На прогулке вы перенесётесь на несколько веков назад. Вокруг не будет шума автомобилей, а только топот лошадиных копыт и звон колоколов. Вы погрузитесь в атмосферу того времени и ваши эмоции — от удивления до смеха. Поймёте, почему Иркутск называют купеческим, изучите его самобытный архитектурный почерк. И даже проверите, есть ли у вас купеческая жилка!
Описание экскурсии
Мы покажем вам места, исторически важные для города:
- Сквер Кирова — бывшая базарная площадь и сердце города.
- Памятник Якову Похабову — основателю Иркутска и виды на Ангару.
- Площадь трёх церквей и мост любви.
- Дом купцов Мыльниковых — основателей Русской Америки.
- Усадьбы купца Домбровского и купцов Трапезниковых.
- Здание ИГУ — бывшую Хаминовскую женскую гимназию.
- Роскошный дворец купца Второва и доходный дом Файнберга.
- Особняк и флигель усадьбы Баснина и усадьбу Бревнова — знаменитый дом со львами.
- Базановский воспитательный дом.
На иммерсивной прогулке:
- Вы лично «познакомитесь» с каждым купцом.
- Узнаете, на чём и как они заработали свои капиталы и какое наследие оставили городу.
- Получите от купцов ключ к успеху и богатству.
- Загадаете желание на мосту любви.
- Примете участие в купеческом чаепитии и игре — определите, есть ли у вас купеческая жилка.
- И даже повальсируете на главной купеческой улице!
Организационные детали
- На прогулке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
- Мы выдадим вам наушники и аудиоустройства.
- Возможно провести экскурсию индивидуально только для вашей компании — 3000 ₽.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Групповая экскурсия
|1900 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе сквера Кирова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 35 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
14 сен 2025
Сегодня 14 сентября побывала на экскурсии " Иркутск купеческий". Осталась очень довольной от проведенной экскурсии. Очень увлекательный и познавательный рассказ об иркутских купцах помог с головой окунуться в историческое прошлое
Дата посещения: 14 сентября 2025
Лада
12 окт 2025
Экскурсия проходит в необычном формате. Наряду с живым рассказом Ольг оригинальное погружение в исторический контекст из наушников. Это и увлекательный рассказ, и дивная музыка, и игра. Нужно было запоминать советы
А
Анна
14 сен 2025
Интересный формат экскурсии, отличная прогулка по центру города, очень приятный сопровождающий экскурсовод, вдохновляющие истории и подарочки в конце. Рекомендую!
Д
Дина
19 авг 2025
Шла на эту экскурсию, уже имея опыт участия в иммерсивных прогулках. Но организатор Ольга смогла удивить.
Так вышло, что экскурсия была индивидуальная. Мы встретились, обговорили все детали. И отправились в прошлое.
Д
Дарья
13 авг 2025
Это было познавательно, любознательно, многое было шокирующим) Люблю наш город, но многого о нем не знала, до экскурсии! Очень хотелось зайти во все локации, оставшиеся от купцов, но летний сезон
С
Софья
12 июл 2025
Огромная благодарность Ольге за шикарную экскурсию!!! Очень интересно и увлекательно, погружаешься в атмосферу на все 100% 🔥 остались под впечатлением и после экскурсии ещё долго обсуждали, рассуждали 😊, в общем это просто бомбически!!!!! 👍👍👍 данный формат экскурсии позволяет индивидуально погрузится в рассказ и историю, рекомендуем всем!!!
И
Ирина
28 июн 2025
Великолепнейшая экскурсия, очень удобный, комфортный формат подачи информации, реальное « оживление» истории, представлены интереснейшие факты, приятно, красивые прогулка, восхитительный гид, вовлечение участников к усвоению информации поощрено приятными символическими подарками, мы получили иллюстрированный печатный материал
Л
Людмила
28 июн 2025
Отправляться в путешествие в дождь-это хорошая примета, особенно она отлично сработала, когда идешь по улицам родного города. Сегодня нам предстояло узнать много интересных подробностей о знаменитых купцах-меценатах Иркутска и названных
Марина
27 июн 2025
Посетила эту экскурсию два раза!!! Было очень интересно, вдохновляюще и как-то радостно шагать по знакомым улочкам Иркутска и познавать историю жизни купцов. Оказывается, как много мы, не знаем про свой
М
Мария.
27 июн 2025
С огромным удовольствием открывала для себя родной город, деяния удивительных людей, которые так много сделали для. Сибири, оставили свой неповторимый след, благодаря замечательной экскурсии, которую проводила. Ольга. . очень профессионально,
Елена
27 июн 2025
Это было настоящее погружение в жизнь купеческую нашего прекрасного города. Я влюбилась в любимый Иркутск еще больше. Ольга благодарю Вас. Очень интересное содержание, уникально построенный маршрут. Интонации голосов, музыкальное сопровождение - реально как в иммерсивной театральной постановке. Желаю, чтоб как можно больше людей приняли участие в этой потрясающей экскурсии!
