1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск. Исторические зарисовки
Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
- ТТатьяна29 мая 2024Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
- ООльга29 мая 2024Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
- ААлёна9 января 2024Иркутская история - в мини-группеЭкскурсия в мини-группу не состоялась, поэтому нас присоединили к группе из человек 20. Экскурсовод Константин интересно рассказывал, отвечал на все вопросы,
- ДДанилов1 ноября 2023Иркутская история - в мини-группеОтличная экскурсия
- ВВиктор12 октября 2023Иркутская история - в мини-группеГидом нашим был Константин - человек эрудированный и доброжелательный. Экскурсия длилась больше трёх часов. Увидели достопримечательности и в центре, и
- ММария18 августа 2023Обзорная индивидуальная экскурсия по ИркутскуЗа время экскурсии посетили историческую часть Иркутска, посетили несколько церквей, прогулялись по набережной и у Вечного огня. Узнали много интересного. Алла - чудесный знающий экскурсовод, ответила на все возникшие вопросы. Очень грамотная и приветливая. Смело рекомендую!
- AANNA16 марта 2021Я впервые была в Иркутске и ничего не знала о городе. Экскурсия ознакомительная, короткая, обычно я люблю подробнее, но у
- ГГеоргий23 февраля 2021Отличная экскурсия! Дарья - большая молодец)) Замечательная подача материала, непринуждённое общение. Кроме того, сделала для меня несколько фото и ответила на все интересующие меня вопросы! Благодаря Дарье Иркутск заиграл для меня новыми красками. Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Парки и усадьбы»
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