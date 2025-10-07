Но суть одна: это место прекрасно! В программе — потрясающиe гopныe пaнорамы Bосточных Caян, бecкpайниe луга и дoлины рeк, дацаны и потухший вулкан. А ещё — рассказы о местной кухне, буддизме, поверьях и легендах.
Описание экскурсии
7:30 — выезд из Иркутска
Встреча у вашего отеля и путь по горному серпантину. В дороге — панорамы Восточных Саян и просторы Тункинской долины.
11:00 — Шангадатайский вулкан
Исследуем территорию потухшего вулкана, заглянем в жерло и увидим следы его древней активности: вулканические бомбы, кусочки лавы и туф.
12:00 — Аршан
— Знакомство с буддийскими традициями: посещение дацанов «Дэчин Равжалинг» или «Бодхихарма»
— Пешая прогулка по ущелью реки Кынгырга к водопаду
— Подъём на обзорную площадку пика Любви: перед вами откроется панорама Тункинской долины и вершины Саянских гольцов
— Монгольский рынок — место, где можно приобрести сувениры, целебные травы и местные продукты
— Обед в кафе бурятской кухни: попробуете традиционные позы, бухлёр и большие чебуреки (средний чек — 600 ₽)
17:00 — на выбор:
— Посещение мараловой или страусиной фермы. Здесь можно понаблюдать за животными, покормить их и сделать фото
— Отдых в горячих источниках: сероводородные, метановые или радоновые ванны помогут расслабиться и восстановить силы
19:00 — возвращение в Иркутск
Вы узнаете:
- почему Тункинскую долину называют сибирской Швейцарией и чем её ландшафты напоминают Алтай и Тибет
- как образовался Шангадатайский вулкан и какие тайны хранят его жерло и лавовые породы
- в чём уникальность минеральных источников Аршана и какие лечебные свойства они имеют
- чем бурятский буддизм отличается от тибетского и какое значение имеют дацаны «Дэчин Равжалинг» и «Бодхихарма»
- какие роли исполняют буддизм, шаманизм, православие и старообрядчество в духовной жизни Бурятии
- как сложились традиции бурятской кухни и что символизируют такие блюда, как позы и бухлёр
- почему пик Любви так называется и какую легенду о нём рассказывают местные жители
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 150. В машине для вас всегда есть перекус и термос с горячим чаем из сибирских трав
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Мараловая ферма — 300 ₽ за чел.
- Корм оленям — 100 ₽
- Страусиная ферма — 300 ₽ за чел.
- Термальные источники — 250 ₽ за чел.
- Питание в кафе