квест на моей памяти, который я проходила во взрослом возрасте. Задания оказались достаточно простыми. Но требовали внимательности. Порадовало, что давалось четыре попытки ответа. И после каждой неверной попытки организатор давал подсказку.

Мне, как человеку, плохо ориентирующемуся на местности, оказалось не всегда легко найти точки, адреса которых (или ориентира для которых) нельзя было отыскать по карте. Но это не испортило впечатление. Я узнала несколько фактов об А. П. Чехове. Познакомилась с улицами Иркутска. И открыла для себя несколько красивых локаций.

В обшем, поучаствовсть стоит. Справитесь как в одиночку, так и компанией.