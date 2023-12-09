Представлять, как делают сладкие шедевры, и видеть это своими глазами — несравнимые вещи. Гости нашей мастерской всякий раз, покупая конфеты или шоколад, вспоминают, как готовится начинка, перемешивается какао с сахаром и прочие занимательные моменты. Да и сами наши сладости не так просто забыть: шоколадные буузы и десерты с омулем, шишками и сибирскими травами есть только у нас!

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия на производство

Вас ждёт знакомство с брендом, историей шоколада и особенностями каждого его вида. Вы узнаете, чем отличаются штучные конфеты от обычных, понаблюдаете, как начинка покрывается глазурью. А затем проверите свои знания в викторине с призами.

Дегустация

Мы предложим попробовать 7 видов премиального шоколада мировых брендов из Италии, Бельгии и Швейцарии. Начнём с привычного горячего шоколада, затем перейдём к авторским сочетаниям, отражающим местный колорит. Шоколадные буузы, сладости с копчёным омулем и сосновыми шишками, десерты с начинками на основе сибирских трав — такого вы ещё не пробовали!

Мастер-класс

Под чутким руководством шоколатье каждый участник приготовит и заберёт с собой:

шоколадную плитку с рождественскими украшениями, орехами, ягодами

3 десерта на основе шоколадной тарталетки, начинки и сезонных фруктов

Организационные детали