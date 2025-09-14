Мои заказы

Иркутск купеческий: иммерсивная пешая экскурсия

Надеть наушники и отправиться в увлекательное историческое путешествие
На прогулке вы перенесётесь на несколько веков назад. Вокруг не будет шума автомобилей, а только топот лошадиных копыт и звон колоколов. Вы погрузитесь в атмосферу того времени и ваши эмоции — от удивления до смеха. Поймёте, почему Иркутск называют купеческим, изучите его самобытный архитектурный почерк. И даже проверите, есть ли у вас купеческая жилка!
5
11 отзывов
Иркутск купеческий: иммерсивная пешая экскурсия© Ольга
Иркутск купеческий: иммерсивная пешая экскурсия© Ольга
Иркутск купеческий: иммерсивная пешая экскурсия© Ольга

Описание экскурсии

Мы покажем вам места, исторически важные для города:

  • Сквер Кирова — бывшая базарная площадь и сердце города.
  • Памятник Якову Похабову — основателю Иркутска и виды на Ангару.
  • Площадь трёх церквей и мост любви.
  • Дом купцов Мыльниковых — основателей Русской Америки.
  • Усадьбы купца Домбровского и купцов Трапезниковых.
  • Здание ИГУ — бывшую Хаминовскую женскую гимназию.
  • Роскошный дворец купца Второва и доходный дом Файнберга.
  • Особняк и флигель усадьбы Баснина и усадьбу Бревнова — знаменитый дом со львами.
  • Базановский воспитательный дом.

На иммерсивной прогулке:

  • Вы лично «познакомитесь» с каждым купцом.
  • Узнаете, на чём и как они заработали свои капиталы и какое наследие оставили городу.
  • Получите от купцов ключ к успеху и богатству.
  • Загадаете желание на мосту любви.
  • Примете участие в купеческом чаепитии и игре — определите, есть ли у вас купеческая жилка.
  • И даже повальсируете на главной купеческой улице!

Организационные детали

  • На прогулке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
  • Мы выдадим вам наушники и аудиоустройства.
  • Возможно провести экскурсию индивидуально только для вашей компании — 3000 ₽.

в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Групповая экскурсия1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 35 туристов
Я живу в Иркутске и очень люблю этот город, с ним связано много судьбоносных событий в моей жизни. Я много путешествую по стране и миру со своей семьей, с туристами
читать дальше

и влюбляю в путешествия. Работа в туризме является стилем моей жизни. А еще я люблю природу, творчество и эти два аспекта наполняют меня и я создаю различные авторские сувениры из эпоксидной смолы. Которые может сделать каждый желающий после экскурсии за чашечкой чая в нашей мастерской.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
И
Ирина
14 сен 2025
Сегодня 14 сентября побывала на экскурсии " Иркутск купеческий". Осталась очень довольной от проведенной экскурсии. Очень увлекательный и познавательный рассказ об иркутских купцах помог с головой окунуться в историческое прошлое
читать дальше

нашего города. Спасибо нашему гиду Ольге за интереснейший маршрут по центру города с рассказом и показом красивеших старинных купеческих особняков, а также за приятные подарочки за участие в квест-игре. Обязательно буду посещать экскурсии, организованные Ольгой.

Дата посещения: 14 сентября 2025
Лада
Лада
12 окт 2025
Экскурсия проходит в необычном формате. Наряду с живым рассказом Ольг оригинальное погружение в исторический контекст из наушников. Это и увлекательный рассказ, и дивная музыка, и игра. Нужно было запоминать советы
читать дальше

купцов, чтобы по завершении прогулки соотнести дома с их владельцами. За правильные ответы каждого ожидали маленькие ключики на память. Прогулка проходит не спешно по красивым историческим местам. Спасибо большое, очень понравилось.

Дата посещения: 14 сентября 2025
А
Анна
14 сен 2025
Интересный формат экскурсии, отличная прогулка по центру города, очень приятный сопровождающий экскурсовод, вдохновляющие истории и подарочки в конце. Рекомендую!
Д
Дина
19 авг 2025
Шла на эту экскурсию, уже имея опыт участия в иммерсивных прогулках. Но организатор Ольга смогла удивить.
Так вышло, что экскурсия была индивидуальная. Мы встретились, обговорили все детали. И отправились в прошлое.
Определенно,"Иркутск
читать дальше

купеческий" будет интересен как детям, так и взрослым. Правда, ребятам скорее с 12 лет, так как информация оказалась достаточно объемной. Исторические справки перемежались с беседами с известными личностями Иркутска 19 века. Помимо этого, Ольга сама комментировала некоторые части. Мы много фотографировались, загадывали желания и, конечно, знакомились с жизнью прошлых веков.
В конце экскурсии была небольшая и очень интересная проверка на знания, полученные на прогулке. Маленькая подсказка: запоминайте не сами фразы купцов, а то, кто какую фразу говорил.
Ольга подарила несколько подарков, обсудила со мной впечатления. И я, наполненная впечатлениями, рассталась с ней.
В общем, я очень рада, что попала сюда. Стоит ли идти? Обязательно! Тем, кто интересуется историей города или хочет открыть что-то новое. Когда идти? В любое время года. Но в дождь не забудьте зонтик. С кем? Как угодно, хоть один, хоть с компанией. В любом случае будете рады.
Однозначно рекомендую поучаствовать и в этой, и в последующих экскурсиях проекта!

Д
Дарья
13 авг 2025
Это было познавательно, любознательно, многое было шокирующим) Люблю наш город, но многого о нем не знала, до экскурсии! Очень хотелось зайти во все локации, оставшиеся от купцов, но летний сезон
читать дальше

- время реставрационных и ремонтных работ) поэтому осенью будет само то - посетить экскурсию) в наушниках, со звуками и голосами тех лет очень атмосферно шагать)
Порадовал квест в конце экскурсии)) Спасибо Ольге - гиду с душой!


С
Софья
12 июл 2025
Огромная благодарность Ольге за шикарную экскурсию!!! Очень интересно и увлекательно, погружаешься в атмосферу на все 100% 🔥 остались под впечатлением и после экскурсии ещё долго обсуждали, рассуждали 😊, в общем это просто бомбически!!!!! 👍👍👍 данный формат экскурсии позволяет индивидуально погрузится в рассказ и историю, рекомендуем всем!!!
Обязательно пойдём ещё ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

И
Ирина
28 июн 2025
Великолепнейшая экскурсия, очень удобный, комфортный формат подачи информации, реальное « оживление» истории, представлены интереснейшие факты, приятно, красивые прогулка, восхитительный гид, вовлечение участников к усвоению информации поощрено приятными символическими подарками, мы получили иллюстрированный печатный материал
Экскурсия принесла много приятных впечатлений, очень понравилась +++++
🌈☀️❤️
Л
Людмила
28 июн 2025
Отправляться в путешествие в дождь-это хорошая примета, особенно она отлично сработала, когда идешь по улицам родного города. Сегодня нам предстояло узнать много интересных подробностей о знаменитых купцах-меценатах Иркутска и названных
читать дальше

в их честь улицах. Наш гид Ольга, ее команда своей иммерсивной экскурсией удивительным образом перенесли нас в 18-19 вы. За 2 часа пешей прогулки мы успели: получить релакс, стоя на набережной Ангары, на месте основания Иркутска; закружиться в ритме вальса или просто насладиться приятными звуками классической музыки на улицах города, по которым проходил маршрут; познакомится с домами и рассмотреть архитектуру шикарных особняков, украшающих наш город; узнать секреты коммерческой смекалки купцов 1 гильдии о их прогрессивных взглядах и щедротах; поучаствовать в квесте с получением ключиков для предпринимателей.

Марина
Марина
27 июн 2025
Посетила эту экскурсию два раза!!! Было очень интересно, вдохновляюще и как-то радостно шагать по знакомым улочкам Иркутска и познавать историю жизни купцов. Оказывается, как много мы, не знаем про свой
читать дальше

родной город. Как много не замечаем в суете будней. А эта экскурсия открыла глаза на многие исторические события и вклад купцов в развитие города. И мы не просто слушали рассказ, это была настоящая театральная постановка, где звучали приятные голоса рассказчика и "купцов". А после экскурсии мы закрепили то, что узнали и получили свои Ключи к успеху!
Благодарю, Ольга, за такую интересную необыкновенную экскурсию.
Рекомендую посетить обязательно Иркутянам и гостям нашего города🥰

М
Мария.
27 июн 2025
С огромным удовольствием открывала для себя родной город, деяния удивительных людей, которые так много сделали для. Сибири, оставили свой неповторимый след, благодаря замечательной экскурсии, которую проводила. Ольга. . очень профессионально,
читать дальше

интересно, с большой любовью и уважением к Иркутскому купечеству. . было ощущение, что купцы вместе с нами идут по нашему красивому и любимому городу и рассказывают о себе… большое. Спасибо за такой удивительный экскурс в славное прошлое нашей. Сибири!!

Елена
Елена
27 июн 2025
Это было настоящее погружение в жизнь купеческую нашего прекрасного города. Я влюбилась в любимый Иркутск еще больше. Ольга благодарю Вас. Очень интересное содержание, уникально построенный маршрут. Интонации голосов, музыкальное сопровождение - реально как в иммерсивной театральной постановке. Желаю, чтоб как можно больше людей приняли участие в этой потрясающей экскурсии!

