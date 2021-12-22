Немного о городе

Иркутск – старинный город России, расположенный в Восточной Сибири в 66 км от знаменитого Байкала на берегах реки Ангары, в которую впадает ее левый приток Иркут, послуживший основой для названия города. Был основан в 1661 году как острог.

Иркутск входит в число сибирских городов, в которых сохранились старинная планировка и застройка. Здесь насчитывается более пятисот культурно-исторических и архитектурных памятников, среди которых необыкновенно красивые церкви и монастыри, резные купеческие дома, деревянные усадьбы и величественные каменные постройки.

Пятичасовая экскурсия позволит вам охватить максимум интереснейшей информации о старинном сибирском городе, даст вам возможность увидеть наиболее популярные и скрытые от глаз исторические памятники, восхитит вас прекрасно сохранившейся самобытной архитектурой города.

Подробнее о программе

Вместе с вами мы отправимся на то место, где возник город как Иркутский острог. Увидим знаменитый Храм во имя Спаса Нерукотворного Образа – одно из первых каменных сооружений Иркутска и красивейший Собор Богоявления. Посетим памятники выдающимся личностям, которые так или иначе внесли свой вклад в развитие города. Посмотрим на особняки купцов, пройдемся по старинным улицам города, прочувствуем его атмосферу и побываем в знаменитой Иркутской слободе или 130-ом квартале – специально созданной зоне с исторической застройкой включающей в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города.