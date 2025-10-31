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Привет, Листвянка! Знакомство с Байкалом

Экскурсия в Листвянку на Байкале: путешествие по истории и природе
Байкал — место, где люди получают удовольствие от созерцания природной красоты. Здесь можно побыть наедине с природой и отдохнуть от шумного города. Со мной вы отправитесь в путешествие в поселок
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Листвянка к берегу Байкала.

Вы насладитесь красотой природы, увидите уникальный исток реки Ангары, посетите смотровую площадку и полюбуетесь Байкальскими нерпами. Я вас познакомлю с этим чудесным местом. Эта экскурсия только для вас и ваших друзей!

5
25 отзывов
Привет, Листвянка! Знакомство с Байкалом
Привет, Листвянка! Знакомство с Байкалом
Привет, Листвянка! Знакомство с Байкалом

Описание экскурсии

Программа экскурсии:

  • Встреча в удобном для туристов месте в Иркутске, знакомство;
  • Живописная дорога, разговор об Иркутске и Байкале;

• Возможен заезд в музей Тальцы (опционально, доп. плата) • Остановка у истока реки Ангары:

  • Знакомство с Ангарой и Байкалом, ищем Шаман-камень:) • Посещение смотровой "Камень Черского" 270 метров над Байкалом;
  • Водная прогулка на катере или судне на воздушной подушке (опционально) • Гастрономическая часть (обед) в одном из лучших кафе на Байкале • Проезд по Листвянке;
  • Выход к Байкалу, прогулка вдоль берега или по льду;
  • Фотографирование, общение.
  • Посещение местного базара, рыбная продукция, сувениры;
  • Посещение нерпинария (опционально).
  • Посещение Байкальского музея (флора и фауна Байкала, интерактивы) • Возвращение в Иркутск. Немного о Листвянке Листвянка – туристический поселок в Иркутской области, который снискал завидную славу среди путешественников. Был основан русскими еще XVIII веке и получил свое название в честь обильно растущих здесь хвойных деревьев – лиственниц. Сибирская лиственница славится своими уникальными свойствами, которые делают ее очень ценной и незаменимой в строительстве многих объектов. Так, на ней стоит практически вся итальянская Венеция! Здесь вы найдете все для полноценного отдыха. Насладитесь красивейшими видами на местную растительность и невероятный Байкал, возможно встретитесь с местными представителями фауны, увидите исток Ангары, посмотрите на местные архитектурно-исторические памятники, попробуете свежую рыбу и сделаете необыкновенные фотографии на память! Важная информация: Одевайтесь по погоде, возможен холодный ветер, на Байкале холоднее, чем в Иркутске, уточните пожалуйста у меня (гида) информацию по поводу прогноза погоды на день экскурсии. Погода имеет большое значение для комфортной поездки на Байкал и ваших впечатлений от экскурсии, особенно в месяцы несезона! Также, вы можете заранее скорректировать программу, изменить или дополнить ее другими направлениями в зависимости от погодных условий и времени года. Если вам необходима съемка на квадрокоптер, возможность этого мероприятия заранее нужно обсудить с гидом.

Любой день

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ледокол Ангара
  • Живописная дорога на Байкал
  • Колоритные деревушки
  • Заливы Иркутского водохранилища
  • Музей Тальцы (опционально)
  • Исток реки Ангары
  • Шаман камень
  • Озеро Байкал
  • Порт Байкал (КБЖД)
  • Посёлок Никола
  • Посёлок Листвянка
  • Памятник Александру Вампилову
  • Байкальский музей и дендрологический парк
  • Лиственницы, скалы, берег Байкала
  • Рыбно-сувенирный рынок
  • Нерпинарий
  • Камень Черского - смотровая
  • Горный хребет Хамар-Дабан
Что включено
  • Трансфер из центральной части Иркутска или аэропорта и обратно.
  • Комфортный хэтчбек Ниссан Ноут. Чистый и исправный:
  • Помощь в фотосъемке. Говорят, умею красиво снимать:
  • Услуги гида. Экскурсионное сопровождение. Всё объясню и покажу на карте.
  • Свободное времяпрепровождение по желанию гостей.
Что не входит в цену
  • Внедорожник премиум класса Танк 300 +3000 руб
  • Съемка на квадрокоптер - по договоренности.
  • По пути возможен заезд в архитектурно-этнографический музей Тальцы - 1500 руб + билеты 300 руб/чел.
  • Питание в хорошем, проверенном кафе - от 500 руб. /чел.
  • Билеты в Байкальский музей - от 600 руб.
  • Билеты в Нерпинарий (шоу нерп) - 1500 руб.
  • Аренда катера/хивуса - 5000 руб. /30 мин.
  • Аренда снегоходов - 3000 руб. /30 мин.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное туристам место в центральной части Иркутска, правый берег или район аэропорта
Завершение: Любое удобное туристам место в центре Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде
  • Возможен холодный ветер
  • На Байкале холоднее
  • Чем в Иркутске
  • Уточните пожалуйста у меня (гида) информацию по поводу прогноза погоды на день экскурсии. Погода имеет большое значение для комфортной поездки на Байкал и ваших впечатлений от экскурсии
  • Особенно в месяцы несезона! Также
  • Вы можете заранее скорректировать программу
  • Изменить или дополнить ее другими направлениями в зависимости от погодных условий и времени года. Если вам необходима съемка на квадрокоптер
  • Возможность этого мероприятия заранее нужно обсудить с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
Г
Поездка получилась очень насыщенной и интересной, несмотря на то, что целый день шёл дождь. Это обстоятельство не помешало нам посетить музей Тальцы, сходить в Байкальский музей. Мы съездили в Листвянку, полюбовались красотой Байкала и истоком Ангары со смотровых площадок, посетили рынок, очень вкусно покушали в кафе. Огромное спасибо гиду Ивану за прекрасно организованную экскурсию.
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А
Мы были в Иркутске по делам и на экскурсию было очень мало времени, а посмотреть хотели многое. За 1 день мы побывал в музее Тальцы, посмотрели представление с дрессированными нерпами,
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музей Инц, несколько смотровых точек, закупились рыбой на рынке.
По дороге специально попетляли по городу, а Иван рассказал нам все, что нас заинтересовало об истории и зданиях Иркутска.
Иван организовал для нас экскурсию в лучшем виде и мы остались очень довольны.

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А
Мы были в Иркутске по делам и на экскурсию было очень мало времени, а посмотреть хотели многое. За 1 день мы побывал в музее Тальцы, посмотрели представление с дрессированными нерпами,
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музей Инц, несколько смотровых точек, закупились рыбой на рынке.
По дороге специально попетляли по городу, а Иван рассказал нам все, что нас заинтересовало об истории и зданиях Иркутска.
Иван организовал для нас экскурсию в лучшем виде и мы остались очень довольны.

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h
Байкал великолепен! Эмоции зашкаливают!
За несколько часов пребывания погода менялась несколько раз: от абсолютного штиля и солнца до холодного ветра с дождем и обратно.
Очень вкусно коптят рыбку, которая продаётся на местном рынке.
Рыбку, чай и орешки лучше покупать на местном рынке, а вот конфеты дешевле в городе.
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Ю
Мне очень понравилась экскурсия, организованная Иваном. Это тот формат, который идеально мне подошёл. Иван забрал меня на авто, везде возил, всё показывал, фотографировал, был вежлив, учтив и внимателен!
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Ю
Мне очень понравилась экскурсия, организованная Иваном. Это тот формат, который идеально мне подошёл. Иван забрал меня на авто, везде возил, всё показывал, фотографировал, был вежлив, учтив и внимателен!
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