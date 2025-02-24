В детективное бюро «Иллюминатор» поступила просьба помочь разобраться с загадочным посланием. В городском парке в тайнике были найдены письма Чехова о его поездке в Иркутск.
И вот, спустя столько времени, прошлое и будущее пересекаются на страницах, которые анонимно попали в бюро. Что внутри? Какие загадки прячутся в письмах? Детективы поручают вам добраться до истины!
И вот, спустя столько времени, прошлое и будущее пересекаются на страницах, которые анонимно попали в бюро. Что внутри? Какие загадки прячутся в письмах? Детективы поручают вам добраться до истины!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Если вы любите детективы, тайны, загадки, интересуетесь темами искусства, драматургии, истории, а также желаете познакомиться с артефактами города — этот квест для вас! Вы обойдёте центр Иркутска, узнаете необычные факты из жизни Чехова и его поездки в Сибирь.
Точки маршрута
- Памятник В. В. Куйбышеву
- Дом художника
- Дворик Чехова
- Бывшее здание гостиницы «Амурское подворье», в которой останавливался Чехов
- Улица Урицкого — иркутский Арбат. Она порадует вас старинными и интересными зданиями
- Усадьба Пестерова
- Скульптура «Книга Доброты»
- Река Ангара
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника В.В. Куйбышеву
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 501 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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