Увидеть Хвост дракона, 13 столбов Сэргэ, Ступу Просветления и другие значимые объекты Байкала
Предлагаем вам за одну поездку посетить популярные места края. Вы побываете на двух островах — Огое и Ольхоне. Окажетесь в буддийских местах силы, куда стекаются паломники. Сделаете снимки у легендарной скалы Шаманка, которая красуется на многих открытках. Полюбуетесь причудливыми наплесками байкальских волн и услышите местные легенды и истории.
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута
7:00 — отправление из Иркутска
8:30 — санитарная 30-минутная остановка в селе Баяндай (туалет, кофе и лёгкий перекус)
10:15 — прибытие в Куркутский залив и пересадка на УАЗ
10:45-11:00 — посещение острова Огой, второго по величине на Байкале. Здесь находится Хвост дракона — небольшой мыс, который зимой покрывается красивыми ледяными наплесками
11:00-11:40 — восхождение к Ступе Просветления, которая хранит много буддийских реликвий. Согласно поверью, если загадать желание и обойти вокруг ступы трижды, загаданное непременно исполнится
12:00 — подъём на Шибетский мыс на острове Ольхон. Здесь сохранились руины древней каменной стены и рва
12:30 — прогулка по мысу Ялга на Ольхоне. Он знаменит глубокими ледяными пещерами и причудливыми наплесками
13:00-14:00 — посещение посёлка Хужир, мыса Шаманка, где расположена известная одноимённая скала, и 13 священных шаманских столбов Сэргэ
14:00-15:00 — обед
15:00-16:00 — дорога до Куркутского залива и пересадка на микроавтобус
19:00 — прибытие в Иркутск
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, переезд по Байкалу на УАЗе, обед и экосбор в нацпарке
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Иркутске по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Иркутске
Провела экскурсии для 280 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам читать дальше
Байкал, о котором не пишут в путеводителях — с его древними преданиями, святыми местами и неповторимой сибирской душой. Ваше путешествие будет полностью организовано: от встречи из аэропорта или ж/д вокзала и комфортного проживания до насыщенной экскурсионной программы и вкусного питания. Мы продумали всё до мельчайших деталей, чтобы вы могли просто наслаждаться отдыхом и мощной энергетикой озера. Байкал — наш дом, и мы с радостью откроем его для вас во всей красе: загадочного и бесконечно прекрасного. Приезжайте увидеть живой Байкал глазами тех, кто знает и любит его всей душой!