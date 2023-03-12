В Иркутске необычная барная культура. Но о большинстве баров из моей программы не слышали даже местные, а некоторые найдёшь, если только знаешь пароли и явки. Я — знаю:) Редкое вино, оригинальные коктейли, панк-андеграунд и лоск. В нашем походе будет 4 заведения, 4 истории, 4 городских секрета и 4 напитка. А какие именно места мы посетим – решим исходя из настроений вашей компании.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Изысканное вино или огненный шот?

Перед экскурсией мы созвонимся и обсудим ваши предпочтения в алкоголе, заведениях и настроении, а я подберу список подходящих мест. Продегустируем изысканные вина или устроим рок-н-ролл? Заглянем на шумный концерт или выпьем в библиотеке за разговором о книгах? На прогулке нас ждёт 4 места, 4 истории, 4 городских секрета и 4 напитка. Первый напиток в каждом заведении входит в стоимость, далее — по желанию. Найти нетуристический бар — хорошо. Пожать руку бармену и послушать его истории — бесценно.

Счётчики и пароли

О большинстве баров, которые я хочу вам показать, не слышали даже местные. А некоторые, особенно секретные, можно найти, если только знаешь пароли и явки. Я — знаю:) Что нас ждёт?

Покажу счётчик коктейлей в одном из баров (сможете выпить шот и посмотреть, как счётчик изменится).

Выпьем в дореволюционном подвале.

Зайдем в бар, где готовят коктейль со вкусом плова (пробовать не заставляю, все по личному интересу).

Продегустируем авторские настойки (такие попробуете только здесь).

Посетим место с таким количеством пасхалок, что можно даже не пить, а просто смотреть по сторонам.

Постучимся в закрытые двери — и нам откроют.

Организационные детали