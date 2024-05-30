Экскурсии по паркам и усадьбам Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Иркутске, цены от 1 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
494 отзыва
Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и красоту этого города
Начало: Ул. Сухэ-Батора, 7
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
20001 700 за человека
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Иркутск. Исторические зарисовки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Иркутск. Исторические зарисовки
Начало: Сквер им. Кирова. у фонтана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Группа маленькая, гид отличный. Экскурсией довольна.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия «Знакомство с Иркутском»
    Всё было здорово!!! Нам понравилось не смотря на дождь!) Спасибо Виктории и водителю Антону!
  • А
    Алёна
    9 января 2024
    Иркутская история - в мини-группе
    Экскурсия в мини-группу не состоялась, поэтому нас присоединили к группе из человек 20. Экскурсовод Константин интересно рассказывал, отвечал на все вопросы,
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    спасибо за это отдельное. Но у Константина слабо работал микрофон, поэтому, если ненамного отстать или он рассказывал от вас в противоположную сторону - ничего не было слышно. Возможно, решение - выдавать каждому персональный мини-наушник/гарнитуру, чтобы даже те, кто отставал, слышали экскурсию. Для такой экскурсии часа 3 маловато. Было бегом-бегом, поэтому не хватило времени остановиться и просто пару минут насладиться природой или достопримечательностями, а кому нужно - сделать фото.

  • Д
    Данилов
    1 ноября 2023
    Иркутская история - в мини-группе
    Отличная экскурсия
  • В
    Виктор
    12 октября 2023
    Иркутская история - в мини-группе
    Гидом нашим был Константин - человек эрудированный и доброжелательный. Экскурсия длилась больше трёх часов. Увидели достопримечательности и в центре, и
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    вдали от него. Иркутск оказался очень симпатичным городом, а рассказ Константина добавил ему притягательности. Отдельное спасибо Евгению за организацию для меня этой экскурсии.

  • М
    Мария
    18 августа 2023
    Обзорная индивидуальная экскурсия по Иркутску
    За время экскурсии посетили историческую часть Иркутска, посетили несколько церквей, прогулялись по набережной и у Вечного огня. Узнали много интересного. Алла - чудесный знающий экскурсовод, ответила на все возникшие вопросы. Очень грамотная и приветливая. Смело рекомендую!
  • A
    ANNA
    16 марта 2021
    Иркутск. Исторические зарисовки
    Я впервые была в Иркутске и ничего не знала о городе. Экскурсия ознакомительная, короткая, обычно я люблю подробнее, но у
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    меня было мало времени до самолёта, поэтому всё сложилось. Дарья -приятный знающий город и историю гид. Прогулка была максимально комфортной и познавательной. Есть желание вернуться и познакомится с городом подробнее.

  • Г
    Георгий
    23 февраля 2021
    Иркутск. Исторические зарисовки
    Отличная экскурсия! Дарья - большая молодец)) Замечательная подача материала, непринуждённое общение. Кроме того, сделала для меня несколько фото и ответила на все интересующие меня вопросы! Благодаря Дарье Иркутск заиграл для меня новыми красками. Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Парки и усадьбы»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 6 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 554 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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