Приготовьтесь провести два дня наедине с Байкалом — и почувствовать дыхание великого озера, исследовать его берега и отдохнуть время в окружении природы.
Вас ждут живописные тропы, шум прибоя, ночлег в уютном посёлке Большие Коты и насыщенные дни на маршруте.
Вас ждут живописные тропы, шум прибоя, ночлег в уютном посёлке Большие Коты и насыщенные дни на маршруте.
Описание экскурсии
День 1 — Листвянка, путь вдоль Байкала и ночёвка в Больших Котах
9:00 — выезд из Иркутска и прибытие в Листвянку:
- знакомство с маршрутом и короткий инструктаж
- начало пешего перехода по Большой Байкальской тропе
- по пути — смотровые площадки с видом на Байкал, отдых на оборудованных стоянках
- рассказы о поселке Листвянка — старейшем порте на Байкале
К вечеру — прибытие в посёлок Большие Коты:
- заселение в гостевые дома с удобствами
- ужин (самостоятельно)
- свободное время, отдых на берегу озера
Протяжённость маршрута — около 22 км.
День 2 — от Больших Котов до Большого Голоустного
Ранний подъём, завтрак и старт второго дня похода:
- путь длиной около 30 км вдоль Байкала
- ключевые точки маршрута: Малая и Большая Кадильные, мыс Скрипер, легендарный Чёртов мост
- отдых на привалах, перекусы, время для фотографий
По пути я расскажу:
- когда казаки впервые вышли на Байкал
- чем отличаются западный и восточный берега
- почему остров Ольхон называют визитной карточкой Байкала
- интересные факты о городе Иркутске и регионе
День насыщенный — придётся много идти, но каждый километр будет вознаграждён видами, которые не забудутся.
По завершении маршрута — переезд обратно в Иркутск (ориентировочно к вечеру).
Организационные детали
- Поедем на Subaru Forester или Kia Carnival
- В стоимость входит: трансфер до посёлка Листвянка, общий перекус на тропе, проживание
- Из Большого Голоустного возвращаемся на такси, оплачивается отдельно. Примерная стоимость — 4000 ₽, делим на всех
- Ужины и завтраки в стоимость не входят
- Программа подходит для участников 20-65 лет со средней физической подготовкой, готовых пройти за день 30 км с небольшим рюкзаком
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|16 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
С 2020 года туризм — не просто моё увлечение, а жизнь и работа. Всё началось с рюкзака за плечами и самостоятельных походов по бескрайним просторам нашего региона. Именно тогда я
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии на «52 км по Большой Байкальской тропе: от Листвянки до Большого Голоустного»
Индивидуальная
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
Начало: У Вашего отеля в пределах города
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Пройдите 20 км вдоль Байкала, наслаждаясь видами и историей. Трансфер и катер включены. Узнайте о золотых приисках и легендах региона
Начало: Отель туриста
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор
Выберите маршрут по душе: старинная архитектура, секреты Байкала или трекинг по живописным тропам. Откройте для себя удивительный мир Байкала
Завтра в 10:00
29 мая в 18:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственные берега Байкала: Листвянка - Большие Коты
Испытать свои силы в треккинге по Большой Байкальской тропе и полюбоваться невероятными пейзажами
Начало: У места вашего проживания в Иркутске или Листвянке
Завтра в 09:00
29 мая в 08:00
17 600 ₽ за всё до 3 чел.
16 000 ₽ за человека