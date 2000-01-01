Побывать в загадочной Еврейской автономной области, узнать ее историю и познакомиться с культурой

Как получилось, что сыны Израиля взяли и обосновались на Дальнем Востоке, сформировав не просто этнический квартал, а самостоятельную территориальную единицу? Почему там? Чем жили местные и что происходит сейчас в еврейском регионе, где осталось только 2% евреев? В большом путешествии по Биробиджану вы откроете этот неизведанный уголок России.
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!
Шалом, Биробиджан!

Что вас ожидает

Путешествие на поезде

«В семь-сорок он приедет, в семь-сорок он приедет — всем нам известный Агицен паровоз… ». Наше приключение начнется в то же время, о котором поется в легендарной песне. Ровно в 7:40 электричка из Хабаровска унесется в Биробиджан — и уже через пару часов вы окажетесь в столице автономной области. Вернемся мы той же электричкой в 18:25, которая прибудет обратно в 20:40.

История Биробиджана

Чтобы понять, с чего все началось, отправимся в начало 20 века, когда правительство решило заселить территории вдоль полосы Амурской ж/д. Я расскажу, какими были цели и задачи советского руководства, заодно развенчав миф о том, что ЕАО было сталинским гетто для еврейского народа. Проследим, как развивался регион в составе Хабаровского края и далее как самостоятельный субъект. Чем жили переселенцы? С каким трудом давалось заселение новых земель? Кем были те легендарные личности? Об этом и не только — на встрече.

Главные достопримечательности и интересные места города

Вы побываете на Привокзальной площади с украшающей ее менорой. Увидите памятник первым переселенцам и стелу в честь их первого колхоза «Валдгейм». Погуляете по скверам Победы и Дружбы народов. Я покажу самобытную синагогу и еврейскую религиозную общину «Фрейд». Пройдем по ул. Шолом Алейхема — предмету гордости горожан. Также увидите Благовещенский Собор со старинным фарфоровым иконостасом. А еще посетите набережную реки Бира и заглянете по желанию в фирменный магазин местной трикотажной фабрики «Виктория».

🥘 В середине программы я предложу пообедать в аутентичном кафе, где вы отведаете традиционные кошерные блюда. Лехаим!

Готовьте вопросы и фотоаппараты, в этот день вы сделаете массу открытий.

Организационные детали

  • Экскурсия занимает весь день, будьте готовы проснуться рано, чтобы успеть на утреннюю электричку
  • Дополнительно оплачиваются билеты на электричку (приобретаются на месте нашим представителем) — 1000-1200 руб. туда-обратно; обед (заказывается предварительно)

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ж/д вокзале Хабаровска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Я — коренная дальневосточница, родилась и выросла в Хабаровске. Работаю в профессии с 2000 года, обожаю ее с первого дня. Для нашей команды в первую очередь важно качество наших програм. Мы ценим то тепло и энергию, которые дает общение с путешественниками из разных стран. Будем рады вместе с вами исколесить весь Дальний Восток, рассказать интересное о нашем крае и наполнить ваш отдых яркими эмоциями!
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