Паломничество в Иволгинский дацан + Улан-Удэ - из Иркутска
Отправиться к сердцу буддизма России, увидеть Байкал с поезда и погулять по столице Бурятии
На поезде мы отправимся к Иволгинскому дацану и рано утром окажемся в Улан-Удэ. Погуляем по столице, посетим святыни Бурятии на автомобиле и сядем в ночной поезд до Иркутска.
Мы поговорим о древних и современных дорогах Сибири, вспомним историю региона и отношения с Китаем, затронем основы буддизма и многообразие его форм.
Описание экскурсии
22:02 (19:50)–6:17 — встреча на вокзале Иркутска, покупка билетов и отправление в Улан-Удэ на ночном поезде
6:17–9:00 — завтрак, прогулка по утреннему Улан-Удэ. Знакомство с основными достопримечательностями от Свято-Одигитриевского собора до площади Ленина
9:00–11:00 — Визит в центр Римпоче Багша. Обход по зодиакальному кругу, храм с крупнейшей в России статуей бронзового Будды
11:00–12:00 — переезд в Иволгинский дацан (37 км, село Верхняя Иволга)
12:00–13:00 — прогулка по территории дацана: храмы, посвящённые разным божествам, священный камень для загадывания желаний, знакомство с традициями буддизма
13:00–14:00 — обед на территории храмового комплекса в лучших традициях бурятской кухни
14:00–15:00 — визит во дворец нетленного главы буддистов России Даши-Доржо Итигэлова
15:00–16:00 — посещение музея буддизма при главном университете буддизма в России
16:00–17:00 — возвращение в Улан-Удэ
17:00–18:00 — ужин в одном из кафе столицы Бурятии
18:00–18:57 — трансфер на вокзал
18:57–2:52 — возвращение на ночном поезде в Иркутск
Кому подойдёт поездка
Паломникам, ищущим святые места Бурятии
Поклонникам красоты Байкала и степных просторов Монголии
Тем, кто ценит железнодорожные путешествия
Организационные детали
Подходящий поезд ходит только по нечётным дням недели, будьте внимательны и учитывайте это при бронировании
К святыням мы поедем на такси, весь автомобильный транспорт по маршруту входит в стоимость экскурсии
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке с гидом
Дополнительные расходы
Билеты на поезд — 4700 ₽ за чел.
Билеты во дворец нетленного Пандито Хамбо-ламы XII Даша-Доржо Итигэлова и в музей буддизма — 300 ₽ за чел.
Еда и напитки (по меню)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Александр — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1560 туристов
Меня зовут Александр, я работаю гидом с 2010 года. Я иркутянин в 13 поколении. Мои предки, купцы, приехали в Иркутск в 17 веке и дважды возглавляли город.
Я люблю свою родину
и боготворю Байкал. В свободное от экскурсий время снимаю фильмы, читаю лекции для гидов и пишу путеводители по родному краю.
Провожу экскурсии в разных форматах (от полётов на вертолёте до походов в горы) для путешественников любых интересов и возрастов.