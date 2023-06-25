Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней

Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках

Описание
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Ответы на вопросы
За одно путешествие успеем насладиться Байкалом со всех ракурсов и побывать на священном для бурятов мысе Хобой, подняться на потухший вулкан и услышать необычное горловое пение в этнопарке, побывать в сокровищнице края, где сосредоточено множество самоцветов и минералов, и пообедать свежей рыбкой с видом на Малое Море.

Чтобы добраться в самые живописные и интересные места за тур сменим 5 видов транспорта! Прокатимся на пароме и насладимся видами с теплохода, преодолеем бездорожье на УАЗе, будем передвигаться на автобусе и поезде.
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Ближайшие даты:
25
июн
2
июл
9
июл
16
июл
23
июл
30
июл
6
авг
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с любого возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Ольхон
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