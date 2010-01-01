Программа экскурсии:

Сбор в удобном для туристов месте в Иркутске, знакомство;

Поездка в Листвянку;

Прогулка 👣 по Листвянке и обзор достопримечательностей;

Свободное время (1, 5 часа);

Возвращение в Иркутск.

Немного о Листвянке

Листвянка – маленький поселок в Иркутской области, который снискал завидную славу среди путешественников. Был основан русскими еще XVIII веке и получил свое название в честь обильно растущих здесь хвойных деревьев – лиственниц. Сибирская лиственница славится своими уникальными свойствами, которые делают ее очень ценной и незаменимой в строительстве многих объектов. Так, на ней стоит практически вся итальянская Венеция!

Здесь вы найдете все для полноценного отдыха. Насладитесь красивейшими видами на местную растительность и невероятный Байкал, возможно встретитесь с местными представителями фауны, увидите исток Ангары, посмотрите на местные архитектурно-исторические памятники, попробуете свежую рыбу 🐟 и сделаете необыкновенные фотографии 📸 на память!