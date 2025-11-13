Мои заказы

Экскурсии по барам Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Иркутске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Время Иркутска: погружение в историю города
На машине
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Время Иркутска: погружение в историю города
Погрузитесь в богатую историю Иркутска, исследуя его уникальные достопримечательности и узнавая удивительные факты о городе. Идеально для любителей истории
Начало: В удобном вам месте города
«В конце экскурсии мы поделимся рекомендациями хороших кафе и ресторанов с традиционной кухней, баров, сувенирных лавок и мест для самостоятельных прогулок»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
10 600 ₽ за всё до 4 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
На машине
2.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Иркутск от истоков до наших дней
Погрузитесь в историю Иркутска, исследуя его уникальные достопримечательности и архитектуру. Узнайте секреты города и насладитесь атмосферой прошлого
Начало: В центре города
«Вы увидите главные достопримечательности Иркутска: Спасскую церковь — первый образец сибирского барокко, а также Богоявленский собор с непривычными юрточными мотивами в оформлении»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7490 ₽ за всё до 2 чел.
Барная экскурсия «Остограммиться в Иркутске!»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Барная экскурсия «Остограммиться в Иркутске!»
Побывать в настоящих оазисах ночной жизни города и выяснить, «какой русский не пьёт виски»
«Эта экскурсия посвящена приобщению к городской атмосфере — но не через рассказы гида или показ экспонатов, а через посещение таких разных и интересных баров и кафе города»
15 дек в 18:00
16 дек в 18:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 ноября 2025
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Антон, действительно разбирается в истории баров и напитков. Было интересно вести с ним диалог. По маршруту было много исторических справок,
    читать дальше

    хотя это не было целью тура, было очень уместно, интересно и кстати. Бары были подобраны в соответствии с запросом. Антон положительно откликается на конструктивную критику. В общем все было классно.

  • А
    Анна
    7 октября 2025
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Огромное спасибо Антону за потрясающий вечер. Я не сильна в теме алкоголя, но точно знаю, что ночная жизнь всегда открывает
    читать дальше

    город по-новому. Антон искренний ценитель барной культуры и поэтому мне было очень интересно. Если хотите увидеть ночную жизнь Иркутска, тогда Антон лучший провожатый в этот мир! Я впервые попробовала текилу не с солью, а с сангритой.

    Огромное спасибо Антону за потрясающий вечер. Я не сильна в теме алкоголя, но точно знаю, что ночная жизнь всегда открывает город по-новому. Антон искренний ценитель барной культуры и поэтому мне было очень интересно. Если хотите увидеть ночную жизнь Иркутска, тогда Антон лучший провожатый в этот мир! Я впервые попробовала текилу не с солью, а с сангритой.
  • В
    Владимир
    8 апреля 2025
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Я приехал в Иркутск впервые, и, честно признаюсь, лучше про Иркутск в Иркутске мне никто не рассказывал!
    3-х часовая программа, которую невозможно забыть, но как будто пролетевшая незаметно
    В общем, рекомендую всем любителям хорошего алкоголя и приятной компании!
  • С
    Сергей
    21 марта 2025
    Бар-хоппинг по Иркутску
    В свой день рождения, я с друзьями отправились в алко-тур по барам Иркутска. У нас был прекрассный проводник Антон. Нам все понравилось, и бары, и напитки, и еда. Будете в Иркутске, прогуляетесь с Антоном по барам, не пожелаете.
  • Е
    Евгений
    27 февраля 2025
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Всем привет!!!! Экскурсия обязательна для всех. Когда Байкал и Аршан вы уже увидели, оставьте для себя вечер и проведите в
    читать дальше

    компании с Антоном. Человек знающий, общительный и позитивный. Он показал Иркутск с другого ракурса. Отличные бары, отличные коктейли, отличная компания. Вечер будет феерическим!!!!

  • А
    Анна
    11 февраля 2025
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Эта была лучшая экскурсия по Иркутску!
    Антон очень позитивный, многое рассказал про барную культуру и её историю в городе.
    Если хотите что-то необычное, вам точно сюда)
  • Н
    Наталья
    10 января 2025
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Провели прекрасно время в компании Антона, много узнали о культуре напитков в замечательном городе Иркутске. Антон прекрасный рассказчик и вообще хороший человек. Узнали много интересного, очень рекомендуем Антона.
  • Д
    Дмитрий
    17 ноября 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Я ехал из Читы с мыслью, что это путешествие просто подсветка интересных мест, в которых вкусно и интересно наливают, но
    читать дальше

    как же я ошибался!
    В экскурсии вы увидите кучу баров под новым углом и с другой историей, которые вы раньше могли замечать на картах, но никак не решались зайти. Вам не только сделают чудесные коктейли (а иногда с красивой историей), но и вкусно покормят, где это возможно, да ещё и обслужат по высшему разряду. В городе действительно много мест, о которых я даже не подозревал (и ещё одно, о котором вы никогда не узнаете (:).
    Антон отличный рассказчик, всегда поддержит диалог и просто хороший человек с большим опытом в барной культуре и путешествиях. Однозначно рекомендую всем и каждому пройти через такой опыт такими же дорожками, какими ходили и мы!

    Я ехал из Читы с мыслью, что это путешествие просто подсветка интересных мест, в которых вкусно и интересно наливают, но как же я ошибался!
    В экскурсии вы увидите кучу баров под новым углом и с другой историей, которые вы раньше могли замечать на картах, но никак не решались зайти. Вам не только сделают чудесные коктейли (а иногда с красивой историей), но и вкусно покормят, где это возможно, да ещё и обслужат по высшему разряду. В городе действительно много мест, о которых я даже не подозревал (и ещё одно, о котором вы никогда не узнаете (:).
    Антон отличный рассказчик, всегда поддержит диалог и просто хороший человек с большим опытом в барной культуре и путешествиях. Однозначно рекомендую всем и каждому пройти через такой опыт такими же дорожками, какими ходили и мы!
  • Ю
    Юлия
    12 ноября 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Посетили данную экскурсию по совету знакомых. Остались очень довольны, узнали много интересного из барного мира. Открыли для себя интересные места. Антону большое спасибо. Вы сделали наш вечер. Рекомендую 100%
  • Б
    Белла
    28 октября 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Изначально некоторые из моих друзей скептически отнеслись к нашему походу по барам. Но экскурсия прошла в дружеской, раскованной, душевной атмосфере,
    читать дальше

    которую создал Антон). Мы открыли новые места для посещений с друзьями, познакомились с барменами, нам раскрыли некоторые тонкости барной "кухни". Высоко оценили профессионализм Мансура, Павла. Все бармены классные!
    Антон, спасибо за экскурс! Интересный, незаезженный формат для нашего города! Рекомендовали друзьям экскурсию и надеемся, что клиентов у Вас прибавится))).

  • А
    Андрей
    22 сентября 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    4 бара Иркутска стали для нас настоящим открытием барной культуры под непринужденную и интересную беседу с Антоном. Бармены подбирают сочетания
    читать дальше

    под твой запрос, делятся хитовыми сочетаниями и историями из жизни, а ты в эти моменты наслаждаешься терпким грейпфрутом или дымным виски в основах твоих коктейлей.
    Когда ты видишь, что люди за барной стойкой не просто миксуют напитки, а подходят к этому с умом, ты получаешь непередаваемое удовольствие от напитка.
    А всё это благодаря классному профи Антону, кого ты с первых минут и до конца прогулки будешь воспринимать скорее как старого друга, чем гида
    И не пренебрегайте советами по текиле - Антон знает толк в её употреблении

    4 бара Иркутска стали для нас настоящим открытием барной культуры под непринужденную и интересную беседу с4 бара Иркутска стали для нас настоящим открытием барной культуры под непринужденную и интересную беседу с
  • А
    Александра
    16 сентября 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Интересный формат экскурсии, нам оч понравилось… подумываем повторить🙈
    Антон спланировал для нас отличный маршрут - многое для нас было открытием, ну
    читать дальше

    и конечно дегустация прошла на ура))🍸По плану было 4 заведения, но жажда увидеть, ещё что-нибудь интересненькое привела нас в 5й бар, за что СПАСИБО Антону! Интересное общение с барменами, новые впечатления и отличное настроение вам обеспечены!

    Интересный формат экскурсии, нам оч понравилось… подумываем повторить🙈Интересный формат экскурсии, нам оч понравилось… подумываем повторить🙈Интересный формат экскурсии, нам оч понравилось… подумываем повторить🙈
  • С
    Светлана
    28 августа 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Отличная экскурсия! Вкуснейшие коктейли, очень атмосферные заведения. Антон прекрасный собеседник и рассказчик! Однозначно рекомендуем)
    Отличная экскурсия! Вкуснейшие коктейли, очень атмосферные заведения. Антон прекрасный собеседник и рассказчик! Однозначно рекомендуем)
  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Если вы будите в я Иркутске, то обязательно сходите с Антоном!!! Он удивительный рассказчик, потрясающий знаток своего дела: мы получили массу знаний в барной культуре! Всем очень советую! Локации потрясающие. Огромное спасибо! До сих пор под впечатлением вчерашнего вечера
  • М
    Марина
    26 июля 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Прикольно! Отличный рассказчик и классный парень! Душевные бары, красивые места, шикарные коктейли, креативные бармены!
    Прикольно! Отличный рассказчик и классный парень! Душевные бары, красивые места, шикарные коктейли, креативные бармены!
  • Д
    Дарт
    20 июля 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Красавчик, бро!
    Отличные места, рассказы о барных традициях Иркустка и самое главное - выбор мест, где подается ХОРОШИЙ и качественный алкоголь.
    читать дальше

    Я лично выпил 7 коктейлей и сотку вискаря, девушка 5 коктейлей и 50 джина.
    Рано утром следующего дня мы поехали на Аршан с отличной бодростью духа, например!
    Уникальный опыт, пять звезд смерти из пяти!

    Красавчик, бро!Красавчик, бро!Красавчик, бро!Красавчик, бро!
  • Д
    Дарья
    11 июля 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Обязательно рекомендую данное мероприятие своим знакомым. Все прошло отлично. Антон приятный и общительный человек, умеющий заинтересовать беседой, также подскажет интересные места к посещению вокруг Байкала.
    В будущем хотелось бы повторить ещё 😁
  • М
    Матвей
    29 июня 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Были проездом в Иркутске с девушкой, решили пройтись по барам. Было очень интересно, Антон показал очень интересные бары, было много
    читать дальше

    историй. Сам лично знаком с многими барменами, они так же рассказывали истории про свои бары и свои авторские коктейли и блюда. Время пролетело незаметно и очень увлекательно. Теперь мы знаем, где в городе можно посидеть для души, а где можно оторваться)

  • К
    Ксения
    16 июня 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Антон - невероятно душевный и общительный человек. Показал нам интересные бары, в которые мы обязательно вернёмся. Даже если вы не
    читать дальше

    пьёте, как и мы с мужем, обязательно рекомендую данный тур по барам, Антон вас удивит своим знанием города и его жителей, а также покажет удивительные места, в которых можно приятно провести время. Я впервые попробовала такие вкусные коктейли (навсегда запомню коктейль со вкусом плова!). В общем, не буду много говорить, вам лучше посетить экскурсию по барам, вы ни капельки не пожалеете.

  • Я
    Яна
    28 марта 2024
    Бар-хоппинг по Иркутску
    Мы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка с Антоном прошла просто
    читать дальше

    замечательно, вкусно и познавательно. Антон душевный человек и хороший рассказчик. Посетили 5 мест и с большим сожалением расстались) Рассказала об этих местах своим друзьям из Иркустка, они о них и не подозревали.

    Мы семейная пара за 40. Очень любим посещать интересные питейные места во время путешествий. Наша прогулка с Антоном прошла просто замечательно, вкусно и познавательно. Антон душевный человек и хороший рассказчик. Посетили 5 мест и с большим сожалением расстались) Рассказала об этих местах своим друзьям из Иркустка, они о них и не подозревали.

