Знаковые места города

Вы узнаете историю Иркутского острога и прогуляетесь по самой популярной площади, которую иркутяне называют «Площадью трёх храмов». Мы увидим красивейшие купеческие дома, деревянные «кружевные» дома — шедевры зодчих. После мы познакомимся с центральной улицей города — улицей Карла Маркса, бывшей Большой. Некоторые из зданий: гостиница, где жил Антон Павлович Чехов, Русско-Азиатский банк (1910 г.), драматический театр им. Охлопкова (1894 г.), Иркутский областной краеведческий музей (1883 г.). Мы прогуляемся с вами по излюбленному месту отдыха гостей и жителей города — набережной реки Ангары. Здесь расположен знаменитый памятник архитектуры и истории Иркутска — Белый дом, а так же памятник Александру III. Иркутская деревянная слобода

Завершим наше небольшое путешествие в 130 квартале. Квартал представляет собой сибирскую деревянную застройку XIX века. Некоторые дома воссозданы, какие-то перенесены из других районов области и отреставрированы. Здесь расположились сувенирные лавки, гончарные, кузнечные мастерские, современный торговый центр, планетарий, множество кафе и ресторанов на любой вкус. Организационные детали: Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды. Важная информация: Экскурсия состоится только при наборе группы от 3-х человек!