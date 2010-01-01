Сбор в удобном для туристов месте в Иркутске, знакомство;
Поездка в Листвянку;
Прогулка 👣 по Листвянке и обзор достопримечательностей;
Свободное время (1, 5 часа);
Возвращение в Иркутск.
Немного о Листвянке
Листвянка – маленький поселок в Иркутской области, который снискал завидную славу среди путешественников. Был основан русскими еще XVIII веке и получил свое название в честь обильно растущих здесь хвойных деревьев – лиственниц. Сибирская лиственница славится своими уникальными свойствами, которые делают ее очень ценной и незаменимой в строительстве многих объектов. Так, на ней стоит практически вся итальянская Венеция!
Здесь вы найдете все для полноценного отдыха. Насладитесь красивейшими видами на местную растительность и невероятный Байкал, возможно встретитесь с местными представителями фауны, увидите исток Ангары, посмотрите на местные архитектурно-исторические памятники, попробуете свежую рыбу 🐟 и сделаете необыкновенные фотографии 📸 на память!
🚩 Начало и место завершения: Любое удобное туристам место в Иркутске
Что входит
Трансфер Иркутск – Листвянка – Иркутск
Услуги гида.
Что не входит
Услуги сопровождающей фотосъёмки от 1000 руб. /чел.
Билеты в музей от 250 руб. /чел.
Билеты в нерпинарий 700 руб.
Платные стоянки от 150 руб.
Питание в кафе от 500 руб. /чел.
По пути возможен заезд в архитектурно-этнографический музей Тальцы + 1500 руб + билеты, включая билет гиду.
Важная информация
В поселке Листвянка температура воздуха и погода может отличаться от Иркутской
поэтому желательно взять с собой теплые вещи.
Время проведения: Любой день
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.