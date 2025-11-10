Приготовьтесь к захватывающему путешествию по Байкалу, где каждый шаг сопровождается волшебством.
На этой экскурсии можно увидеть уникальные ледяные узоры и метановые пузыри, которые создают фантастические картины. Прогулка на хивусе подарит незабываемые
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🌊 Путешествие на хивусе по Байкалу
- ❄️ Уникальные ледяные узоры и метановые пузыри
- 🏞️ Величественные природные пейзажи
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🗺️ Узнать байкальские мифы и легенды
Что можно увидеть
- Устье реки Голоустная
- Скала Слон
- Мыс Верхние Хомуты
- Бакланий камень
- Мыс Большой Колокольный
Описание фото-прогулки
07:45 — отправление из Иркутска в посёлок Большое Голоустное
11:00 — на катере-амфибии (хивусе) поедем в бухту Песчаную
По пути сделаем остановки в пяти живописных местах:
- Устье реки Голоустная — полюбуемся кристально-прозрачным льдом, в котором дно просматривается на глубину до 40 метров
- Скала Слон — утёс с характерным сквозным проёмом в форме слона. Прозрачные льдины создают волшебный эффект!
- Мыс Верхние Хомуты — вы увидите узорчатый графитовый лёд, идеально отполированный ветром
- Бакланий камень — пред вами предстанет вершина подводной скалы, окружённая величественными торосами
- Мыс Большой Колокольный — в этом месте Байкал выталкивает тонны голубого льда на скалу, создавая причудливые силуэты
12:40 — прибытие в бухту Песчаную, знаменитую ходульными деревьями. Мы прогуляемся по тропе к бухте Бабушка и насладимся атмосферой этого удивительного места
15:00 — отправление в посёлок Большое Голоустное
16:00–17:00 — свободное время в Большом Голоустном, где вы рассмотрите метановые пузыри и при желании покатаетесь на коньках (зимой). Летом посетите кафе
19:30 — возвращение в Иркутск
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на минивэне/микроавтобусе
- Дополнительно (по желанию) оплачивается питание в кафе или ланч-бокс (1500 ₽ с чел.)
- Эта поездка не подойдёт людям с хроническими заболеваниями, которые могут усугубиться в холодную погоду
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.Задать вопрос
