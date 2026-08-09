Лучшее время для фото-прогулки к утёсам Байкала - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна для путешествий и съёмок, а природа радует разнообразием красок. В мае и июне вы увидите цветение степных трав, а в июле и августе насладитесь тёплыми днями и яркими закатами. Сентябрь привносит в пейзажи золотистые оттенки. В другие месяцы поездка возможна, но стоит учитывать холодные температуры и возможные осадки.

Для тех, кто ищет идеальные кадры и незабываемые впечатления, эта индивидуальная фото-прогулка станет настоящим открытием. Путешествие по байкальским утёсам и бухтам позволит насладиться потрясающими видами и познакомиться с бурятской кухней. Под руководством опытного фотографа участники получат уникальные советы по съёмке, что поможет запечатлеть лучшие моменты поездки. В программе - посещение древнего Тажеранского побережья, наблюдение за хищными птицами и прогулки по степным дорогам

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Почему нужно ехать со мной

Как фотограф и знаток самых красивых мест Байкала, я покажу лучшие обзорные точки байкальских утесов и «сады камней» в приольхонских степях. Поделюсь своими находками в работе с композицией, светом, цветом, ракурсами. Благодаря моим советам и паре профессиональных секретов ваши фото из поездки будут невероятными.

Что вас ожидает

Путь до Приольхонья. Безграничность бурятских степей, табуны лошадей и небо «от края до края»: дорога к Байкалу уже настроит вас на нужный лад. Мы остановимся, чтобы побурханить — без этого никуда! А по пути оценим бурятскую кухню: буузы, бухлёр или цуйван.

Смотровые утёсы древнего побережья. Цель нашего приключения в 200 км от Иркутска: там, где скалы взлетают над озером 100-метровыми стенами. Где расположились лучшие обзорные точки на всём Байкале. С высоты древнего Тажеранского побережья нам откроются потрясающие панорамы на десятки километров вокруг.

Уютные бухты и степные дороги. Передвигаться мы будем по сосновым перелескам и красивым степным дорогам. Вы поймаете в объективы минеральные озера, обточенные ветром останцы, покрытые лишайником глыбы, бухты редкой красоты. А я помогу вам повысить скилы фотографии и сохранить максимум прекрасного в памяти смартфона.

Кладезь флоры и фауны. Обязательно пройдёмся немного пешком, что бы уловить запахи степи: а это чабрец, курильский чай, душица, иван-чай и другие травы. А ещё наверняка встретим вездесущих сусликов и хищных птиц — коршунов и соколов. Вы сможете рассмотреть их в хороший бинокль, который всегда со мной.

*Все фото в описании сделаны мной.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Начало и финиш поездки в Иркутске

Наш путь в одну сторону примерно 250 км. Чтобы всё успеть, желательно выехать в 7-8 утра. Возвращение в Иркутск около 22:00.

Поездка будет тяжела для детей младше 10 лет. Также машина не оснащена детскими креслами.

Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и состояния дорог

В стоимость входит

Трансфер по маршруту на кроссовере Kia Sportage

Советы и рекомендации по фото-/видеосъёмке

Чай в термосе

В стоимость не входит

Питание в кафе (по желанию)

Отклонения от запланированного маршрута

Разрешения на въезд в нацпарк

Дополнительные опции (сообщите о пожеланиях заранее)