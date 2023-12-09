Узнать об особенностях производства шоколада в Иркутске и распробовать местный колорит
Представлять, как делают сладкие шедевры, и видеть это своими глазами — несравнимые вещи.
Гости нашей мастерской всякий раз, покупая конфеты или шоколад, вспоминают, как готовится начинка, перемешивается какао с сахаром и прочие занимательные моменты.
Да и сами наши сладости не так просто забыть: шоколадные буузы и десерты с омулем, шишками и сибирскими травами есть только у нас!
Гости нашей мастерской всякий раз, покупая конфеты или шоколад, вспоминают, как готовится начинка, перемешивается какао с сахаром и прочие занимательные моменты.
Да и сами наши сладости не так просто забыть: шоколадные буузы и десерты с омулем, шишками и сибирскими травами есть только у нас!
Ближайшие даты:
9
дек
дек
10
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия на производство
Вас ждёт знакомство с брендом, историей шоколада и особенностями каждого его вида. Вы узнаете, чем отличаются штучные конфеты от обычных, понаблюдаете, как начинка покрывается глазурью. А затем проверите свои знания в викторине с призами.
Дегустация
Мы предложим попробовать 7 видов премиального шоколада мировых брендов из Италии, Бельгии и Швейцарии. Начнём с привычного горячего шоколада, затем перейдём к авторским сочетаниям, отражающим местный колорит. Шоколадные буузы, сладости с копчёным омулем и сосновыми шишками, десерты с начинками на основе сибирских трав — такого вы ещё не пробовали!
Мастер-класс
Под чутким руководством шоколатье каждый участник приготовит и заберёт с собой:
- шоколадную плитку с рождественскими украшениями, орехами, ягодами
- 3 десерта на основе шоколадной тарталетки, начинки и сезонных фруктов
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- После прохождения мастер-класса мы торжественно вручаем именные сертификаты с возможностью покупать нашу продукцию с 10% скидкой
- В день мастер-класса предоставляем скидку 20% на всё
- Каждому участнику — леденец в подарок
в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00 и 17:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмма — ваша команда гидов в Иркутске
Мы — творческая команда людей с тонкой душевной организацией, креативным мышлением и руками откуда надо. С 2013 года создаем нетривиальные сладости и сувениры. У нас можно найти корюшку, омуля, леща, сыры, пельмени, буузы из бельгийского шоколада. А ещё — карамельные шедевры с видами космоса, глаз, популярных героев, а также достопримечательностей города. Организуем экскурсии на своё производство и проводим шоколадные мастер-классы в историческом центре города.
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