8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
«По канатной дороге мы поднимемся на смотровую площадку «Камень Черского»»
13 авг в 09:30
16 авг в 09:30
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Листвянка от и до. Всё о Байкале за 1 день
Приглашаю в насыщенное путешествие из Иркутска в Листвянку. Полюбуйтесь панорамами Байкала и Ангары, посетите питомник хаски и прокатитесь по канатной дороге
Начало: Выбирает путешественник
«Канатная дорога и Шаман-камень»
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
1490014 155₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля
«Поднимемся на канатной дороге на обзорную точку, откуда открывается вид на исток Ангары и начало Кругобайкальской железной дороги»
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июля 2024Всем всем рекомендую,лучшая экскурсия
- ТТатьяна24 июля 2024Огромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересные факты преподносит легким и
- ММихаил21 июля 2024Комфортная экскурсия по городу, состоящая из информации истории Сибири и народах, о природе и животных Байкала. Ольга очень жизнерадостно рассказывает
- ННалия17 февраля 2024Нам очень повезло, наш гид Павел знает, любит свой край и очень интересно о нем рассказывает. А еще Павел приятный в общении человек. Обязательно будем рекомендовать. Большое спасибо!!!
- ИИрина22 июля 2023👍👍👍
- ММария21 июня 2023Мария, отличный гид!!! Экскурсия прошла лёгко, познавательно и весело. Мария может рассказывать про Байкал бесконечно. Всем советую, не пожалеете!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Канатная дорога»
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