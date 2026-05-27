52 км по Большой Байкальской тропе: от Листвянки до Большого Голоустного

Главные виды и легенды Байкала в 2-дневном пешем путешествии вдоль берега
Приготовьтесь провести два дня наедине с Байкалом — и почувствовать дыхание великого озера, исследовать его берега и отдохнуть время в окружении природы.

Вас ждут живописные тропы, шум прибоя, ночлег в уютном посёлке Большие Коты и насыщенные дни на маршруте.
Описание экскурсии

День 1 — Листвянка, путь вдоль Байкала и ночёвка в Больших Котах

9:00 — выезд из Иркутска и прибытие в Листвянку:

  • знакомство с маршрутом и короткий инструктаж
  • начало пешего перехода по Большой Байкальской тропе
  • по пути — смотровые площадки с видом на Байкал, отдых на оборудованных стоянках
  • рассказы о поселке Листвянка — старейшем порте на Байкале

К вечеру — прибытие в посёлок Большие Коты:

  • заселение в гостевые дома с удобствами
  • ужин (самостоятельно)
  • свободное время, отдых на берегу озера

Протяжённость маршрута — около 22 км.

День 2 — от Больших Котов до Большого Голоустного

Ранний подъём, завтрак и старт второго дня похода:

  • путь длиной около 30 км вдоль Байкала
  • ключевые точки маршрута: Малая и Большая Кадильные, мыс Скрипер, легендарный Чёртов мост
  • отдых на привалах, перекусы, время для фотографий

По пути я расскажу:

  • когда казаки впервые вышли на Байкал
  • чем отличаются западный и восточный берега
  • почему остров Ольхон называют визитной карточкой Байкала
  • интересные факты о городе Иркутске и регионе

День насыщенный — придётся много идти, но каждый километр будет вознаграждён видами, которые не забудутся.

По завершении маршрута — переезд обратно в Иркутск (ориентировочно к вечеру).

Организационные детали

  • Поедем на Subaru Forester или Kia Carnival
  • В стоимость входит: трансфер до посёлка Листвянка, общий перекус на тропе, проживание
  • Из Большого Голоустного возвращаемся на такси, оплачивается отдельно. Примерная стоимость — 4000 ₽, делим на всех
  • Ужины и завтраки в стоимость не входят
  • Программа подходит для участников 20-65 лет со средней физической подготовкой, готовых пройти за день 30 км с небольшим рюкзаком

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: выбирается из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
С 2020 года туризм — не просто моё увлечение, а жизнь и работа. Всё началось с рюкзака за плечами и самостоятельных походов по бескрайним просторам нашего региона. Именно тогда я
по-настоящему проникся его душой, его скрытыми жемчужинами и мощной энергетикой. Это чувство стало таким сильным, что я просто не мог держать его в себе! Я решил стать проводником и начал водить группы, с радостью открывая людям то, что так полюбил сам. Сейчас я продолжаю знакомить гостей с уникальностью нашего края, но немного в другом ключе – через экскурсии. Этот формат даёт возможность не просто пройти маршрут, а детально и с комфортом погрузиться в атмосферу, узнать истории, легенды и секреты, которые делают это место особенным. Приглашаю вас на мои экскурсии – давайте вместе исследовать и влюбляться в наш удивительный регион!

