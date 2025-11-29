Предлагаем вам за одну поездку посетить популярные места края. Вы побываете на двух островах — Огое и Ольхоне. Окажетесь в буддийских местах силы, куда стекаются паломники. Сделаете снимки у легендарной скалы Шаманка, которая красуется на многих открытках. Полюбуетесь причудливыми наплесками байкальских волн и услышите местные легенды и истории.

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута

7:00 — отправление из Иркутска

8:30 — санитарная 30-минутная остановка в селе Баяндай (туалет, кофе и лёгкий перекус)

10:15 — прибытие в Куркутский залив и пересадка на УАЗ

10:45-11:00 — посещение острова Огой, второго по величине на Байкале. Здесь находится Хвост дракона — небольшой мыс, который зимой покрывается красивыми ледяными наплесками

11:00-11:40 — восхождение к Ступе Просветления, которая хранит много буддийских реликвий. Согласно поверью, если загадать желание и обойти вокруг ступы трижды, загаданное непременно исполнится

12:00 — подъём на Шибетский мыс на острове Ольхон. Здесь сохранились руины древней каменной стены и рва

12:30 — прогулка по мысу Ялга на Ольхоне. Он знаменит глубокими ледяными пещерами и причудливыми наплесками

13:00-14:00 — посещение посёлка Хужир, мыса Шаманка, где расположена известная одноимённая скала, и 13 священных шаманских столбов Сэргэ

14:00-15:00 — обед

15:00-16:00 — дорога до Куркутского залива и пересадка на микроавтобус

19:00 — прибытие в Иркутск

Организационные детали