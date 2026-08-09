Путешествие по байкальским утёсам и бухтам позволит насладиться потрясающими видами и познакомиться с бурятской кухней.
Под руководством опытного фотографа участники получат уникальные советы по съёмке, что поможет запечатлеть лучшие моменты поездки.
В программе - посещение древнего Тажеранского побережья, наблюдение за хищными птицами и прогулки по степным дорогам
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные советы по фотографии
- 🌄 Уникальные виды Байкала
- 🍽 Знакомство с бурятской кухней
- 🦅 Наблюдение за хищными птицами
- 🚗 Комфортный трансфер на кроссовере
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Тажеранское побережье
- Секретные утёсы Байкала
- Минеральные озера
Описание фото-прогулки
Почему нужно ехать со мной
Как фотограф и знаток самых красивых мест Байкала, я покажу лучшие обзорные точки байкальских утесов и «сады камней» в приольхонских степях. Поделюсь своими находками в работе с композицией, светом, цветом, ракурсами. Благодаря моим советам и паре профессиональных секретов ваши фото из поездки будут невероятными.
Что вас ожидает
Путь до Приольхонья. Безграничность бурятских степей, табуны лошадей и небо «от края до края»: дорога к Байкалу уже настроит вас на нужный лад. Мы остановимся, чтобы побурханить — без этого никуда! А по пути оценим бурятскую кухню: буузы, бухлёр или цуйван.
Смотровые утёсы древнего побережья. Цель нашего приключения в 200 км от Иркутска: там, где скалы взлетают над озером 100-метровыми стенами. Где расположились лучшие обзорные точки на всём Байкале. С высоты древнего Тажеранского побережья нам откроются потрясающие панорамы на десятки километров вокруг.
Уютные бухты и степные дороги. Передвигаться мы будем по сосновым перелескам и красивым степным дорогам. Вы поймаете в объективы минеральные озера, обточенные ветром останцы, покрытые лишайником глыбы, бухты редкой красоты. А я помогу вам повысить скилы фотографии и сохранить максимум прекрасного в памяти смартфона.
Кладезь флоры и фауны. Обязательно пройдёмся немного пешком, что бы уловить запахи степи: а это чабрец, курильский чай, душица, иван-чай и другие травы. А ещё наверняка встретим вездесущих сусликов и хищных птиц — коршунов и соколов. Вы сможете рассмотреть их в хороший бинокль, который всегда со мной.
*Все фото в описании сделаны мной.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Начало и финиш поездки в Иркутске
- Наш путь в одну сторону примерно 250 км. Чтобы всё успеть, желательно выехать в 7-8 утра. Возвращение в Иркутск около 22:00.
- Поездка будет тяжела для детей младше 10 лет. Также машина не оснащена детскими креслами.
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и состояния дорог
В стоимость входит
- Трансфер по маршруту на кроссовере Kia Sportage
- Советы и рекомендации по фото-/видеосъёмке
- Чай в термосе
В стоимость не входит
- Питание в кафе (по желанию)
- Отклонения от запланированного маршрута
- Разрешения на въезд в нацпарк
Дополнительные опции (сообщите о пожеланиях заранее)
- организация кемпингового шатра со столом и креслами на берегу Байкала
- горячий обеда на берегу Байкала
- мобильная баня на берегу Байкала