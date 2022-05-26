Большая обзорная экскурсия и музей истории Амурского моста

Большая обзорная экскурсия и музей истории Амурского моста
Большая обзорная экскурсия и музей истории Амурского моста
Большая обзорная экскурсия и музей истории Амурского моста
Большая обзорная экскурсия и музей истории Амурского моста
Большая обзорная экскурсия и музей истории Амурского моста
Большая обзорная экскурсия и музей истории Амурского моста

Что вас ожидает 🤩

  • Комсомольская площадь
  • Успенский собор
  • Набережная адмирала Невельского
  • Амурский утес
  • Памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому
  • Стела «Город воинской славы»
  • Северный парк
  • Памятника Ерофею Хабарову
  • Городские пруды
  • Парк Динамо
  • Платинум Арена
  • Хабаровский краевой музей имение Н. И. Гродекова
  • Дальневосточный художественный музей
  • Спасо-Преображенский собор
  • Музей истории Амурского моста и знаменитый мост с 5000-рублевой купюры
Благодаря купюре в 5 000 рублей виды Хабаровска знакомы каждому россиянину. Чтобы ближе познакомиться с достопримечательностями города, предлагаем совершить большую обзорную экскурсию по хабаровским улочкам с посещением Музея истории Амурского моста. Прогулка начнется от стелы «Город воинской славы». Мы побываем на Комсомольской площади, посмотрим на Успенский собор, Театр юного зрителя и Торговый дом Плюсниных. Далее вы подниметесь на смотровую площадку на Хабаровском утесе и прогуляетесь по набережной адмирала Невельского, где можно увидеть здание Хабаровского краевого музея и памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому.
Не менее красивые виды открываются с Амурского утеса, на котором находится еще одна смотровая площадка. Мы полюбуемся панорамами города и пройдемся до Дальневосточного художественного музея, а затем совершим переезд по улице Муравьева-Амурского до площади Ленина. По пути вас ждет остановка у Краевого театра драмы, который работает в Хабаровске с 1940-х годов. На площади Ленина постоим у памятного знака «Нулевой километр», после прогуляемся по парку «Динамо», где осмотрим Музыкальный театр, Платинум Арену, Картинную галерею им. Федотова, живописные городские пруды. По Уссурийскому бульвару мы попадем на площадь Славы и увидим Спасо-Преображенский собор, а далее направимся к Северному парку с остановкой у железнодорожного вокзала и памятника Ерофею Хабарову.
Прогулка по Северному парку позволит вам познакомится с архитектурой церкви Серафима Саровского и побывать у источника Пресвятой Богородицы. В завершение мы отправимся в Музей истории Амурского моста, повествующий о строительстве и реконструкции переправы через Амур. Музейная коллекция выставляется в городе с 2010 года и включает в себя экспозицию под открытым небом, где представлены железнодорожная техника, цистерны, платформы грузовых вагонов. Одним из главных экспонатов музея является демонтированная ферма старого моста, построенного еще в царские дореволюционные времена.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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