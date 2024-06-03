На собачьих упряжках – экскурсии в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «На собачьих упряжках» в Иркутске, цены от 13 340 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 15 700 за всё до 19 чел.
Идеальный день на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
180 отзывов
Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска
Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Иркутске
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
13 340 за всё до 4 чел.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Прогулки по берегу Байкала, дог-треккинг, канатная дорога к камню Черского и музей Тальцы за 1 день
Начало: выбирает путешественник
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Проникнуться атмосферой байкальской природы и открыть чарующие виды таёжно-озёрных пейзажей
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
14 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Идеальный день на Байкале
    Евгений очень замечательный гид, очень нам всё понравилось, замечательная подача, приятно слушать. Дочь от Евгения не отходила, настолько он ей понравился и слушала его с удовольствием. Спасибо за проведённый день и прекрасную экскурсию на озеро Байкал.
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не менее, мы в восторге.
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    Мы почти 3 часа ходили по музею Байкала, и это было не то, сто не скучно - мв просто не заметили, как пролетело время, настолько интересно. Яна - ходячая энциклопедия, и про геологию, и про лимнологию, и про историю освоения Сибири-- она рассказала нам столько всего! Для ужина она забронировала нам столик в "Прошлом веке"- отоичное заведение с видом на Байкал и историческим интерьером. По возвращении с Листвянки проехались по основным достопримечательностям Иркутска, хотя время экскурсии уже давно вышло. В общем, день был замечательный со всех сторон. С удовольствием будем вас рекомендовать.

    Большое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем неБольшое спасибо за чудестную поездку в Листвянку! Нашим гидом была Яна,не сама Наталия. Но тем не
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
    Экскурсия интересная, увлекательная! Максим очень доброжелательный, увлеченный темой! Мы остались в восторге!
  • А
    Алена
    19 мая 2024
    Идеальный день на Байкале
    Нашим экскурсоводом была гид Наталья. Большое спасибо за прекрасный день. Особенно впечатлили Тальцы и смотровая на Байкал. Захотелось даже съездить туда снова) Что особенно ценно для нас, как семье где многих укачивает - комфортная машина и аккуратное вождение.
  • О
    Олеся
    19 марта 2024
    Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
    Провели замечательный день в Листвянке. Максим чётко организовал день, насыщенный яркими впечатлениями! Мы покатались на собачих упряжках, очень вкусно пообедали
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    (отдельная благодарность Максиму за ранее бронирование столика), посмотрели шоу нерпочек, покатались на хивусе, послушали прекрасные песни про Байкал! В общем, замечательно провели 8 марта)! Всем рекомендуем!

  • Н
    Наталия
    25 февраля 2024
    Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
    Были на экскурсии «попробуй вкус Байкала» с экскурсоводом Максимом 24.02.2024. Отличный маршрут, хороший рассказ, комфортный автомобиль. Максим учел наши пожелания
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    по корректировке изначального маршрута, и внес изменения, за что большое ему спасибо. Ненавязчивый и приятный собеседник, хорошо знающий тему. Ну а Байкал- это восторг, чудо, положительные эмоции. Буду ли рекомендовать эту экскурсии и этого экскурсовода-однозначно да,

  • Н
    Налия
    17 февраля 2024
    Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
    Нам очень повезло, наш гид Павел знает, любит свой край и очень интересно о нем рассказывает. А еще Павел приятный в общении человек. Обязательно будем рекомендовать. Большое спасибо!!!
    Нам очень повезло, наш гид Павел знает, любит свой край и очень интересно о нем рассказывает
  • И
    Ирина
    22 июля 2023
    Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
    👍👍👍
  • М
    Мария
    21 июня 2023
    Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
    Мария, отличный гид!!! Экскурсия прошла лёгко, познавательно и весело. Мария может рассказывать про Байкал бесконечно. Всем советую, не пожалеете!!!!
    Мария, отличный гид!!! Экскурсия прошла лёгко, познавательно и весело. Мария может рассказывать про Байкал бесконечно. Всем советую, не пожалеете!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На собачьих упряжках»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку
  2. Идеальный день на Байкале
  3. Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
  4. В Большое Голоустное на берегу Байкала - за тишиной и вдохновением
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На собачьих упряжках" можно забронировать 4 экскурсии от 13 340 до 15 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2024 год на собачьих упряжках, 221 ⭐ отзыв, цены от 13340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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