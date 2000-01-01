«В семь-сорок он приедет, в семь-сорок он приедет — всем нам известный Агицен паровоз… ». Наше приключение начнется в то же время, о котором поется в легендарной песне. Ровно в 7:40 электричка из Хабаровска унесется в Биробиджан — и уже через пару часов вы окажетесь в столице автономной области. Вернемся мы той же электричкой в 18:25, которая прибудет обратно в 20:40.
Чтобы понять, с чего все началось, отправимся в начало 20 века, когда правительство решило заселить территории вдоль полосы Амурской ж/д. Я расскажу, какими были цели и задачи советского руководства, заодно развенчав миф о том, что ЕАО было сталинским гетто для еврейского народа. Проследим, как развивался регион в составе Хабаровского края и далее как самостоятельный субъект. Чем жили переселенцы? С каким трудом давалось заселение новых земель? Кем были те легендарные личности? Об этом и не только — на встрече.
Вы побываете на Привокзальной площади с украшающей ее менорой. Увидите памятник первым переселенцам и стелу в честь их первого колхоза «Валдгейм». Погуляете по скверам Победы и Дружбы народов. Я покажу самобытную синагогу и еврейскую религиозную общину «Фрейд». Пройдем по ул. Шолом Алейхема — предмету гордости горожан. Также увидите Благовещенский Собор со старинным фарфоровым иконостасом. А еще посетите набережную реки Бира и заглянете по желанию в фирменный магазин местной трикотажной фабрики «Виктория».
🥘 В середине программы я предложу пообедать в аутентичном кафе, где вы отведаете традиционные кошерные блюда. Лехаим!
Готовьте вопросы и фотоаппараты, в этот день вы сделаете массу открытий.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.