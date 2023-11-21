Когда-то Иркутск был небольшим острогом на берегу Ангары. Сейчас же перед нами один из крупнейших городов Восточной Сибири. Его история тянется сквозь столетия, начиная с середины XVII века. Мы проведем вас по центру города, покажем образцы деревянного зодчества, главную площадь и другие «визитные карточки».

Описание

Суровая красота сибирского города Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Иркутску, одному из крупнейших городов Восточной Сибири с богатой и многолетней историей. Наша поездка будет проходить по знаковым достопримечательностям исторического центра. Увидим главную площадь Иркутска — сквер имени Кирова, набережную реки Ангары протяженностью в несколько километров. Полюбуемся архитектурой Московских триумфальных ворот и голубыми куполами Казанской церкви. Еще одна «визитная карточка» — Иркутская слобода или 130-й квартал. Здесь расположились десятки исторических застроек, шедевры деревянного зодчества 18-19 веков. Прогуляемся и по бульвару Гагарина, где по желанию заглянем в городской музей. Наш маршрут познакомит вас с Иркутском и его историей по максимуму. Экскурсия пройдет на комфортабельном транспорте: автомобиль, минивэн или микроавтобус.