Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке

Выяснить, что русские делали на Аляске и так ли уж неправа была Екатерина
Про Русскую Америку существует много мифов и легенд. Об этом написано много на русском языке, и раз в десять больше — на английском и испанском. Но мало кто знает подробности этой истории.

Я расскажу, как Иркутск стал ключевым городом в становлении Русской Америки, и покажу, что в городе напоминает об этой увлекательной эпопее.
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
Иркутск, Аляска, Калифорния. Мифы и правда о Русской Америке
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Про Русскую Америку — экспедиции Витуса Беринга, похождения графа Резанова и скандальную продажу Аляски — наслышаны многие. Но мало кто знает, что вся эта эпопея началась именно в Иркутске, и именно иркутяне первыми проложили туда дорогу. Правда, что было дальше, чем закончилось и что из этого вышло — это уже другая история. Которую я с удовольствием для вас раскрою.

Вы увидите

  • Дом на улице Сурикова (прежде Спасо-Лютеранской) — когда-то в нём было местное представительство Российско-американской компании.
  • Дом купца Николая Мыльникова — создателя Иркутской коммерческой компании, крупнейшего предприятия в меховой торговле с алеутами.
  • Улицу Желябова — изначально она была названа в честь старейшей купеческой семьи города.
  • Монумент «Японское яйцо» — дар японского города Судзука в память о моряках, потерпевших в 1782 году крушение на Алеутских островах и выбравшихся оттуда в Иркутск вместе с купцом Михаилом Немчиновым.
  • Морской храм — церковь, которая строилась специально для экспедиции, в ходе которой российские моряки впервые увидели берега Аляски.
  • Областной краеведческий музей, хранящий имена исследователей Сибири, половина из которых — участники Великой Северной экспедиции на Аляску.
  • Здание Иркутского университета, а изначально — усадьбы Михаила Васильевича Сибирякова, построенное по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги.

Вы узнаете

  • Как возникла идея искать выход к Америке из Азии и какую роль в этом сыграл Иркутск
  • Кто из иркутских купцов налаживал отношения с коренными жителями Америки
  • Какие интриги и махинации привели к созданию Российско-американской компании и предопределили её дальнейшую судьбу
  • Почему Аляску пришлось продавать и как в Калифорнии сегодня хранят память об эпохе Русской Америки

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади графа Сперанского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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