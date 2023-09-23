На Байкал летние – экскурсии в Иркутске

Найдено 9 экскурсий в категории «На Байкал летние» в Иркутске, цены от 8 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе
Провести день наедине с великим озером и пройти по главному эко-маршруту Байкала
Начало: В Листвянке или Иркутстке
17 июля в 08:00
8 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
Проникнуть в старинные галереи трассы КБЖД, искупаться в бодрящих водах озера и узнать историю края
Начало: В Иркутске/Листвянке
16 июля в 18:30
17 июля в 06:00
12 000 за всё до 4 чел.
Голубые воды Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Голубые воды Байкала
Побывать у загадочного озера Сухое и впечатлиться пейзажами сибирского моря
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
Фотопутешествие от рассвета до заката с элементами обучения и приключения
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
29 700 за всё до 4 чел.
Треккинг по Большой Байкальской тропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг по Большой Байкальской тропе
Увлекательная прогулка по живописным местам вдоль Байкала
Начало: Отель туриста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
Бугульдейка, Мраморная долина и самый красивый лёд на Байкале
Исследовать нетуристические тропы Прибайкальского национального парка - на групповой экскурсии
Начало: У гостиницы «Ангара»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 900 за человека
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 500 за всё до 6 чел.
Красивейшее озеро Байкал
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Красивейшее озеро Байкал
Отправиться из Иркутска на Кудыкину гору, в Большое Голоустное и к горе Шаманка
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 11 900 за всё до 6 чел.
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Байкал-комбо: Листвянка и КБЖД - на авто, лодке и пешком
Получить яркое представление о Байкале, посетив одни из его самых интересных достопримечательностей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    23 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Ходить с Еленой одно удовольствие, замечательный день на байкальской тропе. Большое спасибо!
  • И
    Инга
    16 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    Маршрут совершенно не тяжёлый, даже не чувствуешь пройденное расстояние, благодаря отличному и эрудированному экскурсоводу Елене, которая умеет интересно поделиться своими
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    знаниями об истории КБЖД, культуре, быте, национальной кухне населяющих народов, флоре и фауне региона и волшебной красоты окружающим пейзажам. Эту экскурсию под руководством Елены рекомендую!

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  • Е
    Евгения
    15 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    С гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться в дендрарии и подняться к
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    маяку и Белому камню (Камню Любви). Экскурсия прошла максимально комфортно, продуктивно и легко. Елена — отличный рассказчик, погруженный в тему! Спасибо! (и отдельное спасибо за угощения на пикнике:))

    С гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться вС гидом Еленой мы успели не только на основную программу, но и успели немножко осмотреться в
  • Д
    Дарья
    15 сентября 2023
    Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
    Экскурсия с Еленой оказалась увлекательнее всего, что мне довелось увидеть в Иркутске и в его окрестностях. Были очень красочные и
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    интересные рассказы по пути до Листвянки, в процессе экскурсии и после. Гид, кроме рассказов про кбжд, захватывающе рассказывала про районы и места, мимо которых мы проезжали. А потом скорректировала маршрут самой экскурсии (из-за моей скорости и времени отхода парома) так, что мы еще успели подняться на панорамную обзорную площадку около порта, где сделала мне откровенно шикарные фотографии) В экскурсию сначала хотели поехать вместе с молодым человеком, но он заболел и мне пришлось ехать одной. Сначала переживала, что одной будет не интересно - но оказалось отлично)

    Экскурсия с Еленой оказалась увлекательнее всего, что мне довелось увидеть в Иркутске и в его окрестностях
  • С
    Светлана
    12 сентября 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно и с пользой. Рекомендую всем у кого средняя физ. подготовка. Эти красоты стоят того. Спасибо большое
    Отличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересноОтличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересноОтличный трекинг по очень красивым местам. Елена большая молодец. Напоила вкусным чаем. День прошел комфортно интересно
  • Л
    Людмила
    20 августа 2023
    Хайкинг по Большой Байкальской тропе
    На экскурсии мы были 17 июня. Нас трое: я, муж и внучка Катя 8-ми лет. Нам повезло с погодой -
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    дождя не было, было прохладно, для путешествия по тропе вдоль берега Байкала погода отличная! С Еленой мы уже были на другой экскурсии 16 июня, поэтому встретились утром как старые знакомые! Она замечательный человек, много знающий и интересно рассказывающий, прекрасный водитель и фотограф! Наше путешествие продлилось чуть больше 8-ми часов, мы прошли где-то 21-24 км. Байкал завораживает, манит к себе! Вода вкуснейшая, мы пили прямо из речушки, которая впадает в Байкал! А какая природа: цветов великое множество, деревья причудливых форм! А чего стоит узкая тропинка на горной круче, по которой надо пройти! И Елена еще фотографировать нас в это время успевала! Незабываемое путешествие! Как мы сами себя зауважали после него! Мы смогли! Елена, большое Вам спасибо за Ваш прекрасный труд! За любовь к Байкалу! За фотографии отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На Байкал летние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Хайкинг по Большой Байкальской тропе
  2. Хайкинг у Байкала: «Золотая пряжка стального пояса России»
  3. Голубые воды Байкала
  4. К секретным утёсам Байкала с трэвел-фотографом
  5. Треккинг по Большой Байкальской тропе
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На Байкал летние" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 8 900 до 29 700. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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