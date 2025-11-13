читать дальше

как же я ошибался!

В экскурсии вы увидите кучу баров под новым углом и с другой историей, которые вы раньше могли замечать на картах, но никак не решались зайти. Вам не только сделают чудесные коктейли (а иногда с красивой историей), но и вкусно покормят, где это возможно, да ещё и обслужат по высшему разряду. В городе действительно много мест, о которых я даже не подозревал (и ещё одно, о котором вы никогда не узнаете (:).

Антон отличный рассказчик, всегда поддержит диалог и просто хороший человек с большим опытом в барной культуре и путешествиях. Однозначно рекомендую всем и каждому пройти через такой опыт такими же дорожками, какими ходили и мы!