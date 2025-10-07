Мои заказы

Из Иркутска - в сибирскую Швейцарию

Тункинская долина: вулканы, минеральные источники и духовная сила Бурятии
Тункинскую долину называют сибирским Тибетом или сибирской Швейцарией, а кто-то увидит здесь горный Алтай.

Но суть одна: это место прекрасно! В программе — потрясающиe гopныe пaнорамы Bосточных Caян, бecкpайниe луга и дoлины рeк, дацаны и потухший вулкан. А ещё — рассказы о местной кухне, буддизме, поверьях и легендах.
Описание экскурсии

7:30 — выезд из Иркутска

Встреча у вашего отеля и путь по горному серпантину. В дороге — панорамы Восточных Саян и просторы Тункинской долины.

11:00 — Шангадатайский вулкан

Исследуем территорию потухшего вулкана, заглянем в жерло и увидим следы его древней активности: вулканические бомбы, кусочки лавы и туф.

12:00 — Аршан

— Знакомство с буддийскими традициями: посещение дацанов «Дэчин Равжалинг» или «Бодхихарма»
— Пешая прогулка по ущелью реки Кынгырга к водопаду
— Подъём на обзорную площадку пика Любви: перед вами откроется панорама Тункинской долины и вершины Саянских гольцов
— Монгольский рынок — место, где можно приобрести сувениры, целебные травы и местные продукты
— Обед в кафе бурятской кухни: попробуете традиционные позы, бухлёр и большие чебуреки (средний чек — 600 ₽)

17:00 — на выбор:

— Посещение мараловой или страусиной фермы. Здесь можно понаблюдать за животными, покормить их и сделать фото
— Отдых в горячих источниках: сероводородные, метановые или радоновые ванны помогут расслабиться и восстановить силы

19:00 — возвращение в Иркутск

Вы узнаете:

  • почему Тункинскую долину называют сибирской Швейцарией и чем её ландшафты напоминают Алтай и Тибет
  • как образовался Шангадатайский вулкан и какие тайны хранят его жерло и лавовые породы
  • в чём уникальность минеральных источников Аршана и какие лечебные свойства они имеют
  • чем бурятский буддизм отличается от тибетского и какое значение имеют дацаны «Дэчин Равжалинг» и «Бодхихарма»
  • какие роли исполняют буддизм, шаманизм, православие и старообрядчество в духовной жизни Бурятии
  • как сложились традиции бурятской кухни и что символизируют такие блюда, как позы и бухлёр
  • почему пик Любви так называется и какую легенду о нём рассказывают местные жители

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 150. В машине для вас всегда есть перекус и термос с горячим чаем из сибирских трав
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Мараловая ферма — 300 ₽ за чел.
  • Корм оленям — 100 ₽
  • Страусиная ферма — 300 ₽ за чел.
  • Термальные источники — 250 ₽ за чел.
  • Питание в кафе

Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Иркутске
Организуем индивидуальные и групповые поездки по сакральным местам Иркутской области и Республики Бурятия. А ещё — экскурсии на Малое море, Ольхон, Братское море, в Аршан, Тажеранские степи, Чивыркуйский залив, а также баню, рыбалку, полёты на вертолёте и многое другое. С радостью посоветуем вам лучшие места для отдыха и прислушаемся к вашим пожеланиям, чтоб сделать поездку максимально запоминающейся.

Н
Наталия
7 окт 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании! Алексей очень дипломатичный, пунктуальный и контактный человек, учел все наши желания и просьбы, прекрасный водитель, спокойное и безопасное вождение, хорошее чистое авто, великолепный подбор музыки,
в машине полный супермаркет, есть все, что может пригодится на любой случай. Хороший собеседник, интересный рассказчик, прекрасно владеет информацией, знает историю, традиции, разносторонний человек, хороший психолог, замечательный фотограф, чувствует людей! Экскурсия прошла очень комфортно, интересно, запоминающе! Профессионал!!! Еще раз Благодарим!!! РЕКОМЕНДУЕМ!

