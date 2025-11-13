Индивидуальная
до 4 чел.
Время Иркутска: погружение в историю города
Погрузитесь в богатую историю Иркутска, исследуя его уникальные достопримечательности и узнавая удивительные факты о городе. Идеально для любителей истории
Начало: В удобном вам месте города
«В конце экскурсии мы поделимся рекомендациями хороших кафе и ресторанов с традиционной кухней, баров, сувенирных лавок и мест для самостоятельных прогулок»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
Погрузитесь в историю Иркутска, исследуя его уникальные достопримечательности и архитектуру. Узнайте секреты города и насладитесь атмосферой прошлого
Начало: В центре города
«Вы увидите главные достопримечательности Иркутска: Спасскую церковь — первый образец сибирского барокко, а также Богоявленский собор с непривычными юрточными мотивами в оформлении»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7490 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Барная экскурсия «Остограммиться в Иркутске!»
Побывать в настоящих оазисах ночной жизни города и выяснить, «какой русский не пьёт виски»
«Эта экскурсия посвящена приобщению к городской атмосфере — но не через рассказы гида или показ экспонатов, а через посещение таких разных и интересных баров и кафе города»
15 дек в 18:00
16 дек в 18:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 ноября 2025Бар-хоппинг по ИркутскуАнтон, действительно разбирается в истории баров и напитков. Было интересно вести с ним диалог. По маршруту было много исторических справок,
- ААнна7 октября 2025Бар-хоппинг по ИркутскуОгромное спасибо Антону за потрясающий вечер. Я не сильна в теме алкоголя, но точно знаю, что ночная жизнь всегда открывает
- ВВладимир8 апреля 2025Бар-хоппинг по ИркутскуЯ приехал в Иркутск впервые, и, честно признаюсь, лучше про Иркутск в Иркутске мне никто не рассказывал!
3-х часовая программа, которую невозможно забыть, но как будто пролетевшая незаметно
В общем, рекомендую всем любителям хорошего алкоголя и приятной компании!
- ССергей21 марта 2025Бар-хоппинг по ИркутскуВ свой день рождения, я с друзьями отправились в алко-тур по барам Иркутска. У нас был прекрассный проводник Антон. Нам все понравилось, и бары, и напитки, и еда. Будете в Иркутске, прогуляетесь с Антоном по барам, не пожелаете.
- ЕЕвгений27 февраля 2025Бар-хоппинг по ИркутскуВсем привет!!!! Экскурсия обязательна для всех. Когда Байкал и Аршан вы уже увидели, оставьте для себя вечер и проведите в
- ААнна11 февраля 2025Бар-хоппинг по ИркутскуЭта была лучшая экскурсия по Иркутску!
Антон очень позитивный, многое рассказал про барную культуру и её историю в городе.
Если хотите что-то необычное, вам точно сюда)
- ННаталья10 января 2025Бар-хоппинг по ИркутскуПровели прекрасно время в компании Антона, много узнали о культуре напитков в замечательном городе Иркутске. Антон прекрасный рассказчик и вообще хороший человек. Узнали много интересного, очень рекомендуем Антона.
- ДДмитрий17 ноября 2024Бар-хоппинг по ИркутскуЯ ехал из Читы с мыслью, что это путешествие просто подсветка интересных мест, в которых вкусно и интересно наливают, но
- ЮЮлия12 ноября 2024Бар-хоппинг по ИркутскуПосетили данную экскурсию по совету знакомых. Остались очень довольны, узнали много интересного из барного мира. Открыли для себя интересные места. Антону большое спасибо. Вы сделали наш вечер. Рекомендую 100%
- ББелла28 октября 2024Бар-хоппинг по ИркутскуИзначально некоторые из моих друзей скептически отнеслись к нашему походу по барам. Но экскурсия прошла в дружеской, раскованной, душевной атмосфере,
- ААндрей22 сентября 2024Бар-хоппинг по Иркутску4 бара Иркутска стали для нас настоящим открытием барной культуры под непринужденную и интересную беседу с Антоном. Бармены подбирают сочетания
- ААлександра16 сентября 2024Бар-хоппинг по ИркутскуИнтересный формат экскурсии, нам оч понравилось… подумываем повторить🙈
Антон спланировал для нас отличный маршрут - многое для нас было открытием, ну
- ССветлана28 августа 2024Бар-хоппинг по ИркутскуОтличная экскурсия! Вкуснейшие коктейли, очень атмосферные заведения. Антон прекрасный собеседник и рассказчик! Однозначно рекомендуем)
- ООльга3 августа 2024Бар-хоппинг по ИркутскуЕсли вы будите в я Иркутске, то обязательно сходите с Антоном!!! Он удивительный рассказчик, потрясающий знаток своего дела: мы получили массу знаний в барной культуре! Всем очень советую! Локации потрясающие. Огромное спасибо! До сих пор под впечатлением вчерашнего вечера
- ММарина26 июля 2024Бар-хоппинг по ИркутскуПрикольно! Отличный рассказчик и классный парень! Душевные бары, красивые места, шикарные коктейли, креативные бармены!
- ДДарт20 июля 2024Бар-хоппинг по ИркутскуКрасавчик, бро!
Отличные места, рассказы о барных традициях Иркустка и самое главное - выбор мест, где подается ХОРОШИЙ и качественный алкоголь.
- ДДарья11 июля 2024Бар-хоппинг по ИркутскуОбязательно рекомендую данное мероприятие своим знакомым. Все прошло отлично. Антон приятный и общительный человек, умеющий заинтересовать беседой, также подскажет интересные места к посещению вокруг Байкала.
В будущем хотелось бы повторить ещё 😁
- ММатвей29 июня 2024Бар-хоппинг по ИркутскуБыли проездом в Иркутске с девушкой, решили пройтись по барам. Было очень интересно, Антон показал очень интересные бары, было много
- ККсения16 июня 2024Бар-хоппинг по ИркутскуАнтон - невероятно душевный и общительный человек. Показал нам интересные бары, в которые мы обязательно вернёмся. Даже если вы не
- ЯЯна28 марта 2024Бар-хоппинг по ИркутскуМы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка с Антоном прошла просто
