На экскурсии вы отправитесь на прогулку по исторической части Иркутска: мы с вами побываем на месте слияния Ангары и Иркута, где был поставлен деревянный острог — с него и начался отсчёт истории города; прогуляемся по улочкам со старинными купеческими особняками и «кружевными» деревянными домами; пройдёмся по набережной Ангары и по 130-му кварталу, где представлено современное искусство и архитектура.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Знаковые места города
Вы узнаете историю Иркутского острога и прогуляетесь по самой популярной площади, которую иркутяне называют «Площадью трёх храмов». Мы увидим красивейшие купеческие дома, деревянные «кружевные» дома — шедевры зодчих. После мы познакомимся с центральной улицей города — улицей Карла Маркса, бывшей Большой. Некоторые из зданий: гостиница, где жил Антон Павлович Чехов, Русско-Азиатский банк (1910 г.), драматический театр им. Охлопкова (1894 г.), Иркутский областной краеведческий музей (1883 г.). Мы прогуляемся с вами по излюбленному месту отдыха гостей и жителей города — набережной реки Ангары. Здесь расположен знаменитый памятник архитектуры и истории Иркутска — Белый дом, а так же памятник Александру III. Иркутская деревянная слобода
Завершим наше небольшое путешествие в 130 квартале. Квартал представляет собой сибирскую деревянную застройку XIX века. Некоторые дома воссозданы, какие-то перенесены из других районов области и отреставрированы. Здесь расположились сувенирные лавки, гончарные, кузнечные мастерские, современный торговый центр, планетарий, множество кафе и ресторанов на любой вкус. Организационные детали: Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды. Важная информация: Экскурсия состоится только при наборе группы от 3-х человек!
В 11:00 ежедневно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасская церковь
- Вечный огонь
- Набережная реки Ангары
- Памятник казакам Первопроходцам
- Богоявленский Собор
- Памятник Колчаку
- Кружевной дом
- Памятник Александру III
- Улица Карла Маркса
- Улица Декабрьских событий
- 130-й квартал
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 2
Завершение: Иркутск, ул. Седова (130-й квартал)
Когда и сколько длится?
Когда: В 11:00 ежедневно.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
- Экскурсия состоится только при наборе группы от 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 45 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
12 окт 2024
Очень хорошо выстроенная экскурсия с проездами, остановками и прогулками. Гид Ольга замечательный рассказчик. Очень повезло, что именно она познакомила нас с Иркутском.
Оксана и Марина из Санкт-Петербурга
Оксана и Марина из Санкт-Петербурга
Т
Татьяна
26 авг 2024
Мы с мужем впервые посетили Иркутск, проездом на Ольхон. Очень довольны экскурсией, которую провела Ольга: профессиональный гид, компетенция которого не вызывает никакого сомнения, прекрасный и чуткий рассказчик, доброжелательный человек и,
А
Арина
25 авг 2024
Подробная, интересная экскурсия. Грамотный экскурсовод. Удобный автомобиль. Посетили самые интересные места. Очень понравилось.
М
Марина
24 авг 2024
Ольга классный экскурсовод. Рассказывает историю города подробно но не навязчиво. Сама экскурсия скомпонована грамотно. В основном храмы и исторические знаковые места. Также набережные и памятники. Машина комфортная и просторная. Шофер Эдуард тоже молодец)) спасибо за не зря проведенные три часа.
Л
Людмила
15 авг 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Ольге.
Е
Елена
9 авг 2024
Большое спасибо экскурсоводу Ольге! Она провела экскурсию вдохновенно, с душой, с интересом, с любовью к своему делу, слушали ее с удовольствием! Нам всё очень понравилось и хотелось ещё☺Сама очень приятная, спокойная, тактичная,с грамотной речью, красивая женщина 😊Всём рекомендую! 👍
З
Заусаева
6 авг 2024
Обзорная экскурсия, посетили все знаковые места Иркутска. Хороший автомобиль, экскурсовод грамотно всё рассказал. Сложилось впечатление о городе и его истории.
Л
Людмила
3 авг 2024
Нас впечатлил Иркутск своей стариной. Кружевные старинные дома. Экскурсию проводила Тамара. Информации очень много. Спасибо за акцент на какие то мелкие детали, но важные. Впечатление от экскурсии самые положительные, заряд
С
Сергей
30 июл 2024
И
Ирина
25 июл 2024
Огромная благодарность Ольге за прекрасную индивидуальную экскурсию! Обязательно будем к вам ещё обращаться.
С
Светлана
24 июл 2024
Экскурсия очень понравилась. Несмотря на большую насыщенность и большое количество локаций по городу, три часа пролетели незаметно. Хочется отметить профессионализм гида Ольги и доброжелательность водителя - всё прошло на высоте! Также спасибо Ксении за прекрасную организацию в целом - все организационные моменты решены заранее; приятный бонус - начало экскурсии от места проживания;))) Спасибо!!!
А
Аркадий
24 июл 2024
Экскурсия очень понравилась. Профессиональный гид, грамотно выбран маршрут. Я живу уже 22 года в Иркутске, но благодаря экскурссии узнал новое. А гости из Краснодара были в восторге от города, от встречи с таким интересным гидом Ольгой! Спасибо Ксении за организацию этой экскурссии.
Ю
Юрий
22 июл 2024
Т
Татьяна
22 июл 2024
Увидели знаковые места города Иркутска, познакомились с историей создания города в ненавязчивой легкой для восприятия форме, посетили три храма, узнали об их создании, истории все были тесно переплетены и помогли
Е
Елена
22 июл 2024
Были на обзорной экскурсии по Иркутску 16 июля. Нашим гидом была Ольга. Всё понравилось: рассказ о городе, красивые виды Иркутска, поездка по самым значимым местам(спасибо водителю). С нами работали профессионалы, которые были очень компетентны, доброжелательны, заинтересованы в том, чтобы нам всё понравилось. Нисколько не пожалели, что выбрали эту экскурсию. Спасибо большое за знакомство с городом Иркутском!
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