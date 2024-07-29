Экскурсии с посещением канатной дороги в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Иркутске, цены от 14 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
На машине
122 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«По канатной дороге мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского»»
13 авг в 09:30
16 авг в 09:30
от 14 000 за всё до 4 чел.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
На машине
скидка
5%
14 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Приглашаю в насыщенное путешествие из Иркутска в Листвянку. Полюбуйтесь панорамами Байкала и Ангары, посетите питомник хаски и прокатитесь по канатной дороге
Начало: Выбирает путешественник
«Канатная дорога и Шаман-камень»
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
1490014 155 за всё до 3 чел.
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля
«Поднимемся на канатной дороге на обзорную точку, откуда открывается вид на исток Ангары и начало Кругобайкальской железной дороги»
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
от 16 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Всем всем рекомендую,лучшая экскурсия
  • Т
    Татьяна
    24 июля 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Огромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересные факты преподносит легким и
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    понятным языком, без перегруза информацией. Маршрут потрясающий, с возможностью скорректировать по нашему желанию. Все основные достопримечательности объехали, все осмотрели. Ольга помогла арендовать катер и покататься по Байкалу, а также показала выгодные точки для покупок. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия в качестве ваших проводников по Иркутским красотам.

    Огромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересныеОгромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересныеОгромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересныеОгромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересныеОгромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересные
  • М
    Михаил
    21 июля 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Комфортная экскурсия по городу, состоящая из информации истории Сибири и народах, о природе и животных Байкала. Ольга очень жизнерадостно рассказывает
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    истории и легенды местности, знает все локации и рассказывает больше, чем входит в список мест посещения, подкрепляя красноречивыми стихотворениями. Автомобиль на котором проходит экскурсия очень комфортный и современный. Чувствуется, что гид очень любит места, о которых рассказывает и в которых живет.

  • Н
    Налия
    17 февраля 2024
    Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
    Нам очень повезло, наш гид Павел знает, любит свой край и очень интересно о нем рассказывает. А еще Павел приятный в общении человек. Обязательно будем рекомендовать. Большое спасибо!!!
    Нам очень повезло, наш гид Павел знает, любит свой край и очень интересно о нем рассказывает
  • И
    Ирина
    22 июля 2023
    Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
    👍👍👍
  • М
    Мария
    21 июня 2023
    Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
    Мария, отличный гид!!! Экскурсия прошла лёгко, познавательно и весело. Мария может рассказывать про Байкал бесконечно. Всем советую, не пожалеете!!!!
    Мария, отличный гид!!! Экскурсия прошла лёгко, познавательно и весело. Мария может рассказывать про Байкал бесконечно. Всем советую, не пожалеете!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Канатная дорога»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 16 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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