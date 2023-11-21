Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску

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Ответы на вопросы
Когда-то Иркутск был небольшим острогом на берегу Ангары. Сейчас же перед нами один из крупнейших городов Восточной Сибири. Его история тянется сквозь столетия, начиная с середины XVII века.

Мы проведем вас по центру города, покажем образцы деревянного зодчества, главную площадь и другие «визитные карточки».
Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску
Индивидуальная обзорная экскурсия по Иркутску
Ближайшие даты:
21
ноя
22
ноя
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Что вас ожидает:

  • Казанская церковь
  • Набережная реки Ангары
  • Собор Богоявления
  • Московские триумфальные ворота
  • Сквер им. Кирова
  • Памятник Александру III
  • Бульвар Гагарина
  • 130-й квартал
  • Скульптура Бабр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Суровая красота сибирского города Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Иркутску, одному из крупнейших городов Восточной Сибири с богатой и многолетней историей. Наша поездка будет проходить по знаковым достопримечательностям исторического центра. Увидим главную площадь Иркутска — сквер имени Кирова, набережную реки Ангары протяженностью в несколько километров. Полюбуемся архитектурой Московских триумфальных ворот и голубыми куполами Казанской церкви. Еще одна «визитная карточка» — Иркутская слобода или 130-й квартал. Здесь расположились десятки исторических застроек, шедевры деревянного зодчества 18-19 веков. Прогуляемся и по бульвару Гагарина, где по желанию заглянем в городской музей. Наш маршрут познакомит вас с Иркутском и его историей по максимуму. Экскурсия пройдет на комфортабельном транспорте: автомобиль, минивэн или микроавтобус.

Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Сообщите нам заранее адрес вашей гостиницы в городе Иркутске
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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