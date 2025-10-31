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Г Галина Поездка получилась очень насыщенной и интересной, несмотря на то, что целый день шёл дождь. Это обстоятельство не помешало нам посетить музей Тальцы, сходить в Байкальский музей. Мы съездили в Листвянку, полюбовались красотой Байкала и истоком Ангары со смотровых площадок, посетили рынок, очень вкусно покушали в кафе. Огромное спасибо гиду Ивану за прекрасно организованную экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Антонина читать дальше уменьшить музей Инц, несколько смотровых точек, закупились рыбой на рынке.

По дороге специально попетляли по городу, а Иван рассказал нам все, что нас заинтересовало об истории и зданиях Иркутска.

Иван организовал для нас экскурсию в лучшем виде и мы остались очень довольны. Мы были в Иркутске по делам и на экскурсию было очень мало времени, а посмотреть хотели многое. За 1 день мы побывал в музее Тальцы, посмотрели представление с дрессированными нерпами, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Антонина читать дальше уменьшить музей Инц, несколько смотровых точек, закупились рыбой на рынке.

По дороге специально попетляли по городу, а Иван рассказал нам все, что нас заинтересовало об истории и зданиях Иркутска.

Иван организовал для нас экскурсию в лучшем виде и мы остались очень довольны. Мы были в Иркутске по делам и на экскурсию было очень мало времени, а посмотреть хотели многое. За 1 день мы побывал в музее Тальцы, посмотрели представление с дрессированными нерпами, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

h helennov Байкал великолепен! Эмоции зашкаливают!

За несколько часов пребывания погода менялась несколько раз: от абсолютного штиля и солнца до холодного ветра с дождем и обратно.

Очень вкусно коптят рыбку, которая продаётся на местном рынке.

Рыбку, чай и орешки лучше покупать на местном рынке, а вот конфеты дешевле в городе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Мне очень понравилась экскурсия, организованная Иваном. Это тот формат, который идеально мне подошёл. Иван забрал меня на авто, везде возил, всё показывал, фотографировал, был вежлив, учтив и внимателен! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет