшебная природа
Окунемся в атмосферу гор, голубого неба и чистого воздуха

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с городом Грозный

13:10 Встреча в аэропорту, размещение в отеле.

Время на обед (не включен в программу тура).

14:30 Экскурсия «Грозный от истории к будущему».

Обзорная экскурсия по городу.

Вы посетите: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, высотный комплекс «Грозный-Сити», неповторимую мечеть «Сердце Чечни», пройдемся по проспекту Махмуда Эсамбаева.

Далее мемориальный комплекс «Аллея Славы» и музей имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

Свободное время.

Знакомство с городом ГрозныйЗнакомство с городом ГрозныйЗнакомство с городом ГрозныйЗнакомство с городом Грозный
2 день

Озеро Кезеной-Ам и старинный аул Хой

9:10 Экскурсия на Кезеной-Ам (107 км).

Путь от Грозного до озера занимает около 3 часов.

Дорога на озеро проходит через аул Харачой — село незаурядное своим месторасположением и историей.

Через него с незапамятных времен проходит дорога, связывающая Чечню и Дагестан.

Остановка у памятника Абреку Зелимхану, здесь же водопад Девичья Коса.

Чтобы подъехать к озеру, нужно преодолеть Андийский хребет.

Дорога продолжается вдоль правого безлесного склона глубокого ущелья реки Хулхулау.

Обед.

Далее экскурсия в древнее селение.

От западного залива озера Кезеной-Ам всего лишь два километра до укрепленного города-крепости Хой.

Его боевые и сигнальные башни нависли над глубоким ущельем.

Склоны гор здесь изборождены десятками древних искусственных террас для земледелия.

На обратном пути с озера бонус — заедем в город Шали, чтобы побывать в грандиозной мечети Гордость мусульман, полюбоваться ее архитектурой в ночной подсветке, по-восточному роскошным убранством, насладиться прекрасно спланированным садом с сотнями розовых кустов.

Возвращение город после 19:00.

Озеро Кезеной-Ам и старинный аул ХойОзеро Кезеной-Ам и старинный аул ХойОзеро Кезеной-Ам и старинный аул ХойОзеро Кезеной-Ам и старинный аул Хой
3 день

Аргунское ущелье

09:10 Трансфер в южную часть Чечни на экскурсию по Аргунскому ущелью.

Старинная дорога, по которой мы следуем в горы, ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун.

По ней мы достигнем селения Итум-Кали и Тазбичей, затем свернем вверх, к глэмпингу.

Короткая остановка у Нихалойских водопадов.

Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады».

По дороге вы увидите древние башни-близнецы.

В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.

В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, роскошное платье знатной чеченки, которым более ста лет.

Переезд в глэмпинг «Берег неба», около 20-25 минут.

Обед в глэмпинге «Берег неба», 1200м над уровнем моря. Добрая домашняя кухня!

В обед включено: суп шурпа, хлеб, плов, чай со сладостями.

По желанию можно сделать дополнительный заказ по меню.

Вам приготовят знаменитые сладкие лепешки с тыквой, несладкие с домашним сыром, манты, шашлык из баранины и даже домашнюю халву.

Свободное время.

  • Можно просто наслаждаться поистине фантастическим видом, покачиваясь в гамаке, попивая травяной чаек.
  • Или заказать прогулку на лошадях, искупаться в банном чане.
  • Вокруг много красивых мест для фотографирования и видеосъемки, включая ветреные качели.
Аргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущелье
4 день

Загадки Цой-Педе

9:30 Завтрак в главном шатре.

Домашняя кухня: молочная каша, нарезка: домашний сыр, ломтики томатов и огурца. Вареное яйцо или яичница (на выбор), белый хлеб, масло. Чай со сладостями.

10:30 Выезд в Цой-Педе.

Внимание! Маршрут предусматривает короткий пеший подъем низкой степени сложности, тем не менее, требует сил. Просим соизмерять ваши силы.

Цой-Педе — место священных захоронений.

Здесь нетронутая атмосфера прошлого, сюда редко добираются туристы.

В переводе с чеченского «цой-педе» звучит как «поселение божества».

В этом месте находится 46 объектов культурного наследия XVI-XVII веков.

Включая каменные склепы и две боевые башни, одна из которых украшена мозаикой.

Подниматься от дороги наверх совсем недолго, при этом уклон чувствителен, поэтому идем не торопясь.

Свободного времени предоставляется достаточно для фотосессий, небольшой прогулки.

После этого — спуск и возвращение в глэмпинг, на обед.

Цой-Педе входит в приграничную зону с Грузией, поэтому въезд без пропуска доступен всем гражданам РФ, строго по паспорту.

Важно! Без паспорта пограничники не пропустят вас в Цой-педе.

Для иностранных граждан — по паспорту и специальному пропуску ФСБ России.

Обед.

После обеда — свободное время.

Загадки Цой-ПедеЗагадки Цой-ПедеЗагадки Цой-ПедеЗагадки Цой-Педе
5 день

День на «Берегу неба». Отъезд

Вершина горы Тичх Дукъ, на которой построен глэмпинг — родовая земля семьи Магомеда и Элины Батаевых.

Магомед знает поименно 11 поколений своих предков.

Вы — желанные гости на землях древнего чеченского рода.

Глэмпинг расположен рядом с культурным объектом федерального значения — остовом родовой башни.

Башне около 600 лет. Магомед и Элина собирают домашний музей.

Каждый предмет можно трогать, взаимодействовать с ним.

Попробуйте для забавы провернуть каменные жернова, которым около 200 лет.

Или запустить вращение колеса старинной прялки.

Перебирайте струны дечиг-пондар.

А если отважитесь на подвиг после обеда — сбейте масло в маслобойке позапрошлого века!

Главное, про происходит с нашими гостями в глэмпе — это мягкая перезагрузка, расслабление, избавление от мешающих мыслей.

13:30 Обед.

15:00 Выезд в аэропорт, на вечерние рейсы.

В пути 70 км, 2 часа без остановок. Любые рейсы, начиная с 18:30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 3* (двухместное размещение) и проживание в глэмпинге «Берег неба» (соответствует 3*; 2 ночи, двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещениестандарт
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте43 600
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте37 050
Стандартный одноместный номер (большая кровать)
Взрослый на основном месте52 700
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте37 050
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте43 600
Одноместное размещение52 700
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте37 050

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Гостиница «Беркат» расположена рядом с одной из главных спортивных арен города «Колизеем», и станет самым удобным местом для расположения участников многочисленных спортивных и культурных мероприятий, который здесь часто проводятся.

Сегодня гостям могут предложить 74 номера, в том числе и люкс класса

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Городок

2 ночи

Отель «Городок» с сауной расположен в Грозном. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. При отеле работает ресторан и бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиная зона. Из нескольких номеров открывается вид на сад или город. В числе удобств номеров собственная ванная комната, тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

ГородокГородокГородокГородокГородокГородок

Глэмпинг «Берег неба»

2 ночи

Глэмпинг «Берег неба» — один из самых необычных объектов размещения в Чеченской республике. Располагается в 67 км от города Грозного в Итум-Калинском районе в селении Тазбичи.

Глэмпинг представляет собой комплекс из сафари-тентов, который расположен рядом с историческими достопримечательностями и неподалёку от горнолыжного курорта "Ведучи". Из домиков открываются шикарные виды на горы, снежные вершины и террасы сельского поселения Тазбичи.

Огромный плюс - это локация глэмпинга и то, что он находится рядом с поселением, где местные жители в основном занимаются сельским хозяйством. Поэтому вы всегда сможете попробовать домашние экологически чистые продукты: сыр, сметана, мясо. А летом самостоятельно собрать горных трав, чтобы заварить чай. Все домики в глэмпинге утеплены. У каждого имеется персональный сан узел с душевой. Для гостей работает «чайный дом», где хозяйка приготовит домашнюю еду и вкусный чай. Так же есть мангальная зона.

Глэмпинг «Берег неба»Глэмпинг «Берег неба»Глэмпинг «Берег неба»Глэмпинг «Берег неба»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 3* (две ночи, двухместное размещение), проживание в глэмпинге «Берег неба» (соответствует 3* 2 ночи, двухместное размещение)
  • Питание: завтраки, обеды в горах (4 обеда)
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсионная программа
  • Билеты на туристические объекты (высотка Грозный-сити, музей Ахмат-Хаджи Кадырова, Нихалойские водопады)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Питание: ужины
  • Дополнительные услуги в глэмпинге (банный чан, конные прогулки, заказ блюд по меню)
  • Трансферы вне программы
  • Доп. ночь перед туром и после тура - 5 000 руб
  • Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
  • Подача документов на пропуск ФСБ для иностранных граждан
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту - автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.

Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?

Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

В Чечне рестораны не работают. В Дагестане тоже бывают проблемы с ресторанами и отелями, хотя проблема не такая острая, как в Чечне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
13 июля 2023
Очень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие еды на завтрак, что позволяло в принципе почти каждый день кушать разную еду. Если оставались в отеле, то можно было даже и пообедать и поужинать за отдельную плату, вполне адекватную. Каждый день накладывали, даже если у нас и оставались от предыдущего дня, гели,шампуни, питьевую воду, бутылочка на человека, хотя у них на каждом этаже кулеры с водой. Уборку мы не просили делать, так как было чисто, но один раз за четверо суток поменяли и полотенца. Трансфер у нас получилось вообще был индивидуальным и в отель и из отеля в аэропорт(мы были одни). Ездили от Чечентура на экскурсии, которые входят в это путешествие, обалденная природа, просто в восторге от гор от водопадов от озера Кезил-Ам. Очень хорошие гиды Светлана и Муса, очень много знают про свою республику, добрые, искренние, понравились не только как гиды но и как люди. Из минусов, таких не критичных, ну совсем маленьких: Во время экскурсий на обед нам давали в основном мясо, хотя почти все женщины из нашей небольшой группы хотели бы в какой-то день и покушать рыбы, к сожалению не было такой возможности. И по прилету в ячечню,в этот день, были какие-то проблемы с водой в отеле, но к возвращению в отель вечером после экскурсии проблема уже была устранена и больше не повторилось, всегда была и холодная и горячая вода хорошим напором, несмотря на то что мы жили на пятом этаже. Просто перед поездкой читала отзывы и многие жаловались на напор воды особенно на верхних этажах. Сейчас этого нет, сказали что у них была замена труб. Благодарю за тур, и за то как всё было организовано "Большую Страну " и принимающую сторону.
Очень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие еды
И
22 апр 2023
Понравилось путешествие в Чечню. Отель «Городок» тихий, уютный, чистый. Организовано все четко. Интересные экскурсии, хорошие гиды. Особенно Рамзан. Это просто ходячая энциклопедия!!! Спасибо за отдых!
Е
13 апр 2024
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.

Тур входит в следующие категории Грозного

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