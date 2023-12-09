Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация

Групповая экскурсия в Иркутске

Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит

Представлять, как делают сладкие шедевры, и видеть это своими глазами — несравнимые вещи.

Гости нашей мастерской всякий раз, покупая конфеты или шоколад, вспоминают, как готовится начинка, перемешивается какао с сахаром и прочие занимательные моменты.

Да и сами наши сладости не так просто забыть: шоколадные буузы и десерты с омулем, шишками и сибирскими травами есть только у нас!
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
15
дек
16
дек
17
дек
22
дек
23
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия на производство

Вас ждёт знакомство с брендом, историей шоколада и особенностями каждого его вида. Вы узнаете, чем отличаются штучные конфеты от обычных, понаблюдаете, как начинка покрывается глазурью. А затем проверите свои знания в викторине с призами.

Дегустация

Мы предложим попробовать 7 видов премиального шоколада мировых брендов из Италии, Бельгии и Швейцарии. Начнём с привычного горячего шоколада, затем перейдём к авторским сочетаниям, отражающим местный колорит. Шоколадные буузы, сладости с копчёным омулем и сосновыми шишками, десерты с начинками на основе сибирских трав — такого вы ещё не пробовали!

Мастер-класс

Под чутким руководством шоколатье каждый участник приготовит и заберёт с собой:

  • шоколадную плитку с рождественскими украшениями, орехами, ягодами
  • 3 десерта на основе шоколадной тарталетки, начинки и сезонных фруктов

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • После прохождения мастер-класса мы торжественно вручаем именные сертификаты с возможностью покупать нашу продукцию с 10% скидкой
  • В день мастер-класса предоставляем скидку 20% на всё
  • Каждому участнику — леденец в подарок

в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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