Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
За одно путешествие успеем насладиться Байкалом со всех ракурсов и побывать на священном для бурятов мысе Хобой, подняться на потухший вулкан и услышать необычное горловое пение в этнопарке, побывать в сокровищнице края, где сосредоточено множество самоцветов и минералов, и пообедать свежей рыбкой с видом на Малое Море.
Чтобы добраться в самые живописные и интересные места за тур сменим 5 видов транспорта! Прокатимся на пароме и насладимся видами с теплохода, преодолеем бездорожье на УАЗе, будем передвигаться на автобусе и поезде.
Чтобы добраться в самые живописные и интересные места за тур сменим 5 видов транспорта! Прокатимся на пароме и насладимся видами с теплохода, преодолеем бездорожье на УАЗе, будем передвигаться на автобусе и поезде.
Ближайшие даты:
25
июн
июн
2
июл
июл
9
июл
июл
16
июл
июл
23
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июл
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с любого возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00Завершение: Аэропорт Иркутска, 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Иркутске
Здравствуйте, дорогие гости. Я представляю команду гидов по Байкальскому региону и Монголии. Организуем и проводим туры и экскурсии на Байкале уже более 10 лет и более 5 лет в Монголии. С радостью раскроем Вам все красоты нашего родного края, познакомим с традициями и культурой местного населения, покажем самые укромные места и конечно же накормим национальной кухней.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании