Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп

Не упустите возможность узнать главное об Иркутске, его истории, увидеть уникальные культурно-исторические памятники,

Индивидуально
для 15 чел.
Не упустите возможность узнать главное об Иркутске, его истории, увидеть уникальные культурно-исторические памятники, символы, «визитные карточки» города и прочувствовать дух Сибири за один день!
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп
Большая экскурсия по Иркутску для организованных групп

Что вы увидите 🤩

  • Историческое начало города, где располагался Иркутский острог
  • Спасскую церковь
  • Собор Богоявления
  • Мемориальный комплекс «Вечный огонь»
  • Памятник Петру и Февронии Муромским
  • Польский костел
  • Памятник первопроходцам
  • Московские ворота
  • Сквер им. Кирова
  • Особняки купцов
  • «130-й квартал»
  • Музей Декабристов
  • Памятник женам Декабристов
  • Знаменский женский монастырь
  • Место расстрела А. В. Колчака, памятник А. В. Колчаку
  • Центральную улицу города Карла Маркса с остановкой у Памятника туристу
  • Драматический театр имени Охлопкова, памятник Вампилову
  • Памятник Александру III
  • Белый дом
  • Посетите Краеведческий музей (отдел истории г. Иркутска).
  • Сможете выковать монетку на счастье и удачу в «130-м квартале».
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Немного о городе

Иркутск – старинный город России, расположенный в Восточной Сибири в 66 км от знаменитого Байкала на берегах реки Ангары, в которую впадает ее левый приток Иркут, послуживший основой для названия города. Был основан в 1661 году как острог.
Иркутск входит в число сибирских городов, в которых сохранились старинная планировка и застройка. Здесь насчитывается более пятисот культурно-исторических и архитектурных памятников, среди которых необыкновенно красивые церкви и монастыри, резные купеческие дома, деревянные усадьбы и величественные каменные постройки.
Пятичасовая экскурсия позволит вам охватить максимум интереснейшей информации о старинном сибирском городе, даст вам возможность увидеть наиболее популярные и скрытые от глаз исторические памятники, восхитит вас прекрасно сохранившейся самобытной архитектурой города.

Подробнее о программе

Вместе с вами мы отправимся на то место, где возник город как Иркутский острог. Увидим знаменитый Храм во имя Спаса Нерукотворного Образа – одно из первых каменных сооружений Иркутска и красивейший Собор Богоявления. Посетим памятники выдающимся личностям, которые так или иначе внесли свой вклад в развитие города. Посмотрим на особняки купцов, пройдемся по старинным улицам города, прочувствуем его атмосферу и побываем в знаменитой Иркутской слободе или 130-ом квартале – специально созданной зоне с исторической застройкой включающей в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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