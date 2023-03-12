Бар-хоппинг по Иркутску

Опрокинуть по шоту в секретных местах и найти коктейль со вкусом плова

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Ответы на вопросы
В Иркутске необычная барная культура.

Но о большинстве баров из моей программы не слышали даже местные, а некоторые найдёшь, если только знаешь пароли и явки. Я — знаю:) Редкое вино, оригинальные коктейли, панк-андеграунд и лоск. В нашем походе будет 4 заведения, 4 истории, 4 городских секрета и 4 напитка. А какие именно места мы посетим – решим исходя из настроений вашей компании.
Бар-хоппинг по Иркутску
Бар-хоппинг по Иркутску
Бар-хоппинг по Иркутску
Бар-хоппинг по Иркутску
Бар-хоппинг по Иркутску
Бар-хоппинг по Иркутску
Бар-хоппинг по Иркутску
Бар-хоппинг по Иркутску
Бар-хоппинг по Иркутску
Бар-хоппинг по Иркутску
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Изысканное вино или огненный шот?

Перед экскурсией мы созвонимся и обсудим ваши предпочтения в алкоголе, заведениях и настроении, а я подберу список подходящих мест. Продегустируем изысканные вина или устроим рок-н-ролл? Заглянем на шумный концерт или выпьем в библиотеке за разговором о книгах? На прогулке нас ждёт 4 места, 4 истории, 4 городских секрета и 4 напитка. Первый напиток в каждом заведении входит в стоимость, далее — по желанию. Найти нетуристический бар — хорошо. Пожать руку бармену и послушать его истории — бесценно.

Счётчики и пароли

О большинстве баров, которые я хочу вам показать, не слышали даже местные. А некоторые, особенно секретные, можно найти, если только знаешь пароли и явки. Я — знаю:) Что нас ждёт?

  • Покажу счётчик коктейлей в одном из баров (сможете выпить шот и посмотреть, как счётчик изменится).
  • Выпьем в дореволюционном подвале.
  • Зайдем в бар, где готовят коктейль со вкусом плова (пробовать не заставляю, все по личному интересу).
  • Продегустируем авторские настойки (такие попробуете только здесь).
  • Посетим место с таким количеством пасхалок, что можно даже не пить, а просто смотреть по сторонам.
  • Постучимся в закрытые двери — и нам откроют.

Организационные детали

  • Перед экскурсией рекомендуется хорошо поужинать. Я подскажу вкусные места.
  • Основная часть экскурсии пешая, но если бар находится далеко или на улице холодно, мы воспользуемся такси за дополнительную плату (в пределах 1000 руб.)
  • Обязательно возьмите с собой удостоверение личности (права или паспорт)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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