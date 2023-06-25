За одно путешествие успеем насладиться Байкалом со всех ракурсов и побывать на священном для бурятов мысе Хобой, подняться на потухший вулкан и услышать необычное горловое пение в этнопарке, побывать в сокровищнице края, где сосредоточено множество самоцветов и минералов, и пообедать свежей рыбкой с видом на Малое Море.



Чтобы добраться в самые живописные и интересные места за тур сменим 5 видов транспорта! Прокатимся на пароме и насладимся видами с теплохода, преодолеем бездорожье на УАЗе, будем передвигаться на автобусе и поезде.