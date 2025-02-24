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В детективное бюро «Иллюминатор» поступила просьба помочь разобраться с загадочным посланием. В городском парке в тайнике были найдены письма Чехова о его поездке в Иркутск.



И вот, спустя столько времени, прошлое и будущее пересекаются на страницах, которые анонимно попали в бюро. Что внутри? Какие загадки прячутся в письмах? Детективы поручают вам добраться до истины!