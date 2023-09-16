К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом

Фотопутешествие от рассвета до заката с элементами обучения и приключения

Описание
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Искатели красоты, приключений и идеальных кадров — готовы отправиться в путь? За день мы откроем лучшие обзорные точки байкальских утесов и уютные бухты, понаблюдаем за хищными птицами, оценим бурятскую кухню.

И конечно, я поделюсь профессиональными секретами, которые помогут вам запечатлеть лучшие моменты путешествия и превратить их в искусство.
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Почему нужно ехать со мной

Как фотограф и знаток самых красивых мест Байкала, я покажу лучшие обзорные точки байкальских утесов и «сады камней» в приольхонских степях. Поделюсь своими находками в работе с композицией, светом, цветом, ракурсами. Благодаря моим советам и паре профессиональных секретов ваши фото из поездки будут невероятными.

Что вас ожидает

Путь до Приольхонья. Безграничность бурятских степей, табуны лошадей и небо «от края до края»: дорога к Байкалу уже настроит вас на нужный лад. Мы остановимся, чтобы побурханить — без этого никуда! А по пути оценим бурятскую кухню: буузы, бухлёр или цуйван.

Смотровые утёсы древнего побережья. Цель нашего приключения в 200 км от Иркутска: там, где скалы взлетают над озером 100-метровыми стенами. Где расположились лучшие обзорные точки на всём Байкале. С высоты древнего Тажеранского побережья нам откроются потрясающие панорамы на десятки километров вокруг.

Уютные бухты и степные дороги. Передвигаться мы будем по сосновым перелескам и красивым степным дорогам. Вы поймаете в объективы минеральные озера, обточенные ветром останцы, покрытые лишайником глыбы, бухты редкой красоты. А я помогу вам повысить скилы фотографии и сохранить максимум прекрасного в памяти смартфона.

Кладезь флоры и фауны. Обязательно пройдёмся немного пешком, что бы уловить запахи степи: а это чабрец, курильский чай, душица, иван-чай и другие травы. А ещё наверняка встретим вездесущих сусликов и хищных птиц — коршунов и соколов. Вы сможете рассмотреть их в хороший бинокль, который всегда со мной.

*Все фото в описании сделаны мной.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Начало и финиш поездки в Иркутске
  • Наш путь в одну сторону примерно 250 км. Чтобы всё успеть, желательно выехать в 7-8 утра. Возвращение в Иркутск около 22:00.
  • Поездка будет тяжела для детей младше 10 лет. Также машина не оснащена детскими креслами.
  • Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и состояния дорог

В стоимость входит

  • Трансфер по маршруту на кроссовере Kia Sportage
  • Советы и рекомендации по фото-/видеосъёмке
  • Чай в термосе

В стоимость не входит

  • Питание в кафе (по желанию)
  • Отклонения от запланированного маршрута
  • Разрешения на въезд в нацпарк

Дополнительные опции (сообщите о пожеланиях заранее)

  • организация кемпингового шатра со столом и креслами на берегу Байкала
  • горячий обеда на берегу Байкала
  • мобильная баня на берегу Байкала

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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