Бухта Песчаная: мечты сбываются - путешествие из Иркутска

Путешествие на хивусе к бухте Песчаная подарит вам уникальные впечатления от зимнего Байкала. Узнайте мифы и легенды, наслаждаясь природой
Приготовьтесь к захватывающему путешествию по Байкалу, где каждый шаг сопровождается волшебством.

На этой экскурсии можно увидеть уникальные ледяные узоры и метановые пузыри, которые создают фантастические картины. Прогулка на хивусе подарит незабываемые
виды на величественные скалы и кристально-прозрачный лёд. Это возможность прикоснуться к легендам Байкала и насладиться его зимней красотой.

Прогулка по бухте Песчаная и посещение живописных мест оставят яркие впечатления и желание вернуться снова

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 🌊 Путешествие на хивусе по Байкалу
  • ❄️ Уникальные ледяные узоры и метановые пузыри
  • 🏞️ Величественные природные пейзажи
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  • 🗺️ Узнать байкальские мифы и легенды
Бухта Песчаная: мечты сбываются - путешествие из Иркутска© Анна
Ближайшие даты:
1
фев7
фев8
фев
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Устье реки Голоустная
  • Скала Слон
  • Мыс Верхние Хомуты
  • Бакланий камень
  • Мыс Большой Колокольный

Описание фото-прогулки

07:45 — отправление из Иркутска в посёлок Большое Голоустное
11:00 — на катере-амфибии (хивусе) поедем в бухту Песчаную

По пути сделаем остановки в пяти живописных местах:

  • Устье реки Голоустная — полюбуемся кристально-прозрачным льдом, в котором дно просматривается на глубину до 40 метров
  • Скала Слон — утёс с характерным сквозным проёмом в форме слона. Прозрачные льдины создают волшебный эффект!
  • Мыс Верхние Хомуты — вы увидите узорчатый графитовый лёд, идеально отполированный ветром
  • Бакланий камень — пред вами предстанет вершина подводной скалы, окружённая величественными торосами
  • Мыс Большой Колокольный — в этом месте Байкал выталкивает тонны голубого льда на скалу, создавая причудливые силуэты

12:40 — прибытие в бухту Песчаную, знаменитую ходульными деревьями. Мы прогуляемся по тропе к бухте Бабушка и насладимся атмосферой этого удивительного места
15:00 — отправление в посёлок Большое Голоустное
16:00–17:00 — свободное время в Большом Голоустном, где вы рассмотрите метановые пузыри и при желании покатаетесь на коньках (зимой). Летом посетите кафе

19:30 — возвращение в Иркутск

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на минивэне/микроавтобусе
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается питание в кафе или ланч-бокс (1500 ₽ с чел.)
  • Эта поездка не подойдёт людям с хроническими заболеваниями, которые могут усугубиться в холодную погоду

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии.
Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!

