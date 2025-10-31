Байкал — место, где люди получают удовольствие от созерцания природной красоты. Здесь можно побыть наедине с природой и отдохнуть от шумного города. Со мной вы отправитесь в путешествие в поселок
Описание экскурсии
Программа экскурсии:
- Встреча в удобном для туристов месте в Иркутске, знакомство;
- Живописная дорога, разговор об Иркутске и Байкале;
• Возможен заезд в музей Тальцы (опционально, доп. плата) • Остановка у истока реки Ангары:
- Знакомство с Ангарой и Байкалом, ищем Шаман-камень:) • Посещение смотровой "Камень Черского" 270 метров над Байкалом;
- Водная прогулка на катере или судне на воздушной подушке (опционально) • Гастрономическая часть (обед) в одном из лучших кафе на Байкале • Проезд по Листвянке;
- Выход к Байкалу, прогулка вдоль берега или по льду;
- Фотографирование, общение.
- Посещение местного базара, рыбная продукция, сувениры;
- Посещение нерпинария (опционально).
- Посещение Байкальского музея (флора и фауна Байкала, интерактивы) • Возвращение в Иркутск. Немного о Листвянке Листвянка – туристический поселок в Иркутской области, который снискал завидную славу среди путешественников. Был основан русскими еще XVIII веке и получил свое название в честь обильно растущих здесь хвойных деревьев – лиственниц. Сибирская лиственница славится своими уникальными свойствами, которые делают ее очень ценной и незаменимой в строительстве многих объектов. Так, на ней стоит практически вся итальянская Венеция! Здесь вы найдете все для полноценного отдыха. Насладитесь красивейшими видами на местную растительность и невероятный Байкал, возможно встретитесь с местными представителями фауны, увидите исток Ангары, посмотрите на местные архитектурно-исторические памятники, попробуете свежую рыбу и сделаете необыкновенные фотографии на память! Важная информация: Одевайтесь по погоде, возможен холодный ветер, на Байкале холоднее, чем в Иркутске, уточните пожалуйста у меня (гида) информацию по поводу прогноза погоды на день экскурсии. Погода имеет большое значение для комфортной поездки на Байкал и ваших впечатлений от экскурсии, особенно в месяцы несезона! Также, вы можете заранее скорректировать программу, изменить или дополнить ее другими направлениями в зависимости от погодных условий и времени года. Если вам необходима съемка на квадрокоптер, возможность этого мероприятия заранее нужно обсудить с гидом.
Любой день
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ледокол Ангара
- Живописная дорога на Байкал
- Колоритные деревушки
- Заливы Иркутского водохранилища
- Музей Тальцы (опционально)
- Исток реки Ангары
- Шаман камень
- Озеро Байкал
- Порт Байкал (КБЖД)
- Посёлок Никола
- Посёлок Листвянка
- Памятник Александру Вампилову
- Байкальский музей и дендрологический парк
- Лиственницы, скалы, берег Байкала
- Рыбно-сувенирный рынок
- Нерпинарий
- Камень Черского - смотровая
- Горный хребет Хамар-Дабан
Что включено
- Трансфер из центральной части Иркутска или аэропорта и обратно.
- Комфортный хэтчбек Ниссан Ноут. Чистый и исправный:
- Помощь в фотосъемке. Говорят, умею красиво снимать:
- Услуги гида. Экскурсионное сопровождение. Всё объясню и покажу на карте.
- Свободное времяпрепровождение по желанию гостей.
Что не входит в цену
- Внедорожник премиум класса Танк 300 +3000 руб
- Съемка на квадрокоптер - по договоренности.
- По пути возможен заезд в архитектурно-этнографический музей Тальцы - 1500 руб + билеты 300 руб/чел.
- Питание в хорошем, проверенном кафе - от 500 руб. /чел.
- Билеты в Байкальский музей - от 600 руб.
- Билеты в Нерпинарий (шоу нерп) - 1500 руб.
- Аренда катера/хивуса - 5000 руб. /30 мин.
- Аренда снегоходов - 3000 руб. /30 мин.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное туристам место в центральной части Иркутска, правый берег или район аэропорта
Завершение: Любое удобное туристам место в центре Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде
- Возможен холодный ветер
- На Байкале холоднее
- Чем в Иркутске
- Уточните пожалуйста у меня (гида) информацию по поводу прогноза погоды на день экскурсии. Погода имеет большое значение для комфортной поездки на Байкал и ваших впечатлений от экскурсии
- Особенно в месяцы несезона! Также
- Вы можете заранее скорректировать программу
- Изменить или дополнить ее другими направлениями в зависимости от погодных условий и времени года. Если вам необходима съемка на квадрокоптер
- Возможность этого мероприятия заранее нужно обсудить с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Поездка получилась очень насыщенной и интересной, несмотря на то, что целый день шёл дождь. Это обстоятельство не помешало нам посетить музей Тальцы, сходить в Байкальский музей. Мы съездили в Листвянку, полюбовались красотой Байкала и истоком Ангары со смотровых площадок, посетили рынок, очень вкусно покушали в кафе. Огромное спасибо гиду Ивану за прекрасно организованную экскурсию.
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А
Мы были в Иркутске по делам и на экскурсию было очень мало времени, а посмотреть хотели многое. За 1 день мы побывал в музее Тальцы, посмотрели представление с дрессированными нерпами,
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А
Мы были в Иркутске по делам и на экскурсию было очень мало времени, а посмотреть хотели многое. За 1 день мы побывал в музее Тальцы, посмотрели представление с дрессированными нерпами,
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h
Байкал великолепен! Эмоции зашкаливают!
За несколько часов пребывания погода менялась несколько раз: от абсолютного штиля и солнца до холодного ветра с дождем и обратно.
Очень вкусно коптят рыбку, которая продаётся на местном рынке.
Рыбку, чай и орешки лучше покупать на местном рынке, а вот конфеты дешевле в городе.
За несколько часов пребывания погода менялась несколько раз: от абсолютного штиля и солнца до холодного ветра с дождем и обратно.
Очень вкусно коптят рыбку, которая продаётся на местном рынке.
Рыбку, чай и орешки лучше покупать на местном рынке, а вот конфеты дешевле в городе.
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Ю
Мне очень понравилась экскурсия, организованная Иваном. Это тот формат, который идеально мне подошёл. Иван забрал меня на авто, везде возил, всё показывал, фотографировал, был вежлив, учтив и внимателен!
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Ю
Мне очень понравилась экскурсия, организованная Иваном. Это тот формат, который идеально мне подошёл. Иван забрал меня на авто, везде возил, всё показывал, фотографировал, был вежлив, учтив и внимателен!
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