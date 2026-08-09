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К секретным утёсам Байкала с тревел-фотографом

Погрузитесь в мир красоты Байкала, посетив секретные утёсы и уютные бухты. Сопровождение профессионального фотографа обеспечит вам лучшие кадры
Для тех, кто ищет идеальные кадры и незабываемые впечатления, эта индивидуальная фото-прогулка станет настоящим открытием.

Путешествие по байкальским утёсам и бухтам позволит насладиться потрясающими видами и познакомиться с бурятской кухней.

Под руководством опытного фотографа участники получат уникальные советы по съёмке, что поможет запечатлеть лучшие моменты поездки.

В программе - посещение древнего Тажеранского побережья, наблюдение за хищными птицами и прогулки по степным дорогам

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные советы по фотографии
  • 🌄 Уникальные виды Байкала
  • 🍽 Знакомство с бурятской кухней
  • 🦅 Наблюдение за хищными птицами
  • 🚗 Комфортный трансфер на кроссовере

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фото-прогулки к утёсам Байкала - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна для путешествий и съёмок, а природа радует разнообразием красок. В мае и июне вы увидите цветение степных трав, а в июле и августе насладитесь тёплыми днями и яркими закатами. Сентябрь привносит в пейзажи золотистые оттенки. В другие месяцы поездка возможна, но стоит учитывать холодные температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
К секретным утёсам Байкала с тревел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с тревел-фотографом
К секретным утёсам Байкала с тревел-фотографом

Что можно увидеть

  • Тажеранское побережье
  • Секретные утёсы Байкала
  • Минеральные озера

Описание фото-прогулки

Почему нужно ехать со мной

Как фотограф и знаток самых красивых мест Байкала, я покажу лучшие обзорные точки байкальских утесов и «сады камней» в приольхонских степях. Поделюсь своими находками в работе с композицией, светом, цветом, ракурсами. Благодаря моим советам и паре профессиональных секретов ваши фото из поездки будут невероятными.

Что вас ожидает

Путь до Приольхонья. Безграничность бурятских степей, табуны лошадей и небо «от края до края»: дорога к Байкалу уже настроит вас на нужный лад. Мы остановимся, чтобы побурханить — без этого никуда! А по пути оценим бурятскую кухню: буузы, бухлёр или цуйван.

Смотровые утёсы древнего побережья. Цель нашего приключения в 200 км от Иркутска: там, где скалы взлетают над озером 100-метровыми стенами. Где расположились лучшие обзорные точки на всём Байкале. С высоты древнего Тажеранского побережья нам откроются потрясающие панорамы на десятки километров вокруг.

Уютные бухты и степные дороги. Передвигаться мы будем по сосновым перелескам и красивым степным дорогам. Вы поймаете в объективы минеральные озера, обточенные ветром останцы, покрытые лишайником глыбы, бухты редкой красоты. А я помогу вам повысить скилы фотографии и сохранить максимум прекрасного в памяти смартфона.

Кладезь флоры и фауны. Обязательно пройдёмся немного пешком, что бы уловить запахи степи: а это чабрец, курильский чай, душица, иван-чай и другие травы. А ещё наверняка встретим вездесущих сусликов и хищных птиц — коршунов и соколов. Вы сможете рассмотреть их в хороший бинокль, который всегда со мной.

*Все фото в описании сделаны мной.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Начало и финиш поездки в Иркутске
  • Наш путь в одну сторону примерно 250 км. Чтобы всё успеть, желательно выехать в 7-8 утра. Возвращение в Иркутск около 22:00.
  • Поездка будет тяжела для детей младше 10 лет. Также машина не оснащена детскими креслами.
  • Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и состояния дорог

В стоимость входит

  • Трансфер по маршруту на кроссовере Kia Sportage
  • Советы и рекомендации по фото-/видеосъёмке
  • Чай в термосе

В стоимость не входит

  • Питание в кафе (по желанию)
  • Отклонения от запланированного маршрута
  • Разрешения на въезд в нацпарк

Дополнительные опции (сообщите о пожеланиях заранее)

  • организация кемпингового шатра со столом и креслами на берегу Байкала
  • горячий обеда на берегу Байкала
  • мобильная баня на берегу Байкала

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 199 туристов
Привет! Меня зовут Максим. Я тревел-фотограф, основатель фотошколы и организатор путешествий из Иркутска. Люблю автомобильные экспедиции, хорошие кадры и труднодоступные места. Создаю красивые фотомаршруты от 1 дня до 2 недель. Отлично знаю, что нужно активному и любознательному туристу. Каждое лето и зиму привожу гостей на Байкал и в Монголию — это любовь!

Входит в следующие категории Иркутска

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