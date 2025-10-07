Тункинскую долину называют сибирским Тибетом или сибирской Швейцарией, а кто-то увидит здесь горный Алтай. Но суть одна: это место прекрасно! В программе — потрясающиe гopныe пaнорамы Bосточных Caян, бecкpайниe луга и дoлины рeк, дацаны и потухший вулкан. А ещё — рассказы о местной кухне, буддизме, поверьях и легендах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

7:30 — выезд из Иркутска

Встреча у вашего отеля и путь по горному серпантину. В дороге — панорамы Восточных Саян и просторы Тункинской долины.

11:00 — Шангадатайский вулкан

Исследуем территорию потухшего вулкана, заглянем в жерло и увидим следы его древней активности: вулканические бомбы, кусочки лавы и туф.

12:00 — Аршан

— Знакомство с буддийскими традициями: посещение дацанов «Дэчин Равжалинг» или «Бодхихарма»

— Пешая прогулка по ущелью реки Кынгырга к водопаду

— Подъём на обзорную площадку пика Любви: перед вами откроется панорама Тункинской долины и вершины Саянских гольцов

— Монгольский рынок — место, где можно приобрести сувениры, целебные травы и местные продукты

— Обед в кафе бурятской кухни: попробуете традиционные позы, бухлёр и большие чебуреки (средний чек — 600 ₽)

17:00 — на выбор:

— Посещение мараловой или страусиной фермы. Здесь можно понаблюдать за животными, покормить их и сделать фото

— Отдых в горячих источниках: сероводородные, метановые или радоновые ванны помогут расслабиться и восстановить силы

19:00 — возвращение в Иркутск

Вы узнаете:

почему Тункинскую долину называют сибирской Швейцарией и чем её ландшафты напоминают Алтай и Тибет

как образовался Шангадатайский вулкан и какие тайны хранят его жерло и лавовые породы

в чём уникальность минеральных источников Аршана и какие лечебные свойства они имеют

чем бурятский буддизм отличается от тибетского и какое значение имеют дацаны «Дэчин Равжалинг» и «Бодхихарма»

какие роли исполняют буддизм, шаманизм, православие и старообрядчество в духовной жизни Бурятии

как сложились традиции бурятской кухни и что символизируют такие блюда, как позы и бухлёр

почему пик Любви так называется и какую легенду о нём рассказывают местные жители

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 150. В машине для вас всегда есть перекус и термос с горячим чаем из сибирских трав

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)