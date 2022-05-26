Благодаря купюре в 5 000 рублей виды Хабаровска знакомы каждому россиянину. Чтобы ближе познакомиться с достопримечательностями города, предлагаем совершить большую обзорную экскурсию по хабаровским улочкам с посещением Музея истории Амурского моста. Прогулка начнется от стелы «Город воинской славы». Мы побываем на Комсомольской площади, посмотрим на Успенский собор, Театр юного зрителя и Торговый дом Плюсниных. Далее вы подниметесь на смотровую площадку на Хабаровском утесе и прогуляетесь по набережной адмирала Невельского, где можно увидеть здание Хабаровского краевого музея и памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому.

Не менее красивые виды открываются с Амурского утеса, на котором находится еще одна смотровая площадка. Мы полюбуемся панорамами города и пройдемся до Дальневосточного художественного музея, а затем совершим переезд по улице Муравьева-Амурского до площади Ленина. По пути вас ждет остановка у Краевого театра драмы, который работает в Хабаровске с 1940-х годов. На площади Ленина постоим у памятного знака «Нулевой километр», после прогуляемся по парку «Динамо», где осмотрим Музыкальный театр, Платинум Арену, Картинную галерею им. Федотова, живописные городские пруды. По Уссурийскому бульвару мы попадем на площадь Славы и увидим Спасо-Преображенский собор, а далее направимся к Северному парку с остановкой у железнодорожного вокзала и памятника Ерофею Хабарову.

Прогулка по Северному парку позволит вам познакомится с архитектурой церкви Серафима Саровского и побывать у источника Пресвятой Богородицы. В завершение мы отправимся в Музей истории Амурского моста, повествующий о строительстве и реконструкции переправы через Амур. Музейная коллекция выставляется в городе с 2010 года и включает в себя экспозицию под открытым небом, где представлены железнодорожная техника, цистерны, платформы грузовых вагонов. Одним из главных экспонатов музея является демонтированная ферма старого моста, построенного еще в царские дореволюционные времена.