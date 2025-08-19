Мои заказы

Экскурсии с элементами квеста в Иркутске

Квест-легенда для детей «Затерянный прииск и снежные псы»
На автобусе
2 часа
Квест
Квест-легенда для детей «Затерянный прииск и снежные псы»
Начало: 44-ый км Байкальского тракта
Завтра в 09:00
3 окт в 09:00
3900 ₽ за человека
Мобильный квест «Расследование Фандорина в Иркутске: найти и обезвредить»
Пешая
На поезде
2.5 часа
1 отзыв
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Расследование Фандорина»
Иркутск ждёт вас для захватывающего приключения! Помогите Фандорину предотвратить катастрофу и погрузитесь в атмосферу исторических тайн
Начало: На улице Дзержинского
«Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий»
Завтра в 08:00
3 окт в 08:00
3000 ₽ за всё до 6 чел.
Мобильный квест в Иркутске «Загадочное послание Чехова»
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Загадочное послание Чехова»
Разгадайте тайны писем Чехова в Иркутске! Увлекательный квест для любителей детективов и истории. Пройдите маршрутом и узнайте секреты города
Начало: У памятника В.В. Куйбышеву
«Если вы любите детективы, тайны, загадки, интересуетесь темами искусства, драматургии, истории, а также желаете познакомиться с артефактами города — этот квест для вас»
Завтра в 08:00
3 окт в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    19 августа 2025
    Мобильный квест в Иркутске «Загадочное послание Чехова»
    Квест заворожил уже названием. Не могла не пойти. Организатор связался очень быстро. Пояснил все нюансы начала квеста. Это был первый
    читать дальше

    квест на моей памяти, который я проходила во взрослом возрасте. Задания оказались достаточно простыми. Но требовали внимательности. Порадовало, что давалось четыре попытки ответа. И после каждой неверной попытки организатор давал подсказку.
    Мне, как человеку, плохо ориентирующемуся на местности, оказалось не всегда легко найти точки, адреса которых (или ориентира для которых) нельзя было отыскать по карте. Но это не испортило впечатление. Я узнала несколько фактов об А. П. Чехове. Познакомилась с улицами Иркутска. И открыла для себя несколько красивых локаций.
    В обшем, поучаствовсть стоит. Справитесь как в одиночку, так и компанией.

  • М
    Марина
    3 августа 2025
    Мобильный квест в Иркутске «Загадочное послание Чехова»
    Квест! Я была одна. В Иркутске проездом. Очень увлекательно. Даже дождь не помешал. Были моменты, когда хотела бросить, т. к.
    читать дальше

    торопилась в аэропорт, но Азарт захватил)) не смогла сбежать и дошла до конца. Наполненная знанием и представлением о жиэни 1890 г, видение быта глазами Чехова. Все как у нас, но прогрессивные люди были более духовные, и благотворительность для развития общества для них было обычным делом. Чехов жертвовал свои средства на развитие детей, школ. Эти открытыи вдохновляют на повторение их подвигов. Вот такой квест! Пустил корешки в душе моего Сердца. Низкий поклон создателям.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Квесты»

