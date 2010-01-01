Экскурсия на Байкал в Листвянку

5
3 отзыва
Иван М.
Иван М. – Гид из Иркутска
Вас ждет незабываемая экспресс-поездка в живописный посёлок Листвянка, расположенный на берегу озера Байкал.

Дорога в Листвянку пролегает по живописной местности, через хвойные и смешанные леса.

Её протяженность приблизительно 70 километров в одну сторону.

В Листвянке вы увидите самобытные исторические памятники, познакомитесь с пышной флорой и редкими представителями фауны, сможете посетить рыбный рынок и приобрести различные сувениры 🎁.

К вашим услугам нерпинарий, музей 🖼 и различные кафе.
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Экскурсия

6 500 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Экскурсия на Байкал в Листвянку

Что вы увидите 🤩

  • Живописная дорога от Иркутска до Байкала
  • Байкал
  • Колоритные деревушки
  • Захватывающие пейзажи
  • Шаман-камень
  • Исток реки Ангара и прочее

Программа экскурсии:

  • Сбор в удобном для туристов месте в Иркутске, знакомство;
  • Поездка в Листвянку;
  • Прогулка 👣 по Листвянке и обзор достопримечательностей;
  • Свободное время (1, 5 часа);
  • Возвращение в Иркутск.
Немного о Листвянке
Листвянка – маленький поселок в Иркутской области, который снискал завидную славу среди путешественников. Был основан русскими еще XVIII веке и получил свое название в честь обильно растущих здесь хвойных деревьев – лиственниц. Сибирская лиственница славится своими уникальными свойствами, которые делают ее очень ценной и незаменимой в строительстве многих объектов. Так, на ней стоит практически вся итальянская Венеция!
Здесь вы найдете все для полноценного отдыха. Насладитесь красивейшими видами на местную растительность и невероятный Байкал, возможно встретитесь с местными представителями фауны, увидите исток Ангары, посмотрите на местные архитектурно-исторические памятники, попробуете свежую рыбу 🐟 и сделаете необыкновенные фотографии 📸 на память!
🚩 Начало и место завершения: Любое удобное туристам место в Иркутске
Что входит
  • Трансфер Иркутск – Листвянка – Иркутск
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Услуги сопровождающей фотосъёмки от 1000 руб. /чел.
  • Билеты в музей от 250 руб. /чел.
  • Билеты в нерпинарий 700 руб.
  • Платные стоянки от 150 руб.
  • Питание в кафе от 500 руб. /чел.
  • По пути возможен заезд в архитектурно-этнографический музей Тальцы + 1500 руб + билеты, включая билет гиду.
Важная информация
  • В поселке Листвянка температура воздуха и погода может отличаться от Иркутской
  • поэтому желательно взять с собой теплые вещи.
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Время проведения: Любой день
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Иван М.
Иван М.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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