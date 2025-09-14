читать дальше

купеческий" будет интересен как детям, так и взрослым. Правда, ребятам скорее с 12 лет, так как информация оказалась достаточно объемной. Исторические справки перемежались с беседами с известными личностями Иркутска 19 века. Помимо этого, Ольга сама комментировала некоторые части. Мы много фотографировались, загадывали желания и, конечно, знакомились с жизнью прошлых веков.

В конце экскурсии была небольшая и очень интересная проверка на знания, полученные на прогулке. Маленькая подсказка: запоминайте не сами фразы купцов, а то, кто какую фразу говорил.

Ольга подарила несколько подарков, обсудила со мной впечатления. И я, наполненная впечатлениями, рассталась с ней.

В общем, я очень рада, что попала сюда. Стоит ли идти? Обязательно! Тем, кто интересуется историей города или хочет открыть что-то новое. Когда идти? В любое время года. Но в дождь не забудьте зонтик. С кем? Как угодно, хоть один, хоть с компанией. В любом случае будете рады.

Однозначно рекомендую поучаствовать и в этой, и в последующих экскурсиях проекта!