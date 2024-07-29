9 часов

Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае

Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля

«Поднимемся на канатной дороге на обзорную точку, откуда открывается вид на исток Ангары и начало Кругобайкальской железной дороги»