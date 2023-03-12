Перед экскурсией мы созвонимся и обсудим ваши предпочтения в алкоголе, заведениях и настроении, а я подберу список подходящих мест. Продегустируем изысканные вина или устроим рок-н-ролл? Заглянем на шумный концерт или выпьем в библиотеке за разговором о книгах? На прогулке нас ждёт 4 места, 4 истории, 4 городских секрета и 4 напитка. Первый напиток в каждом заведении входит в стоимость, далее — по желанию. Найти нетуристический бар — хорошо. Пожать руку бармену и послушать его истории — бесценно.
О большинстве баров, которые я хочу вам показать, не слышали даже местные. А некоторые, особенно секретные, можно найти, если только знаешь пароли и явки. Я — знаю:) Что нас ждёт?