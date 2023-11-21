Когда-то Иркутск был небольшим острогом на берегу Ангары. Сейчас же перед нами один из крупнейших городов Восточной Сибири. Его история тянется сквозь столетия, начиная с середины XVII века.
Мы проведем вас по центру города, покажем образцы деревянного зодчества, главную площадь и другие «визитные карточки».
Мы проведем вас по центру города, покажем образцы деревянного зодчества, главную площадь и другие «визитные карточки».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Казанская церковь
- Набережная реки Ангары
- Собор Богоявления
- Московские триумфальные ворота
- Сквер им. Кирова
- Памятник Александру III
- Бульвар Гагарина
- 130-й квартал
- Скульптура Бабр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Суровая красота сибирского города Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Иркутску, одному из крупнейших городов Восточной Сибири с богатой и многолетней историей. Наша поездка будет проходить по знаковым достопримечательностям исторического центра. Увидим главную площадь Иркутска — сквер имени Кирова, набережную реки Ангары протяженностью в несколько километров. Полюбуемся архитектурой Московских триумфальных ворот и голубыми куполами Казанской церкви. Еще одна «визитная карточка» — Иркутская слобода или 130-й квартал. Здесь расположились десятки исторических застроек, шедевры деревянного зодчества 18-19 веков. Прогуляемся и по бульвару Гагарина, где по желанию заглянем в городской музей. Наш маршрут познакомит вас с Иркутском и его историей по максимуму. Экскурсия пройдет на комфортабельном транспорте: автомобиль, минивэн или микроавтобус.
Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида и водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваша гостиница в Иркутске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Сообщите нам заранее адрес вашей гостиницы в городе Иркутске
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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