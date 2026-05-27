Приготовьтесь провести два дня наедине с Байкалом — и почувствовать дыхание великого озера, исследовать его берега и отдохнуть время в окружении природы. Вас ждут живописные тропы, шум прибоя, ночлег в уютном посёлке Большие Коты и насыщенные дни на маршруте.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

День 1 — Листвянка, путь вдоль Байкала и ночёвка в Больших Котах

9:00 — выезд из Иркутска и прибытие в Листвянку:

знакомство с маршрутом и короткий инструктаж

начало пешего перехода по Большой Байкальской тропе

по пути — смотровые площадки с видом на Байкал, отдых на оборудованных стоянках

рассказы о поселке Листвянка — старейшем порте на Байкале

К вечеру — прибытие в посёлок Большие Коты:

заселение в гостевые дома с удобствами

ужин (самостоятельно)

свободное время, отдых на берегу озера

Протяжённость маршрута — около 22 км.

День 2 — от Больших Котов до Большого Голоустного

Ранний подъём, завтрак и старт второго дня похода:

путь длиной около 30 км вдоль Байкала

ключевые точки маршрута: Малая и Большая Кадильные, мыс Скрипер, легендарный Чёртов мост

отдых на привалах, перекусы, время для фотографий

По пути я расскажу:

когда казаки впервые вышли на Байкал

чем отличаются западный и восточный берега

почему остров Ольхон называют визитной карточкой Байкала

интересные факты о городе Иркутске и регионе

День насыщенный — придётся много идти, но каждый километр будет вознаграждён видами, которые не забудутся.

По завершении маршрута — переезд обратно в Иркутск (ориентировочно к вечеру).

